మరో విడత ఇందిరమ్మ ఫ్లాట్ల కేటాయింపు లాటరీ తేదీ ఖరారు - ఎప్పుడంటే?
Indiramma LIG Housing Scheme Lottery : హైదరాబాద్లోని క్యూర్ పరిధిలో నవంబర్ 3 తేదీన మరో విడత ఇందిరమ్మ ప్లాట్ల కేటాయింపు కోసం లాటరీ(డ్రా) తీయనున్నట్లు హౌసింగ్ బోర్డు వీసీ వి.పి.గౌతమ్ తెలిపారు.
Published : October 31, 2026 at 8:22 PM IST
హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్ పరిధిలోని మరో నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో ఇందిరమ్మ ఎల్ఐజీ ఫ్లాట్ల కేటాయింపు కోసం నవంబరు 3వ తేదీన డ్రా తీయనున్నట్లు హౌసింగ్ బోర్డు వైస్ ఛైర్మన్ వి.పి.గౌతమ్ తెలిపారు. ముషీరాబాద్, ఎల్బీనగర్, చంద్రాయణగుట్ట, గోషామహల్ నియోజకవర్గాల్లో ఇందిరమ్మ టవర్లలో ఫ్లాట్లకు డ్రా తీయనున్నట్లు వెల్లడించారు. అదేవిధంగా గతంలో 16 నియోజకవర్గాల్లో కేటాయించిన ఫ్లాట్లలో వివిధ కారణాలతో రద్దయిన వాటికి నవంబరు 4న మళ్లీ మాప్ అప్ లాటరీ తీయనున్నట్లు తెలిపారు.
రద్దయిన ఫ్లాట్లకు నవంబర్ 4న మళ్లీ లాటరీ
గతంలో 16 నియోజకవర్గాల్లో వచ్చిన దరఖాస్తుల్లో అర్హులైన వారి జాబితాతో ఆయా నియోజకవర్గాల్లోనే లాటరీ నిర్వహించి లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేశారు. అయితే క్షేత్ర స్థాయి పరిశీనల్లో కొందరు అనర్హులుగా గుర్తించగా మరికొందరు ప్రస్తుతం డబ్బులు చెల్లించలేమన్నారు. వివిధ కారణాలతో గతంలో కేటాయించిన ఇళ్లను రద్దు చేసి ఇప్పటికే దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి నవంబరు 4న లాటరీ ద్వారా కేటాయించనున్నారు.
యూట్యూబ్ ద్వాారా ప్రత్యక్ష ప్రసారం
రెండు లాటరీల ప్రక్రియలు ఆన్లైన్లో ఉంటాయని హౌసింగ్ బోర్డు తెలిపింది. ఇ-లాటరీని యూట్యూబ్, ఇతర సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయనున్నట్లు గౌతమ్ వెల్లడించారు. నివసిస్తున్న నియోజకవర్గంలో కాకుండా ఇతర ప్రాంతాల్లో దరఖాస్తు చేసుకున్న వారిని గతంలో లాటరీ ప్రక్రియలో చేర్చలేదు. అలాంటి దరఖాస్తుదారులు ఏ నియోజకవర్గం పరిధిలోకి వస్తారో గూగుల్ మ్యాపింగ్ ద్వారా గుర్తించి సుమోటోగా లాటరీలో చేర్చుతున్నట్లు గౌతమ్ తెలిపారు. నియోజకవర్గం మార్పు కోసం వచ్చిన వినతులను కూడా పరిష్కరించినట్లు చెప్పారు.
మూడు విడతల్లో లక్ష ఇందిరమ్మ ఫ్లాట్లు నిర్మాణం
హైదరాబాద్తో పాటు రంగారెడ్డి, మేడ్చల్–మల్కాజిగిరిలో కూడా ఇదే విధానాన్ని అనుసరించాలని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఇటీవలే ఆదేశించారు. లబ్ధిదారుల వివరాలన్నీ సాఫ్ట్వేర్లో ఎంటర్ చేసి, ఆన్లైన్ విధానంలో డ్రా నిర్వహించడం ద్వారా ఎంపిక ప్రక్రియలో పారదర్శకతను పెంచేందుకు అవకాశముందన్నారు. లాటరీ ప్రక్రియను ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేసే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయడంతో పాటు ఎప్పుడైనా చూసుకునేలా యూట్యూబ్లో పెట్టాలని సూచించిన విషయం తెలిసిందే. క్యూర్ పరిధిలో మూడు విడతల్లో లక్ష ఇందిరమ్మ ఫ్లాట్లు నిర్మించనున్నట్లు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి కొద్ది రోజుల క్రితం వెల్లడించారు.
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