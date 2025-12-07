సోమిరెడ్డిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు - కాకాణిపై మరో కేసు
సోమిరెడ్డిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారన్న ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు - కాకాణిపై ఫిర్యాదు చేసిన చవటపాలెం సొసైటీ ఛైర్మన్ రాధాకృష్ణమనాయుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 7, 2025 at 2:38 PM IST
Another Case Registered on Kakani : మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ కీలక నేత కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డికి మరో బిగ్ షాక్ తగిలింది. సర్వేపల్లి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్రెడ్డిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారన్న ఫిర్యాదుతో నెల్లూరు జిల్లాలో మరో కేసు నమోదైంది. చవటపాలెం సొసైటీ ఛైర్మన్ రాధాకృష్ణమనాయుడు కాకాణి గోవర్దన్రెడ్డిపై ఫిర్యాదు చేయడంతో వెంకటాచలం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
మరోవైపు కోర్టులో కల్తీ మద్యం కేసు ఫైళ్లను మాజీ మంత్రి కాకాణి గోవర్దన్రెడ్డి మాయం చేయించారని సర్వేపల్లి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్రెడ్డి ఆరోపించారు. కాకాణి పంపిణీ చేసిన కల్తీమద్యం తాగి పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారని, వందల మంది అస్వస్థతకు లోనయ్యారని ఆయన అన్నారు. ఈ కేసుల్లో రిమాండ్లో ఉండగానే అప్పూ ప్రాణాలు కోల్పోయాడని కేసుల డాక్యుమెంట్లు పరిశీలించే సమయానికి పత్రాలు మాయమయ్యాయని చెప్పారు.
కేసుల విచారణ ముందుకెళ్లకుండా ఉండేందుకే పత్రాలు మాయం చేశారని సోమిరెడ్డి అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. నేరాలు చేయడం, పత్రాలు మాయం చేయడం కాకాణికి అలవాటుగా మారిందని ధ్వజమెత్తారు. కాకాణి అత్తగారి ఊరు వావిలేటిపాడులో భూఆక్రమణ కేసు ఫైలు మాయమైందన్న సోమిరెడ్డి కలెక్టర్ ఆగ్రహంతో ఆ ఫైలు మళ్లీ ప్రత్యక్షమైందన్నారు. తాజాగా కల్తీ మద్యం కేసు డాక్యుమెంట్ల మాయంతో విచారణ ఆగిపోయిందని చెప్పారు.
అధికారంలోకి రాక ముందే అరాచకాలు : జగన్ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణం గురించి మనమంతా ఇప్పుడు కథలు కథలుగా వింటున్నాం. కానీ వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి రాక ముందే 2014 సార్వత్రిక ఎన్నికల సమయంలోనే ఈ తరహా నేర దందాకు ఆ పార్టీ నేత, మాజీ మంత్రి కాకాణి గోవర్ధన్రెడ్డి బోణీ కొట్టారు. గోవాలో భారీ ఎత్తున కల్తీ మద్యం తయారు చేయించి ఏపీకి తెప్పించారు. దాన్ని ఖాళీ సీసాల్లో నింపి ప్రాచుర్యం పొందిన బ్రాండ్ల పేర్లతో కూడిన నకిలీ లేబుళ్లు, హోలోగ్రామ్లు అతికించారు.
ఆ మద్యం సీసాలనే అప్పటి ఎన్నికల్లో ఓటర్లకు పంచారు. అది తాగి పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోగా మరికొంతమంది అనారోగ్యం బారిన పడ్డారు. ఆయన అరాచకాలు కల్తీ మద్యం పంపిణీకే పరిమితం కాలేదు. దాంతో పాటు ఫోర్జరీ, ఖనిజాల అక్రమ తవ్వకాలు, బెదిరింపులు సహా మొత్తం 11 కేసుల్లో ఆయన నిందితుడిగా ఉన్నారు. 2019లో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక కాకాణి అధికారం అండతో కన్నూమిన్నూ కానకుండా చెలరేగిపోయారు.
ఆయా కేసుల్లో దర్యాప్తులు ముమ్మరం : బెదిరింపులు, సెటిల్మెంట్లు, దౌర్జన్యాలు, రెవెన్యూ అధికారులపై ఒత్తిడి తెచ్చి భూ రికార్డుల మార్పులు, కబ్జాలు చేశారనే అభియోగాలు, ఫిర్యాదులు ఆయనపై ఉన్నాయి. అప్పటి ప్రతిపక్ష టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలపై అక్రమ కేసులు బనాయించి, అరెస్టులు చేయించారు. తనకు అనుకూలంగా పనిచేసే కొంతమంది పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకుని పలువురు సామాన్యులను ప్రాణాలు తీసుకునేంతగా వేధించారనే విమర్శలున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం ఆయన అక్రమాలన్నింటినీ ఒక్కొక్కటిగా వెలికితీస్తోంది. ఆయా కేసుల్లో దర్యాప్తులు ముమ్మరమయ్యాయి. శిశుపాలుడి వంద తప్పులు పూర్తయినట్లు కాకాణి పాపాలు పండాయి.
కల్తీ మద్యంతో ఓటర్ల ప్రాణాలు తీశారు : కాకాణి గోవర్ధన్రెడ్డి 2014 ఎన్నికల సమయంలో గోవా నుంచి కల్తీ మద్యం తెప్పించి దాని సీసాలపై నకిలీ లేబుళ్లు, హోలోగ్రామ్లు వేసి సర్వేపల్లి నియోజకవర్గంలోని ఓటర్లకు పంపిణీ చేశారు. అది తాగి పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోగా మరికొందరు తీవ్ర అనారోగ్యం పాలయ్యారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి మొత్తం 4 కేసులు నమోదయ్యాయి. వాటన్నింటిలోనూ కాకాణి నిందితుడిగా ఉన్నారు.
ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ కంసాని గోపాలకృష్ణ స్వామి (అప్పూ)తో కలిసి ఈ కల్తీ మద్యం దందా నడిపించారని అప్పట్లో దర్యాప్తులో తేలింది. కల్తీ మద్యం తయారీ, రవాణా, నిల్వ, సరఫరా సహా నేరపూరిత కుట్ర, మోసం తదితర అభియోగాలపై ఆయనపై కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇప్పటికీ వీటిపై విచారణ కొనసాగుతోంది.
