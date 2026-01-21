ETV Bharat / state

"హాఫ్ పే " తో హ్యాపీగా షాపింగ్ - వినియోగదారులకు 50శాతం డిస్కౌంట్

అందుబాటులోకి మరో ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ యాప్‌ రూపొందించిన ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు- తయారీదారులు ఉత్పత్తుల్ని ఉచితంగా విక్రయించుకునే అవకాశం - డ్వాక్రా మహిళలు, చేనేతల ఉత్పత్తులూ విక్రయించుకునే వెసులుబాటు

Half Pay App In AP
Half Pay App In AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 10:18 AM IST

Half Pay App In AP : ఏపీలో తయారయ్యే ఉత్తత్తుల బ్రాండ్లకు మెరుగైన మార్కెటింగ్ కల్పించడమే లక్ష్యంగా మరో ఆన్ లైన్ షాపింగ్ యాప్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. తయారీ దారులు తమ ఉత్పత్తులను సులువుగా వినియోగదారుడికి చేర్చేందుకు "హాఫ్ పే" పేరిట ఆన్ లైన్ షాపింగ్ యాప్​ను రాష్ట్రానికి చెందిన ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు రూపొందించారు. ఎంఎస్ ఎంఈలు, పారిశ్రామిక వేత్తలు ఉత్పత్తులను ఉచితంగా విక్రయించుకునే అవకాశం కల్పించారు. డ్వాక్రా మహిళలు, చేనేతలు, హస్త కళాకారులు తమ ఉత్పత్తులను యాప్ వేదికగా ఉచితంగా విక్రయించే అవకాశం కల్పించారు. ఈ యాప్ విశేషాలేంటి, వీటి ద్వారా కొనుగోలు దారులకు, వినియోగదారులకు ఎలా ప్రయోజనం చేకూరుతుందో తెలుసుకుందాం.

సీఎం చంద్రబాబు పిలుపుతో : ప్రస్తుతం ఎటు చూసినా ఆన్​లైన్​ షాపింగ్ విపరీతంగా పెరిగింది. డిమాండ్​ను క్యాష్ చేసుకునేందుకు విదేశాలకు చెందిన పలు సంస్థలు సైతం ఆఫర్లపై ఆఫర్లు ఇస్తూ వస్తువులను విక్రయిస్తున్నాయి. దేశీయ, విదేశీ బ్రాండ్లుకు పెద్దపీట వేస్తుండటంతో స్థానిక ఉత్పత్తులకు అంతగా ఆదరణ దక్కడం లేదు. స్థానికంగా డ్వాక్రా మహిళలు , చేనేతలు, హస్తకళాకారులు సహా పలు వర్గాల వారు ఉత్పత్తి అయ్యే పేరొందిన బ్రాండ్లను ఎపీ బ్రాండ్ ఉత్పత్తులకు ప్రాచూర్యం పెంచేందుకు ముందుకు రావాలన్న సీఎం చంద్రబాబు పిలువుతో నెల్లూరు జల్లాకు చెందిన జి. వేణు, శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన చామళ్ల తిరుమలరావును ఆలోచింపజేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తమ వంతుగా సహకారం అందించాలని నిర్ణయించిన వీరు "హాఫ్ పే" పేరిట ప్రత్యేక యాప్​ను తయారు చేశారు.

"హాఫ్ పే " తో హ్యాపీగా షాపింగ్ - వినియోగదారులకు 50శాతం డిస్కౌంట్ (ETV)

ఆన్​లైన్​ షాపింగ్ యాప్ వేదికగా : ఏపీ సహా దేశీయంగా తయారయ్యే ఉత్పత్తులకు ప్రాధాన్యత కల్పించాలని సంకల్పించారు. తయారీ దారులకు గిట్టుబాటు ధర, వినియోగ దారులకు అందుబాటులో ధర కల్పించడమే లక్ష్యంగా హాఫ్ పే ఆన్ లైన్ షాపింగ్ యాప్​ను తీసుకువచ్చారు. మధ్య దళారి ప్రమేయం లేకుండా నేరుగా హాఫ్ పే ఆన్​లైన్​ షాపింగ్ యాప్ వేదికగా ఉత్పత్తి దారులు తమ ఉత్పత్తులను అమ్మకాలు జరుపుకునే అవకాశం కల్పించినట్లు తెలిపారు. డ్వాక్రా ఉత్పత్తులు, చేనేత వస్త్రాలు, హస్తకళలల ఉత్పత్తి దారులు సహా చిన్న, మధ్యతరహా పారిశ్రామికవేత్తలు యాప్ ద్వారా ఉత్పత్తులను గిట్టుబాటు ధరకు విక్రయించుకునే అవకాశం కల్పించినట్లు తెలిపారు. తయారీ దారులు ఉచితంగానే యాప్ సేవలు వినియోగించుకోవచ్చన్నారు.
50 శాతం ధరకే కొనుగోలు : వీటితోపాటు దేశ , విదేశాల్ల పేరొందిన బ్రాండ్ల వస్తువులను సైతం యాప్ ద్వారా అన్ని రోజుల్లో 50 శాతం ధరకే కొనుగోలు చేసే అవకాశం కల్పించినట్లు వివరించారు. ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, పేరొందిన బ్రాండ్ల దుస్తులు, గృహాలంకరణ, కిచన్ వేర్, ఆటవస్తువులు, జ్యువెలరీ, తదితర వస్తువులను నిరంతరం రాయితీపై అందించనున్నట్లు తెలిపారు. వినియోగ దారులు గుగూల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి యాప్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను, సత్వమే వినియోగదారుడికి డోర్ డెలివరి చేసే సదుపాయం కల్పించినట్లు తెలిపారు. పండుగలు, ప్రత్యేక రోజులు అనేవి లేకుండా ప్రతి వస్తువును మార్కెట్ ధరకంటే 50 శాతం రాయితీ పై నిత్యం వస్తువులు వినియోగదారులకు అందించే ఏర్పాట్లు చేసినట్లు యాప్ నిర్వాహకులు తెలిపారు. వీటిలో క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ, ఈఎంఐ సదుపాయాలనూ కల్పించామన్నారు.

డ్వాక్రా, చేనేత హస్తకళాకారులు : ప్రస్తుతం ఉన్న ఆన్ లైన్ షాపింగ్ యాప్​లు విదేశాలవి కాగా, ఎపీ బ్రాండ్​ను ప్రపంచవ్యాప్తం చేయడమే లక్ష్యంగా సీఎం చంద్రబాబు పిలుపుతో తొలిసారి ఎపీ నుంచి హాఫ్ పే యాప్​ను రూపొందించి అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు తెలిపారు. దళారీలు లేకపోవడం వల్ల నేరుగా ఉత్పత్తి దారుడు వినియోగదారుడు కొనుగోలు చేసేలా అవకాశాన్ని తాము కల్పించినట్లు తెలిపారు. డ్వాక్రా, చేనేత హస్తకళాకారులు ఉచితంగా రిజిస్టర్ చేసుకుని ఉత్పత్తులను విక్రయించుకోవాలని నిర్వాహకులు కోరుతున్నారు. స్థానిక ఉత్పత్తులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నందు దేశీయంగా తయారైన నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు తక్కువ ధరలోనే రాయితీపై లభిస్తాయని చెబుతున్నారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కలసి పనిచేసేందుకు సిద్దంగా ఉన్నామంటూన్న పారిశ్రామిక వేత్తలు, అవకాశం కల్పించాలని సీఎం చంద్రబాబు, లోకేశ్​ను కలిసి కోరినట్లు తెలిపారు. రానున్న రోజుల్లో ప్రభుత్వం అవకాశం ఇస్తే ఎపీ బ్రాండ్​కు మరింత ప్రాచూర్యం కల్పించేలా కృషి చేస్తామంటున్నారు.

"ఏపీ బ్రాండ్​ను ప్రపంచవ్యాప్తం చేయడమే లక్ష్యంగా, సీఎం చంద్రబాబు పిలుపుతో మొదటిసారిగా ఎపీ నుంచి హాఫ్ పే యాప్​ను రూపొందించి అందుబాటులోకి తెచ్చాం. దళారీలు లేకపోవడం వల్ల నేరుగా ఉత్పత్తి దారుడు వినియోగదారుడు కొనుగోలు చేసేలా అవకాశాన్ని కల్పించాం. డ్వాక్రా, చేనేత హస్తకళాకారులు ఉచితంగా రిజిస్టర్ చేసుకుని ఉత్పత్తులను విక్రయించుకోవాలి. స్థానిక ఉత్పత్తులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నందు దేశీయంగా తయారైన నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు తక్కువ ధరలోనే రాయితీపై లభిస్తాయి." - యాప్ నిర్వాహకులు

HALF PAY APP IN AP

