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వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడిపై మరో కేసు

వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడిపై మరో కేసు నమోదు - బొల్లా బ్రహ్మనాయుడిపై కేసు నమోదు చేసిన వినుకొండ పోలీసులు - అనుమతి లేకుండా ర్యాలీ నిర్వహించారని బ్రహ్మనాయుడిపై కేసు

​Bolla Brahma Naidu Case
​Bolla Brahma Naidu Case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 8:25 PM IST

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​Bolla Brahma Naidu Case : పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్సీపీ నేత బొల్లా బ్రహ్మనాయుడిపై తాజాగా మరో కేసు నమోదైంది. ముందస్తు అనుమతి లేకుండా ర్యాలీ నిర్వహించి, ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం కలిగించారనే కారణంతో వినుకొండ పోలీసులు ఆయనపై ఈ కేసు నమోదు చేశారు. ఈ నెల 20న నరసరావుపేట నుంచి వినుకొండ వరకు బ్రహ్మనాయుడు వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులతో కలిసి భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు. ర్యాలీ కారణంగా ప్రధాన రహదారిపై ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. పరిస్థితిని గమనించిన టౌన్ సీఐ ప్రభాకర్‌రావు, బొల్లా కాన్వాయ్‌ను అడ్డుకున్నారు.

ఈ క్రమంలో పోలీసులకు, వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలకు మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. దీంతో అక్కడ కొద్దిసేపు ఉద్రిక్తత నెలకొంది. వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు కాన్వాయ్‌ను బ్రాహ్మణపల్లి మార్గం వైపు మళ్లించారు. ఆ తర్వాత వినుకొండలో ఏర్పాటు చేసిన సభలో బొల్లా పాల్గొన్నారు. అనుమతి లేకుండా నిబంధనలు అతిక్రమించడంతో పోలీసులు ఆయనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

ఇదిలా ఉంటే, తెలంగాణలోని గండిపేటలో భూకబ్జా యత్నం కేసులో బ్రహ్మనాయుడు ఇటీవలే జైలుకు వెళ్లి వచ్చారు. ఆ వ్యవహారంలో పోలీసులు ఆయన్ను అరెస్టు చేయగా, రంగారెడ్డి జిల్లా కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. అలా బెయిల్‌పై బయటకు వచ్చిన వెంటనే ఇలా ర్యాలీ చేసి మళ్లీ పోలీసుల చేతిలో కేసు నమోదు చేయించుకోవడం ఇప్పుడు స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

బొల్లా బ్రహ్మనాయుడికి షరతులతో బెయిల్‌ : హైదరాబాద్​లోని గండిపేట భూకబ్జా కేసులో రాష్ట్రానికి చెందిన వైఎస్సార్పీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడికి శుక్రవారం రంగారెడ్డి కోర్టు షరతులతో కూడిన బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది. ప్రతి 15 రోజులకోసారి పోలీస్‌స్టేషన్‌లో హాజరుకావాలని ఆదేశించింది. రూ.20 వేల చొప్పున రెండు పూచీకత్తులు సమర్పించాలని స్పష్టం చేసింది. విచారణను ప్రభావితం చేసేలా ప్రవర్తించొద్దని పేర్కొంది.

నకిలీ జీవో కేసులో ఇప్పటికే సైబరాబాద్‌ ఈవోడబ్ల్యూ పోలీసులు మూడు రోజులపాటు బ్రహ్మనాయుడిని విచారించారు. ఆ తర్వాత జ్యుడిషియల్‌ రిమాండ్‌కు తరలించారు. ఈ క్రమంలో తనకు బెయిల్‌ మంజూరు చేయాలంటూ బ్రహ్మనాయుడు కోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. కస్టడీలో సరైన సమాధానాలు చెప్పలేదని, విచారణకు సహకరించలేదంటూ పోలీసులు న్యాయస్థానం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. కస్టడీ పూర్తయిందని, బెయిల్‌ పొందేందుకు అర్హుడేనంటూ బ్రహ్మనాయుడి తరఫు న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపించారు.

వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు పర్యటనలో ఉద్రిక్తత

గండిపేట ల్యాండ్ స్కామ్ - బొల్లా బ్రహ్మనాయుడికి 3 రోజుల పోలీసు కస్టడీ

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బొల్లా బ్రహ్మనాయుడిపై మరో కేసు
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