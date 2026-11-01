దూసుకొస్తున్న ‘మురసు’ - వచ్చే మూడ్రోజులు ఏపీలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు
Another cyclone Murasu : బంగాళాఖాతంలో మురసు తుపాను వేగంగా కదులుతోంది. ఈ ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వచ్చే మూడ్రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 2:53 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 3:45 PM IST
బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం ‘మురసు’ తుపానుగా బలపడింది. ఇది చురుగ్గా కదులుతోంది. గడచిన 6 గంటల్లో గంటకు 23 కిలోమీటర్ల వేగంతో పయనిస్తోంది. చెన్నైకి 560 కిలోమీటర్లు, విశాఖకు 660 కిలోమీటర్లు, మచిలీపట్నానికి 640 కిలోమీటర్లు, నెల్లూరుకు 630 కిలోమీటర్లు, ఒంగోలుకు 680 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. రేపు (సోమవారం) ఉదయానికి బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉంది. రేపు అర్ధరాత్రి దాటాక నెల్లూరు-నరసాపురం మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. వచ్చే మూడ్రోజులు దక్షిణకోస్తా, రాయలసీమలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. మరోవైపు ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు..
ఆదివారం కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, ప్రకాశం, మార్కాపురం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు, మిగిలిన జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. సోమవారం ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, మార్కాపురం, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. తూర్పుగోదావరి, డా. బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, నంద్యాల, వైఎస్సార్ కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మంగళవారం విశాఖ, అనకాపల్లి, విజయనగరం, కర్నూలు, నంద్యాల, వైఎస్సార్ కడప, అన్నమయ్య, నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
అప్రమత్తమైన ప్రభుత్వం : మురసు తుపాను వల్ల రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు, బలమైన గాలుల హెచ్చరికలతో ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. నవంబర్ 3న బాపట్ల సమీపంలో గంటకు 100 నుంచి 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులతో తీవ్ర తుపాను తీరం దాటే అవకాశం ఉండటంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా తుపాను ప్రభావం, వర్షపాతం అంచనాలు, జలాశయాల పరిస్థితి, విద్యుత్ వ్యవస్థపై సమీక్షించారు. ఈ క్రమంలోనే రేపటి దిల్లీ పర్యటనను కూడా సీఎం రద్దు చేసుకున్నారు.
నవంబర్ 2న దక్షిణ, మధ్య కోస్తా జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు, అక్కడక్కడ అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు, ముఖ్యమంత్రికి తెలిపారు. 3, 4 తేదీల్లో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేశారు. ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, బాపట్ల జిల్లాల్లోని 20 మండలాలకు అత్యంత భారీ వర్షాల హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. నవంబర్ 3న ఏలూరు జిల్లాలో సగటున 179 మిల్లీమీటర్లు, కృష్ణాలో 163, ఎన్టీఆర్లో 161, పశ్చిమ గోదావరిలో 147, గుంటూరులో 119, బాపట్లలో 104 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వివరించారు. బుడమేరు వద్ద 32 వేల 500 క్యూసెక్కుల ప్రవాహం రావచ్చని, ఎర్రకాల్వ, గోనెలవాగు, జల్లేరు, పంపా తదితర జలాశయాల్లో భారీ వరదకు అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు.
బలమైన గాలుల కారణంగా 12 జిల్లాల్లో 12,102 నుంచి 15,128 వరకు విద్యుత్ స్తంభాలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని ముందస్తు అంచనా వేశారు. మరోవైపు అర్నబ్ తుపాను నష్టం, సహాయక చర్యల పురోగతిని అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్న సీఎం, ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ పునరుద్ధరణపై ఆరా తీశారు. ఈ రోజు రాత్రికి అన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరిస్తామని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు.
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