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అలల ఉద్ధృతికి బోటు బోల్తా - క్షేమంగా ప్రాణాలతో బయటపడిన ఏడుగురు మత్స్యకారులు

విశాఖ ఫిషింగ్‌ హార్బర్‌ సమీపంలో బోటు ప్రమాదం - ప్రమాదంలో సుమారు రూ.2.5 లక్షల విలువైన బోటు, రూ.2 లక్షల విలువ చేసే చేపల వల పూర్తిగా ధ్వంసం

Boat Accident Near Vizag Fishing Harbour
Boat Accident Near Vizag Fishing Harbour (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 12:12 PM IST

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Boat Accident Near Vizag Fishing Harbour : విశాఖ ఫిషింగ్ హార్బర్ పరిసరాల్లో వరుసగా చోటుచేసుకుంటున్న సముద్ర ప్రమాదాలు మత్స్యకార కుటుంబాల్లో తీవ్ర ఆందోళనను కలిగిస్తున్నాయి. ఇటీవల సముద్రంలో ఆరుగురు జాలర్ల గల్లంతైన ఘటన మరువక ముందే తాజాగా హార్బర్ సమీపంలో మరో బోటు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఏడుగురు మత్స్యకారులు అదృష్టవశాత్తూ ప్రాణాలతో బయటపడగా, ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వరుస ప్రమాదాలు సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లే మత్స్యకారుల భద్రతపై మరోసారి ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నాయి.

అలల ధాటికి బోటు బోల్తా : గురువారం ఉదయం ఏడుగురు మత్య్సకారులు చేపల వేట కోసం బోటులో విశాఖ ఫిషింగ్ హార్బర్ నుంచి బయలుదేరారు. హార్బర్​ సమీపంలోనే సముద్రంలో అలలు ఒక్కసారిగా ఉద్ధృతంగా ఎగసిపడ్డాయి. భారీ అలల ధాటికి బోటు అదుపుతప్పి బోల్తాపడడంతో అందులో ఉన్న మత్స్యకారులు సముద్రంలో పడిపోయారు. అలల తాకిడి కారణంగా బోటు, మత్స్యకారులు పెద్ద పెద్ద రాళ్ల మధ్య ఇరుక్కుపోయారు. అయితే అప్రమత్తంగా వ్యవహరించిన జాలర్లు బోటును గట్టిగా పట్టుకుని ప్రాణాలను కాపాడుకున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో తాతారావు, ఆకాష్ తీవ్రంగా గాయపడగా, వారిని వెంటనే విశాఖ కింగ్ జార్జ్ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రమాదంలో సుమారు రూ.2.5 లక్షల విలువైన బోటు, రూ.2 లక్షల విలువ చేసే చేపల వల పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. గంగమ్మ తల్లి కటాక్షంతోనే తాము ప్రాణాలతో బయటపడ్డామని, నష్టపోయిన తమ కుటుంబాలను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని బాధిత మత్స్యకారులు విజ్ఞప్తి చేశారు.

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BOAT ACCIDENT NEAR VIZAG HARBOUR
VIZAG BOAT ACCIDENT
FISHERMAN BOAT ACCIDENT
అలల ఉద్ధృతికి బోటు బోల్తా
BOAT ACCIDENT NEAR VIZAG HARBOUR

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