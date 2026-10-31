కోస్తాంధ్రకు మరో వాయు‘గండం’ - ఆ జిల్లాల్లో ఎల్లో అలర్ట్
Another Cyclone: దక్షిణ అండమాన్ సముద్రానికి ఆనుకొని ఉన్న నికోబార్ దీవులపై అల్పపీడనం కేంద్రీకృతమైంది. నేడు ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం, అండమాన్ సముద్ర ప్రాంతంలో వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశముందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 10:42 AM IST
దక్షిణ అండమాన్ సముద్రానికి ఆనుకొని ఉన్న నికోబార్ దీవులపై కేంద్రీకృతమైన అల్పపీడనం శనివారం (నేడు) ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం, అండమాన్ సముద్ర ప్రాంతంలో వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. వచ్చే రెండు రోజుల్లో పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు కదిలే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. దీని ప్రభావంతో రానున్న మూడు రోజుల్లో దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
శనివారం పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి, మార్కాపురం, ప్రకాశం, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు, నంద్యాల, వైఎస్ఆర్ కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు, మిగతా జిల్లాల్లో చెదురుమదురు వర్షాలు కురుస్తాయని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది.
మరో 12 గంటల్లో వాయుగుండం: ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం, అండమాన్ ప్రాంతాలపై సుస్పష్ట అల్పపీడనం ఏర్పడింది. మరో 12 గంటల్లో పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదిలి వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ వెల్లడించింది. మరింత బలపడి ఎల్లుండి సాయంత్రానికి రాష్ట్ర తీరం సమీపంలోకి చేరే అవకాశముందని పేర్కొంది. రేపు సాయంత్రం నుంచి మూడు రోజుల పాటు వర్ష సూచనలు. దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురవనున్నాయి. మరికొన్నిచోట్ల చెదురుమదురుగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది.
ఎల్లో అలర్ట్ జారీ: మరో 3 గంటల్లో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ, నెల్లూరు జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురవనున్నాయని విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన గాలులకు అవకాశముందని పేర్కొంది. గంటకు 30-40 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున, ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది.
అదేవిధంగా శుక్రవారం సాయంత్రం 6 గంటల నాటికి డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా నగరంలో 91.5 మి.మీ., పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకులో 81.2, అనకాపల్లి జిల్లా చోడవరంలో 80.2, కాకినాడ జిల్లా వేలంగిలో 76.9, కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలో 76.7, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా మామిడికుదురులో 54.2, అనకాపల్లి జిల్లా దేవరాపల్లిలో 52.5మి.మీ. చొప్పున వర్షపాతం నమోదైందని పేర్కొంది.
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