బంగాళాఖాతంలో మరో వాయుగుండం - ఏపీకి వర్ష సూచన
వాయుగుండం ప్రభావంతో కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది. గంటకు 30 - 40 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశమున్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 1:21 PM IST
Another Depression in Bay Of Bengal: బంగాళాఖాతంలో మరో వాయుగుండం ఏర్పడింది. మయన్మార్ - అండమాన్ మధ్య ఇది ఏర్పడినట్లు వాతావరణశాఖ తెలిపింది. రాగల 12 గంటల్లో ఇది తీవ్ర వాయుగుండంగా మారే అవకాశముంది. ప్రస్తుతం అండమాన్లోని మాయాబందర్కి 580 కి.మీ దూరంలో తూర్పు ఈశాన్యంగా కేంద్రీకృతమై ఉత్తర వాయవ్యంగా బంగ్లాదేశ్ వైపు పయనిస్తోంది. 72 గంటల్లో ఈశాన్య బంగాళాఖాతం - బంగ్లాదేశ్ మధ్య ఇది తీరం దాటే అవకాశముంది.
వాయుగుండం ప్రభావంతో కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది. గంటకు 30 - 40 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశమున్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఇటీవలే బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం ఏర్పడి కళింగపట్నం వద్ద తీరం దాటిన సంగతి తెలిసిందే. దాని ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురిశాయి.
ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్: భారీ వర్షాలు, పెనుగాలులతో అలజడి సృష్టించిన తీవ్రవాయుగుండం కళింగపట్నానికి నైరుతి దిశలో అర్ధరాత్రి తీరం దాటినా ప్రభావం మాత్రం కొనసాగుతోంది. తీరం దాటినా కూడా తీవ్ర వాయుగుండంగానే కేంద్రీకృతమైంది. ఉత్తరాంధ్ర-ఒడిశా-ఛత్తీస్గఢ్ భూభాగంపై కేంద్రీకృతమై క్రమేపీ బలహీన పడుతోంది. ఈ ప్రభావంతో అల్లూరి, ఏలూరు జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ ప్రకటించారు. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ చేశారు. 24 గంటల పాటు భారీ వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. కురుస్తున్న వర్షాలకు ఉత్తరాంధ్ర సహా గోదావరి జిల్లాల్లో ఉన్న నదుల్లోకి భారీగా నీరు చేరే అవకాశం ఉంది. గడిచిన 24 గంటల్లో విశాఖలో భారీగా వర్షపాతం నమోదైంది.
బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం ప్రభావంతో విజయనగరం జిల్లాలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తోన్నాయి. పలు చోట్ల వర్షాల ప్రభావంతో రహదారులు నీటమునిగాయి. ఇళ్లలోకి నీరు చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. బొబ్బిలిలో వర్షం ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తోంది. గురువారం ఉదయం నుంచి కుండపోతగా కురిసిన వర్షాలతో పట్టణంలోని పలు రహదారులు జలమయమయ్యాయి. ఇందిరమ్మ కాలనీ నీట మునిగింది. వరద నీరు ఇళ్లలోకి ప్రవేశించడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
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