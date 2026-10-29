బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం - 24 గంటల్లో వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం
Low Pressure Formed in Bay of Bengal : బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. దక్షిణ అండమాన్ ప్రాంతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఏర్పడింది.
Low_pressure_in_Bay_of_Bengal (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 10:48 AM IST
Another Low Pressure Area has Formed in Bay of Bengal : బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. దక్షిణ అండమాన్ ప్రాంతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఏర్పడింది. మరో 24 గంటల్లో పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదిలే అవకాశం ఉంది. అండమాన్ నికోబార్ దీవుల ప్రాంతంలో గుర్తించదగిన అల్పపీడన ప్రాంతంగా మారనుంది. మరో 24 గంటల్లో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉంది.