బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం - ఏపీకి మరో తుపాను ముప్పు
Another Cyclone to AP : బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం వాయుగుండంగా బలపడింది. రేపు (ఆదివారం) సాయంత్రానికి తుపానుగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలో అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 6:34 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 7:03 PM IST
అర్నబ్ తుపాను నష్టం నుంచి కోలుకోక ముందే ఏపీకి మరో తుపాను ముప్పు పొంచి ఉంది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం వాయుగుండంగా బలపడగా అండమాన్ సముద్ర ప్రాంతంలో కేంద్రీకృతమైంది. రానున్న 12 గంటల్లో తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉంది. రేపు(ఆదివారం) సాయంత్రానికి తుపానుగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. ఎల్లుండి(సోమవారం) సాయంత్రానికి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏపీ తీరం వైపు చేరుకునే అవకాశం ఉంది.
బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం ప్రస్తుతం శ్రీవిజయపురానికి 330 కిలోమీటర్లు, నికోబార్కు 300 కిలోమీటర్లు, చెన్నైకి తూర్పు-ఆగ్నేయ దిశలో 1140 కిలోమీటర్లు, మచిలీపట్నానికి ఆగ్నేయ దిశలో 1200 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. ఈ ప్రభావంతో వచ్చే మూడ్రోజులు రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. రేపు (ఆదివారం) కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, ప్రకాశం, మార్కాపురం, నెల్లూరు జిల్లాలో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపారు. అదేవిధంగా మిగతా జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు చెప్పారు.
ఎల్లుండి (సోమవారం) ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, మార్కాపురం, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు వివరించారు. అలాగే తూర్పు గోదావరి, కోనసీమ, నంద్యాల, కడప జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో తీరం వెంబడి 45 కిలోమీటర్ల నుంచి 65 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపారు. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇది తుపానుగా మారితే... మురాసు తుపానుగా పేరు పెట్టే అవకాశముంది.
అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష : ఈ క్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు సచివాలయంలోని రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ సొసైటీ కేంద్రంలో ఉన్నతాధికారులతో వాతావరణ పరిస్థితులు, ఆర్నబ్ తుపాను అనంతరం కొనసాగుతున్న పునరుద్ధరణ పనులపై సమీక్షించారు. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం రేపటికి (ఆదివారం) తుపానుగా బలపడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. మరో తుపాను ప్రభావంతో గుంటూరు దిగువన ఉన్న దక్షిణ కోస్తా జిల్లాలతో పాటు రాయలసీమలో వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని తెలియజేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో స్పందించిన చంద్రబాబు నవంబర్ 2, 3, 4 తేదీల్లో పలు ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నందున ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఉపగ్రహ చిత్రాలు, డాప్లర్ రాడార్ల ద్వారా తుపాను గమనాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఈ సమీక్షలో ఐటీ కార్యదర్శి కాటమనేని భాస్కర్తో పాటు విద్యుత్, విపత్తుల నిర్వహణ శాఖల అధికారులు, వివిధ టెలికాం సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
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