అమరావతి నిర్మాణానికి ప్రపంచ బ్యాంకు చేయూత - అభివృద్ధికి రూ.15 వేల కోట్ల రుణం
Another Loan For Amaravati Development : రాజధాని అమరావతి నిర్మాణానికి ప్రపంచ బ్యాంకు, ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు (ఏడీబీ) మరో రూ.15 వేల కోట్ల రుణం మంజూరు చేయనున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 11:50 AM IST
Another Loan For Amaravati Development : రాజధాని నిర్మాణానికి అవసరమైన రుణాలను అందించేందుకు ప్రపంచ బ్యాంకు , ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు (ఏడీబీ) ఆసక్తి చూపాయి. ఈ అభివృద్ధిలో భాగంగా, ఏడీబీ అదనంగా రూ.15,000 కోట్ల రుణాన్ని మంజూరు చేయనుంది. ఇందులో ప్రపంచ బ్యాంకు, ఏడీబీ చెరో రూ.7,500 కోట్లను సమకూర్చనున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన ఆమోద ప్రక్రియ ప్రస్తుతం తుది దశలో ఉంది. ఈ నిధులు 2031 సంవత్సరం వరకు దశలవారీగా విడుదల చేయనున్నాయి. ప్రపంచ బ్యాంకు, ఏడీబీ ఇప్పటికే రూ.15,000 కోట్ల ప్రాథమిక విడత నిధులను మంజూరు చేయగా, ప్రస్తుతం వీటిని రాజధానిలో వివిధ అభివృద్ధి పనుల కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్రాజెక్టుల పురోగతిని బట్టి బ్యాంకులు ఈ నిధులను దశలవారీగా విడుదల చేస్తున్నాయి.
ఈ ప్రాజెక్టులో మొదటి దశ 2029 నాటికి పూర్తయ్యేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. ప్రపంచ బ్యాంకు, ఏడీబీ, ఇతర ఆర్థిక సంస్థల నిధులతో చేపట్టే ప్రాజెక్టులను పర్యవేక్షించేందుకు, 'ప్రోగ్రామ్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెన్సీ' (పీఎంసీ) సంస్థను నియమించేందుకు రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ (సీఆర్డీఏ) టెండర్లను ఆహ్వానించింది. ప్రస్తుతం ఉన్న పీఎంసీ సంస్థతో ఒప్పందం 2027 జనవరిలో ముగియనున్న నేపథ్యంలో, తదుపరి సంస్థను ఎంపిక చేసేందుకు సీఆర్డీఏ కొత్త టెండర్ నోటిఫికేషన్ను జారీ చేసింది. రాజధానిలో ఇప్పటికే రూ.52,362.44 కోట్ల విలువైన 102 ప్రాజెక్టులు కొనసాగుతున్నాయి.
కృష్ణా నదిపై రెండు వంతెనలు: కృష్ణా నదిపై రెండు వంతెనలతో సహా, మొత్తం 141 ప్రాజెక్టులను చేపట్టేందుకు సీఆర్డీఏ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. వీటి అంచనా వ్యయం రూ.1,00,912 కోట్లుగా ఉంది. ఇందులో ఇప్పటికే రూ.52,362 కోట్ల విలువైన పనులు జరుగుతున్నాయని, మిగిలిన ప్రాజెక్టులను దశలవారీగా చేపడతామని సీఆర్డీఏ పేర్కొంది. ప్రధాన మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రభుత్వ భవనాలు కాకుండా, ఇతర ప్రాజెక్టులను పబ్లిక్-ప్రైవేట్ పార్టనర్షిప్ (పీపీపీ), హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ,డిజైన్-బిల్డ్-ఫైనాన్స్-ఆపరేట్-ట్రాన్స్ఫర్ (డీబీఎఫ్ఓటీ) వంటి నమూనాల ద్వారా అమలు చేయనున్నారు.
ఈ ప్రాజెక్టులలో అమరావతి, ఇబ్రహీంపట్నం మధ్య కృష్ణా నదిపై నిర్మించనున్న ఒక ప్రతిష్టాత్మక వంతెన, అలాగే ప్రకాశం బ్యారేజీకి దిగువన నిర్మించనున్న ఒక ప్రత్యేక వంతెన ఉన్నాయి. సుమారు రూ. 2,436 కోట్ల వ్యయం అవుతుందని అంచనా వేసిన ఈ ప్రతిష్టాత్మక వంతెనకు సంబంధించిన వివరణాత్మక ప్రాజెక్ట్ నివేదిక (డీపీఆర్) ఇప్పటికే పూర్తయింది. ఈ ప్రాజెక్టును హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ పద్ధతిలో అమలు చేస్తారు, ఇందులో ప్రభుత్వం 40 శాతం నిధులను 'వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్'గా అందిస్తుంది. ప్రకాశం బ్యారేజీకి దిగువన నిర్మించనున్న ఈ ప్రత్యేక వంతెనను రూ. 650 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించనున్నారు. దీని డీపీఆర్ను సిద్ధం చేయడానికి త్వరలో ఒక కన్సల్టెంట్ను నియమిస్తామని సీఆర్డీఏ సూచించింది.
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