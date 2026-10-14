నవంబరు 9న ఎస్ఐఆర్ తుది జాబితా - కొత్త ఓటరుగా నమోదు అవుతారా?
Special Intensive Revision : ఎస్ఐఆర్ ఓటరు తుది జాబితాలో తమ పేరు చేర్చుకోవడానికి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం మరో అవకాశం ఇచ్చింది. తెలంగాణలో ఈనెల 15, 16వ తేదీల్లో ప్రత్యేక శిబిరాలను నిర్వహిస్తోంది.
Published : October 14, 2026 at 7:51 AM IST
Special Intensive Revision In Telangana : తెలంగాణలో నవంబరు 9వ తేదీన ప్రకటించనున్న ఎస్ఐఆర్ (ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ) ఓటరు తుది జాబితాలో తమ పేరు చేర్చుకోవడానికి పౌరులకు సీఈసీ మరో అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఇందుకోసం ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రంలో ఈ నెల 15, 16వ తేదీల్లో ప్రత్యేక క్యాంపులను నిర్వహించనుంది. ఇందులో అర్హులైనవారు కొత్త ఓటరుగానూ నమోదు చేసుకోవచ్చు. డ్రాఫ్ట్ జాబితా ప్రచురణలో భాగంగా ఏఎస్డీడీ (ఆబ్సెంట్, షిఫ్టెడ్, డెడ్ అండ్ డూప్లికేట్) పేరుతో తొలగించిన 73 లక్షల ఓటర్లు సైతం ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకునే అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఎక్కడైనా పొరపాటున ఈ జాబితాలో చేరిన ఓటర్లు ఉంటే, ఈ శిబిరాలలో ఫారం-6ను సమర్పించి ఓటు నమోదు చేసకోవచ్చు.
15, 16వ తేదీల్లో ఫారం-6
ఈ రెండు రోజుల్లో ఫారం-6 సమర్పించిన వారి పేర్లను నవంబరు 9న విడుదల చేసే తుది జాబితాలో చేర్చడానికి అవకాశం ఉంటుందని రాష్ట్ర చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్ (సీఈవో) సుదర్శన్రెడ్డి మంగళవారం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో తెలిపారు. వాస్తవానికి సర్లో భాగంగా ఫిర్యాదులు, అభ్యంతరాల సమయంలో ఫారం-6 ద్వారా అప్లై చేసుకోవడానికి గత ఆగస్టు 17 నుంచి ఈ నెల 7వ తేదీ వరకే మొదటగా వెసులుబాటు కల్పించారు. ప్రస్తుతం ఈ గడువు ముగియడంతో సర్ తుది జాబితాలో ఎటువంటి అవకాశం లేకుండా పోయింది. అయితే ప్రస్తుత పరిణామాల నేపథ్యంలో 15, 16వ తేదీల్లో ఫారం-6 (కొత్త ఓటరుగా నమోదు) ఇవ్వడానికి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అవకాశం ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
గత జాబితాతో పోల్చి చూడండి
సర్ షెడ్యూల్ కంటే ముందున్న ఓటరు జాబితాలోని పేర్లను ఇటీవల ప్రచురించిన ముసాయిదా జాబితాతో పోల్చి చూసి, తొలగించిన ఓటర్లను గుర్తించాలని అధికారులను సీఈవో సుదర్శన్రెడ్డి ఆదేశించారు. వీరితో ఒక ప్రత్యేక జాబితా తయారు చేసుకొని, దాన్ని స్థానిక బీఎల్ఏలతో పంచుకోండని అధికారులకు చెప్పారు. ఆ జాబితాలో అర్హులు ఎవరైనా ఉంటే గుర్తించేందుకు వారానికి కనీసం 20 నుంచి 25 మందిని వారి ఇళ్లకు వెళ్లి పరిశీలించాలని సూచించారు. ఈ ప్రక్రియను నెల రోజుల్లో పూర్తి చేయవచ్చన్న ఆయన, ఓటరు జాబితాలోని ప్రతి ఓటరు ప్రస్తుత పరిస్థితిని నమోదు చేయాలని చెప్పారు. ఇలాంటి కసరత్తుతో అర్హులైన ప్రతి ఓటరును గుర్తించి ఫారం-6 ద్వారా మళ్లీ తుది ఓటర్ల జాబితాలోకి వచ్చేలా చూడాలని పేర్కొన్నారు. అలాగే నిరాశ్రయ కేంద్రాలలో నివసించే వారిని గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక క్యాంపులు నిర్వహించి, అక్కడ జిల్లా ఎన్నికల అధికారులు, ఈఆర్వోలు నిశితంగా గమనించాలని ఆదేశించారు.
మృతుల జాబితాలో బతికున్న ఓటర్లు - సర్వే చేయకుండానే తప్పుడు రిపోర్టు
'కొత్త ఫారం-6ను సుప్రీంకోర్టు ఆమోదించలేదు'- ఈసీ ప్రకటనపై సీజేఐ ఆగ్రహం