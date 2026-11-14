ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర అల్పపీడనం - రాష్ట్రానికి మరో తుపాను ముప్పు
Another Cyclone Threat for AP: రాష్ట్రానికి మరో తుపాను ముప్పు పొంచి ఉంది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడనం బలపడింది. 24 గంటల్లో వాయవ్య దిశగా కదులుతూ వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశంఉంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 3:30 PM IST
తుపాను ప్రభావం నుంచి ఇంకా కోలుకోకముందే రాష్ట్రానికి మరో ముప్పు పొంచి ఉన్నట్లు వాతావరణశాఖ తెలిపింది. ఇప్పటికే ఎంతో నష్టంతో అల్లాడుతున్న జనాలకు ఇది మరిన్ని ఇక్కట్లు తెచ్చిపెట్టనుంది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడనం బలపడింది. 24 గంటల్లో వాయవ్య దిశగా కదులుతూ వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉంది. ఉత్తర వాయవ్య దిశగా కదులుతూ మరింత బలపడే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఎల్లుండి సాయంత్రానికి మధ్య బంగాళాఖాతంలో తుపానుగా మారే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.
అలర్ట్: ఈ నెల 18 ఉదయానికి బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా మారి, 18, 19న ఉత్తరాంధ్రలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు వివరించారు. ఈ నెల 18న శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్, ఈ నెల 19న శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్, మన్యం, అల్లూరి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూ.గో., ప.గో., ఏలూరు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. ఈ నెల 16న తీరప్రాంతాల్లో గంటకు 50 కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని, వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు రేపు సాయంత్రానికి తీరానికి చేరుకోవాలని సూచించారు. ఈ నెల 16 నుంచి మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
ఆ నష్టం అపారం: మరోవైపు మురసు తుపాను బీభత్సంతో రాష్ట్రంలో రూ.2,484.43 కోట్ల నష్టం వాటిల్లిందని ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది. ఈ నెల 12 నాటికి¨ 17 రంగాల్లో ఈ నష్టం నమోదైనట్లు తెలిపింది. ఈ నెల 6న కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపిన ప్రాథమిక అంచనా నివేదికలో రూ.1,919.59 కోట్ల నష్టం కలిగిందని పేర్కొనగా, క్షేత్రస్థాయిలో గణన తర్వాత మరో రూ.564.83 కోట్లు పెరిగిందని వెల్లడించింది.
తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో రైతులు, మత్స్యకారులు తదితరులకు మధ్యంతర సహాయం మంజూరు చేయాలని రోడ్లు, జలవనరులు, విద్యుత్ నెట్వర్క్, ప్రభుత్వ భవనాల పునరుద్ధరణకు, దెబ్బతిన్న ఇతర రంగాలకు సహాయం అందించాలని కేంద్రాన్ని కోరింది. తుపాను నష్టం పరిశీలనకు శుక్రవారం రాష్ట్రానికి వచ్చిన అంతర్ మంత్రిత్వ కేంద్ర బృందానికి (ఐఎంసీటీ) నష్టం అంచనాల నివేదికను ప్రభుత్వం అందించింది.
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