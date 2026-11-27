బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం - డిసెంబర్ 2 నాటికి వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం!
Weather Updates: బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. ఈనెల 30 నాటికి అండమాన్, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశముందని పేర్కొంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 1:11 PM IST
బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడేందుకు వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారుతున్నాయని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంపై ఏర్పడనున్న ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో ఈ నెల 30వ తేదీ నాటికి అండమాన్, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
ఈ అల్పపీడనం మరింత బలపడి డిసెంబర్ 2 నాటికి ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా మారే సూచనలు ఉన్నాయని తెలిపింది. ఇది పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా పయనిస్తూ తమిళనాడు లేదా శ్రీలంక తీరాల వైపు కదిలే అవకాశం ఉందని వివరించింది. అంతర్జాతీయ వాతావరణ నమూనాల విశ్లేషణ ప్రకారం వాయుగుండం తీరాన్ని తాకకముందే సముద్రంలోనే బలహీనపడే సూచనలు ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయినప్పటికీ మత్స్యకారులు, తీర ప్రాంత ప్రజలు వాతావరణ హెచ్చరికలను గమనిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.