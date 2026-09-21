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ఇందిరమ్మ లబ్ధిదారుల కోసం మళ్లీ లాటరీ!

రాజధానిలోని పలు నియోజకవర్గాల్లో నిర్మించనున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్ల సంఖ్యకు లాటరీలో స్థానికులు ఎంపిక కాలేదని పరిశీలనలో తేలింది. దీంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో మరోమారు లాటరీ తీసే ఆలోచనలో అధికారులు ఉన్నారు.

Lottery For Cure Indiramma Houses
ఆ నియోజకవర్గాల్లో రీ లాటరీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2026 at 2:52 PM IST

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Lottery For Cure Indiramma Houses : రాజధాని నగరంలోని పలు నియోజకవర్గాల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు నిర్మించనున్న సంగతి తెలిసిందే. వీటి సంఖ్యకు తగినంత మంది స్థానికులు లాటరీలో ఎంపిక కాని ప్రాంతాల్లో మరోసారి లాటరీ తీసే ఆలోచనలో అధికారులున్నారు. ఇప్పటికే ఒక్కో నియోజకవర్గంలో లాటరీలో ఎంపికైన 600 (480 సెలెక్ట్‌ + 120 వెయిటింగ్‌ లిస్టు) మందిపై క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన పూర్తయింది.

స్థానికులు లాటరీలో ఎంపిక కాలేదు
నగరంలోని ఇబ్రహీంపట్నం, ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గాల్లో తగినంత మంది స్థానికులు లాటరీలో ఎంపిక కాలేదని ఆ పరిశీలనలో వెల్లడైంది. అత్యధిక దరఖాస్తులు వచ్చిన కూకట్‌పల్లిలోనూ ఇతర నియోజకవర్గాల వారే అధిక సంఖ్యలో ఉన్నారని స్థానిక ప్రజాప్రతినిధి ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. దీంతో ఆయా నియోజకవర్గాల్లో మళ్లీ లాటరీ తీయాలనే ఆలోచనలో అధికారులు ఉన్నారు. అధికారుల పరిశీలనలో సొంత నియోజకవర్గానికి చెందిన వారిగా తేలిన దరఖాస్తులను మాత్రమే లాటరీ తీయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

ఇతర నియోజకవర్గాల వారే అధికం
నిశితంగా పరిశీలిస్తే ఇతర నియోజకవర్గాల వారే ఖైరతాబాద్‌ ఇళ్లకు ఎక్కువ మంది ఎంపికైనట్లు అధికారుల పరిశీలనలో తెలుసుకున్నారు. నగరంలోని ఇబ్రహీంపట్నం నియోజకవర్గంలో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ తరహా లోనే కూకట్​పల్లి ఎమ్మెల్యే కూడా తన నియోజకవర్గ ఇళ్లకు ఇతర ప్రాంతాల వారు ఎంపికయ్యారని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అయితే కూకట్‌పల్లిలో మాత్రం నిర్మించనున్న ఇళ్ల సంఖ్యకు తగినంత మంది స్థానికులు లాటరీలో ఎంపికయినట్లు తెలుస్తోంది. ఇలా కాని పక్షంలో ఈ ప్రాంతంలోనూ మరోమారు లాటరీ తీయాలని అధికారులు ఆలోచిస్తున్నారు.

రూ.10 వేలు అందుకే ఆలస్యమా ?
ఇళ్లకు ఎంపిక కాని వారికి దరఖాస్తు సమయంలో వారు చెల్లించిన రూ.10 వేలను తిరిగి ఇస్తామని ప్రభుత్వం తెలిపింది. దీనిలో భాగంగానే వారందరికీ రూ. 10 ఇచ్చారు. కాగా నగరంలోని కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఇంకా ఈ ప్రక్రియ పూర్తికాలేదు. పూర్తిస్థాయిలో లబ్ధిదారులు తేలే వరకు వాటిని తిరిగి ఇవ్వకపోవచ్చు.

తప్పును సరిచేసుకోండిలా
మరోవైపు ఎవరైనా దరఖాస్తు చేసుకునే క్రమంలో నియోజకవర్గం వివరాలను తప్పుగా నమోదు చేస్తే అలాంటి వారి కోసం ఆన్‌లైన్‌లో సరిదిద్దుకునేందుకు వీలు కల్పించారు. దీనికోసం సంబంధిత వ్యక్తుల అప్లికేషన్‌ నంబరు లేదా ఫోన్‌ నంబరు లేదా ఆధార్‌తో లాగిన్​ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. దీనలో వివరాలను సరి చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ నెల 25 వరకు ఈ అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు స్పష్టంచేశారు.

లబ్ధిదారుల అలాట్‌మెంట్ లెటర్లు జారీ
ఇందిరమ్మ ఇండ్ల టవర్స్​కు ఎంపికైన దరఖాస్తుదారులకు సోమవారం నుంచి అలాట్‌మెంట్ లెటర్లు జారీ చేయనున్నట్లు తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు (టీజీహెచ్​బీ) ప్రకటించింది. లబ్ధిదారుల రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్లకు నేరుగా వాట్సప్, ఎస్​ఎంఎస్​ ద్వారా ఈ పత్రాలను పంపనున్నారు. అలాగే టీజీహెచ్​బీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ నుంచి కూడా వీటిని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చని అధికారులు వెల్లడించారు.

ఈ ఇళ్లను వారికే కేటాయించాలి
డబుల్ బెడ్‌రూమ్ ఇళ్లకు సంబంధించిన లబ్ధిదారుల ఎంపికను ఈ నెల 30వ తేదీలోపు అత్యవసర ప్రాతిపదికన లక్కీ డ్రా ద్వారా చేపట్టాలని ఇటీవల మంత్రి పొంగులేటి అధికారులకు సూచించారు. ఈ ప్రక్రియ పారదర్శకంగా ఉండాలన ఆయన అన్నారు. లబ్ధిదారుల వివరాలను ఆన్‌లైన్ పోర్టల్‌లో నమోదు చేయాలని సూచించరు. డబుల్​ బెడ్​రూం ఇళ్ల సముదాయాలకు 5 నుంచి 7 కిలోమీటర్ల పరిధిలో నివసిస్తున్న వారిని మాత్రమే ఎంపిక చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో విద్యుత్, తాగునీరు, పారిశుధ్య సౌకర్యాల కల్పనపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. గ్రామీణ నీటి సరఫరా (ఆర్​డబ్ల్యూఎస్), జలమండలి, విద్యుత్ శాఖల సమన్వయంతో పనిచేయాలని అధికారులకు పిలుపునిచ్చారు. అక్టోబర్ చివరి నాటికి ఈ ప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాల ఏర్పాటు పూర్తి కావాలని ఆదేశించారు.

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INDIRAMMA HOUSES
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ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లాటరీ
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