ఏపీకి పెట్టుబడుల జోరు - విశాఖకు మరో డేటా సెంటర్!
రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక విప్లవానికి పడుతున్న బాటలు - రూ.71,602 కోట్ల పెట్టుబడులకు వివిధ సంస్థల ఆసక్తి - 14,190 మంది ఉద్యోగ, ఉపాధికి అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 11:49 AM IST
Visakhapatnam New Data Center : ఏపీలో డేటా సెంటర్, లిథియం అయాన్ బ్యాటరీల తయారీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్, సోలార్ ఇన్గాట్, రక్షణ రంగ ఉత్పత్తుల తయారీ పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు వివిధ సంస్థల నుంచి వచ్చిన ప్రతిపాదనలను రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక కమిటీ పరిశీలించింది. రాష్ట్రంలో రూ.71,602.60 కోట్ల పెట్టుబడులతో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు వివిధ సంస్థలు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు అందించాయి. వాటి ద్వారా 14,190 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించనున్నట్లు సంస్థలు పేర్కొన్నాయి.
ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జి.సాయిప్రసాద్ అధ్యక్షతన ఎస్ఐపీసీ సమావేశమై చర్చించింది. ఆ పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలతో పాటు గతంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన అనుమతుల్లో కొన్ని సవరణలు, గడువు పెంపు ప్రతిపాదనలకు చెల్లించాల్సిన ఫీజు మాఫీకి సంబంధించిన అంశాలపై కమిటీ చర్చలు జరిపింది. వాటిని తుది ఆమోదం కోసం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని ఎస్ఐపీబీకి కమిటీ పంపనుంది.
ఎస్ఐపీసీలో చర్చించిన పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలు పరిశీలిస్తే విశాఖలో రూ.58,743 కోట్ల పెట్టుబడులతో డేటా సెంటర్ హోల్డింగ్స్ ఇండియా ఎల్ఎల్పీ లార్జ్స్కేల్ డేటా సెంటర్ ఫెసిలిటి ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చింది. రాబోయే పదేళ్లలో 5 దశల్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సంస్థ ప్రతిపాదనలిచ్చింది. దీని ద్వారా 1250 మందికి ఉపాధి లభించనుంది. అగస్త్య గ్రీన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్కు కర్నూలు జిల్లా గుట్టపాడు ఇండస్ట్రియల్ పార్కులో ఎకరా రూ.10 లక్షల చొప్పున 156.96 ఎకరాలు కేటాయించే ప్రతిపాదనను ఎస్ఐపీసీ పరిశీలించింది. రూ.7799.96 కోట్ల పెట్టుబడితో ఇంటిగ్రేటెడ్ 12 గిగావాట్ల సోలార్ ఇన్గాట్, 12 గిగావాట్ల సోలార్ వేఫర్ తయారీ పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు సంస్థ ప్రతిపాదనలు పంపింది. దీని ద్వారా వెయ్యి మందికి ఉపాధి అవకాశం లభిస్తుంది.
SIPC Review 71602 Crore Proposals : కోరమాండల్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ శ్రీకాకుళం జిల్లా మూలపేటలో రూ.2125 కోట్ల పెట్టుబడితో ఫాస్పోరిక్ యాసిడ్ అండ్ అసోసియేటెడ్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు 450 ఎకరాల కేటాయించాలని కోరుతు ప్రతిపాదనలు పంపింది. తద్వారా 400 మందికి ఉపాధి కల్పించనున్నట్లు వెల్లడించింది. వీపీఆర్ మైనింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రూ.500 కోట్లతో నెల్లూరు జిల్లా మనుబోలులో పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చింది. కడప జిల్లా కొప్పర్తి ఈఎంసీలో ఏఐఎల్ డిక్సన్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రూ.450 కోట్ల పెట్టుబడితో ఎలక్ట్రానిక్స్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలిచ్చింది.
తిరుపతిలో మునోత్ లిథియం బ్యాటరీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రూ.500 కోట్ల పెట్టుబడులతో లిథియం అయాన్ సెల్ తయారీ పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు ఇచ్చింది. సన్షైన్ ఎనర్జిటిక్స్ రూ.466 కోట్ల పెట్టుబడితో నెల్లూరు జిల్లా దుత్తలూరులో ఇంటిగ్రేటెడ్ డిఫెన్స్ ఎనర్జిటిక్స్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ తయారీ ఫెసిలిటీ ఏర్పాటుకు 455 ఎకరాలు కేటాయించాలని సంస్థ కోరింది. జయాదిత్య ఆగ్రో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కర్నూలు జిల్లాలో రూ.300 కోట్ల పెట్టుబడితో ఏర్పాటు చేయనున్న ప్రాజెక్టుకు ఏపీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పాలసీ కింద టైలర్మేడ్ విధానంలో ప్రోత్సాహకాలు చెల్లించే ప్రతిపాదనను కమిటీ పరిశీలించింది.
సీఆర్ఆర్ హాస్పిటాలిటీ ఎల్ఎల్పీ తిరుపతిలో రూ.192.02 కోట్ల పెట్టుబడితో హోటల్ ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చింది. అనకాపల్లి జిల్లాలో ఆర్సెలార్ మిత్తల్, నిప్పన్ స్టీల్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఉక్కు కర్మాగారానికి విద్యుత్ టారిఫ్ రాయితీ, కంపెనీ పేరు సవరించే ప్రతిపాదనలపై చర్చ జరిగింది.
13వ ఎస్ఐపీబీ సమావేశంలో 20,444 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం - 56 వేల మందికి ఉపాధి
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