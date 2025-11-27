రాజధానిలో మరో క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ భవనం - మొదటి భవనానికి డిసెంబరులో శంకుస్థాపన
కంపెనీల నుంచి భారీగా ప్రతిపాదనలు - అత్యున్నత ప్రమాణాలతో నిర్మించేందుకు అధికారుల యోచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2025 at 8:43 AM IST
Another Quantum Computer Building in Amaravati: అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీలో అమరావతి క్వాంటమ్ కంప్యుటేషన్ సెంటర్ (AQCC) భవన నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఇప్పటికే టెండరు పిలవగా డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండటంతో అదనంగా మరో భవనాన్ని నిర్మించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ప్రస్తుతం నిర్మించనున్న ఏక్యూసీసీ భవనంలో 3 క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ల ఏర్పాటుకు అవకాశం ఉంది.
ఐబీఎం సంస్థ 133 క్యూబిట్ల సామర్థ్యం కలిగి ఉన్న క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ను ఇందులోనే ఏర్పాటు చేయనుంది. మైక్రోసాఫ్ట్తో పాటుగా మరో ప్రముఖ సంస్థ స్థానికంగా పెట్టుబడి పెట్టే భాగస్వామ్య సంస్థలతో సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. ఆ రెండు సంస్థలు కూడా ఏక్యూసీసీలో క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లు ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రాథమికంగా అనుమతించింది. అంటే నిర్మించనున్న భవనం ఆ మూడు కంప్యూటర్లకు సరిపోతోంది. వాటితో పాటు మరికొన్ని కంపెనీలు క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ల ఏర్పాటుకు చోటు కల్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాయి. ఈ దృష్ట్యా మరో భవనాన్ని నిర్మించాలని అధికారులు ప్రతిపాదించారు.
క్లాస్-4 డేటా సెంటర్లు: అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీలో నిర్మించే భవనాలు క్లాస్-4 డేటా సెంటర్ కేటగిరీవిగా అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఏర్పాటు చేసే క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ 99.995 శాతం అప్టైమ్ లక్ష్యంతో పని చేస్తుంది.
- ఐటీ కార్యకలాపాలకు ఏ విధమైన ఇబ్బందులు లేకుండా నిర్వహణ, మరమ్మతులు నిర్వహించే వీలుంటుంది.
- అంతరాయం లేకుండా విద్యుత్ సరఫరా ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు. ఒకవేళ సరఫరాలో అంతరాయం తలెత్తితే గనక అందులోని కూలింగ్ సిస్టమ్లు పని చేసేందుకు వీలుగా అతి పెద్ద యూపీఎస్, బ్యాకప్ జనరేటర్లు వంటి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు ఉంటాయి.
- ఈ భవనంలో ప్రెజర్, ఉష్ణోగ్రతలను నిర్దిష్ట విధానంలో నిర్వహించాలి. కంప్యూటర్లు ఏర్పాటు చేసిన భవనంలో కనీసం పాదాలతో గట్టిగా చప్పుడు కూడా చేయకూడదు.
- ఈ తరహా డేటా సెంటర్ నిర్మించాలి అంటే చదరపు అడుగుకు సుమారు రూ.25 వేలు ఖర్చు అవుతుందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. అమెరికా వంటి దేశాల్లో రూ.80 వేలు ఖర్చు అవుతుంది. ఈ ప్రమాణాలతో భవనాన్ని నిర్మించాలి అంటే కనీసం 6 నెలలు సమయం పడుతుంది. ఏవైనా సంస్థలు క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లు ఏర్పాటు చేయడానికి ఆసక్తి వ్యక్తం చేస్తే ప్రస్తుతం స్పేస్ ఇచ్చే అవకాశం లేదు. అందువల్ల ముందస్తుగా మరో భవన నిర్మాణానికి అధికారులు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.
మనం ఇచ్చేది స్పేస్ మాత్రమే: ప్రభుత్వం కేవలం క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ ఏర్పాటుకు అవసరమైన స్పేస్ మాత్రమే కల్పిస్తుంది. కంప్యూటర్ తయారీ కోసం నిధులు కంపెనీలే సొంతంగా సమకూర్చుకోవాలి. వాటికి వచ్చే ఆదాయంలో కొంత మొత్తాన్ని ప్రభుత్వానికి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
మొదటి భవనానికి డిసెంబరులో శంకుస్థాపన: క్వాంటమ్ వ్యాలీలో రూ.99.62 కోట్లతో ఏక్యూసీసీ భవన నిర్మాణానికి కూటమి ప్రభుత్వం ఇప్పటికే టెండర్లు పిలిచింది. 45 వేల చదరపు అడుగుల్లో కఠినమైన పర్యావరణ, వైబ్రేషన్ ఐసొలేషన్, ఎలక్ట్రో మాగ్నెటిక్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా దీన్ని నిర్మాణం చేపట్టానున్నారు. దీనికి డిసెంబరు తొలి వారంలోనే శంకుస్థాపన నిర్వహించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
