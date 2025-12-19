'ఫోన్ ట్యాపింగ్' విచారణలో కీలక పరిణామం - సజ్జనార్ నేతృత్వంలో మరో సిట్ ఏర్పాటు
ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసులో మరో కీలక పరిణామం - హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ నేతృత్వంలో మరో సిట్ నియామకం - ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని నియమిస్తూ డీజీపీ ఉత్తర్వులు
Published : December 19, 2025 at 7:28 AM IST
Another SIT in Phone Tapping Case : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు విచారణ కోసం మరో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్)ను డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటి వరకు పశ్చిమ మండల డీసీపీ విజయ్ కుమార్ నేతృత్వంలో జూబ్లీహిల్స్ ఏసీపీ వెంకటగిరి ఐవోగా సిట్ బృందం దర్యాప్తు చేస్తూ వస్తోంది. ఇప్పటివరకు నలుగురు పోలీస్ అధికారులను అరెస్ట్ చేశారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం ప్రధాన నిందితుడు ప్రభాకర్ రావు కస్టోడియల్ విచారణ చేశారు. తాజాగా హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ నేతృత్వంలో మరో సిట్ను ఏర్పాటు చేస్తూ డీజీపీ ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. కొత్త సిట్ బృందంలో సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారులు ఉన్నారు.
రామగుండం కమిషనర్ అంబర్ కిషోర్ ఝా, సిద్దిపేట కమిషనర్ విజయ్ కుమార్, మాదాపూర్ డీసీపీ రీతురాజ్, మహేశ్వరం డీసీపీ నారాయణ రెడ్డి, గ్రేహౌండ్స్ గ్రూప్ కమాండర్ రవీందర్ రెడ్డి, రాజేంద్రనగర్ అదనపు డీసీపీ కేఎస్ రావు, జూబ్లీహిల్స్ ఏసీపీ వెంకటగిరి, టీజీ న్యాబ్ డీఎస్పీ శ్రీధర్, హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్లో పని చేస్తున్న నాగేందర్ రావులు సిట్లో సభ్యులుగా వ్యవహరించనున్నారు. కొత్త సిట్కు కూడా విచారణ అధికారిగా వెంకటగిరినే ఉండనున్నారు.
ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు ప్రభాకర్రావు భవితవ్యం ఇవాళ తేలనుంది. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం సమర్పించే నివేదిక ఆధారంగా సుప్రీంకోర్టు నేడు నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ప్రభాకర్రావుకు మధ్యంతర రక్షణ ఉత్తర్వులను సుప్రీంకోర్టు కొనసాగిస్తుందా? సిట్ ఇచ్చే నివేదికను పరిగణనలోకి తీసుకొని దానిని రద్దు చేస్తుందా? లేక రెగ్యులర్ బెయిల్ మంజూరు చేస్తుందా? అనేది ఇవాళ తేలనుంది. ఒకవేళ రెగ్యులర్ బెయిల్ లభిస్తే ప్రభాకర్రావు ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న కస్టోడియల్ ఇంటరాగేషన్ నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అప్పుడు సిట్ అధికారులు ఆయనను వదిలివేయాల్సి ఉంటుంది. అలా కాకుండా సుప్రీంకోర్టు ప్రస్తుతం ఉన్న మధ్యంతర రక్షణ ఉత్తర్వులను రద్దు చేస్తే, సిట్ అధికారులు ఆయనను జ్యుడీషియల్ రిమాండ్కు తరలించనున్నారు.
ఇవాళ్టి విచారణపై ఆసక్తి : ఈ నెల 13 నుంచి ప్రభాకర్రావును తమ కస్టడీలో ఉంచి విచారించిన సిట్, ఇవాళ సుప్రీంకోర్టులో విచారణ నివేదికను సమర్పించనుంది. సిట్ తమ నివేదికలో ఏ వివరాలు పొందుపరిచిందనే అంశం, ప్రస్తుతం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఆరు రోజులుగా జూబ్లీహిల్స్ సిట్ కార్యాలయంలోనే ఉంచి ప్రభాకర్రావును విచారించిన క్రమంలో ఎలాంటి కొత్త అంశాలు బహిర్గతమయ్యాయనేది ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. పలు కీలకాంశాలతోనే గురువారం రాత్రి వరకు సిట్ నివేదికను రూపొందించినట్లు తెలుస్తుండటంతో సుప్రీంకోర్టులో ఇవాళ్టి విచారణపై ఆసక్తి నెలకొంది.
ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంలో గతంలో అరెస్టయిన పోలీస్ అధికారులంతా ప్రభాకర్రావునే వేలెత్తి చూపడంతో ప్రధాన నిందితుడిగా ఆయనపైనే అభియోగాలు మోపుతూ గతేడాది జూన్లోనే సిట్ అభియోగపత్రం దాఖలు చేసింది. అప్పటికి ప్రభాకర్రావు అమెరికాలోనే ఉండిపోవడంతో ఆయనను రప్పించేందుకు రెడ్ కార్నర్ నోటీస్ జారీ చేయడం సహా పలు ప్రయత్నాలు చేసింది. సిట్ విచారణకు హాజరయ్యేందుకు ప్రభాకర్రావు జూన్లో హైదరాబాద్కు తిరిగి వచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించడంతో అరెస్ట్ చేయకుండా మే 29న మధ్యంతర రక్షణ ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. ఆయనను పలు విడతలుగా ప్రశ్నించిన అనంతరం, ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ వెనకున్న కీలక సూత్రధారుల గురించి చెప్పకుండా, దర్యాప్తునకు సహకరించకుండా ప్రభాకర్రావు దాటవేస్తున్నారంటూ సిట్ సెప్టెంబరులో సుప్రీంకోర్టుకు నివేదించింది.
నేడు సుప్రీం ముందుకు సిట్ నివేదిక : ప్రభాకర్రావు నుంచి జప్తు చేసిన సెల్ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాల్లో తొలగించిన డేటాను ఫోరెన్సిక్ సైంటిఫిక్ ల్యాబ్ల్లో వెలికితీసిన క్రమంలో తప్పనిసరిగా కస్టోడియల్ ఇంటరాగేషన్కు అప్పగించాలని అభ్యర్థించింది. ప్రభాకర్రావుకు ఇచ్చిన మధ్యంతర రక్షణ ఉత్తర్వులను రద్దు చేయాలని కోరింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ నెల 13న సిట్ అధికారి ముందు లొంగిపోవాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. అలా గడిచిన ఆరు రోజులుగా ప్రభాకర్రావును విచారించిన సిట్ నివేదికను సిద్ధం చేసి, ఇవాళ సుప్రీంకోర్టుకు సమర్పించనుంది.