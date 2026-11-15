రాష్ట్రానికి మరో తుపాను ముప్పు - ముందస్తు హెచ్చరికలు జారీ
Another Cyclone Threat in AP : రాష్ట్రానికి మరో తుపాను ముప్పు ముంచుకొస్తోంది. ప్రస్తుతం అల్పపీడనం వాయుగుండంగా బలపడింది. ఆగ్నేయ, నైరుతి బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం ఏర్పడినట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 2:18 PM IST
రాష్ట్రానికి మరో తుపాను ముప్పు ముంచుకొస్తోంది. ప్రస్తుతం అల్పపీడనం వాయుగుండంగా బలపడింది. ఆగ్నేయ, నైరుతి బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం ఏర్పడినట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అండమాన్కు 700 కిలోమీటర్లు చెన్నైకి 860 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతం అయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. విశాఖకు వెయ్యి 40 కిలోమీటర్లు గోపాల్పూర్కు వెయ్యి 160 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతం అయిందన్నారు.
ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు : దక్షిణమధ్య, పశ్చిమమధ్య బంగాళాఖాతంలో రేపు తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉందన్నారు. ఎల్లుండి పశ్చిమమధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. తీవ్ర తుపానుగా ఉత్తరాంధ్ర తీర ప్రాంతానికి చేరుకునే అవకాశం ఉందన్నారు. ఉత్తరాంధ్రలో గురు, శుక్రవారాల్లో ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నారు. ప్రజలు, రైతులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది.
తుపాను ముందస్తు హెచ్చరిక జారీ : బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం వాయుగుండంగా బలపడటంతో ఏపీ, దక్షిణ ఒడిశా తీర ప్రాంతాలకు తుపాను ముందస్తు హెచ్చరిక జారీ అయింది. దీని తీవ్రత పెరిగి ఉత్తర వాయవ్య దిశగా కదిలే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. దక్షిణ, మధ్య పశ్చిమ బంగాళాఖాతంలో తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉందని, ఆ తర్వాత ఏపీ తీరప్రాంతం వైపు వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయని పేర్కొంది.