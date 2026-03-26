'డాక్టర్​ బాబు' ఇంట్లో తరచూ డ్రగ్స్​ పార్టీలు - మొయినాబాద్ ఫామ్​హౌస్​​ కేసులో రోజుకో ట్విస్ట్​

మొయినాబాద్ ఫామ్​హౌస్ కేసులో రోజుకో కొత్త కోణం - జూబ్లీహిల్స్‌కు చెందిన వైద్యుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు - బాలాజీ నివాసంలోనే ప్రతి నెలా డ్రగ్స్‌ పార్టీ - 15కు చేరిన నిందితుల సంఖ్య

Moinabad Drug Case Update
Moinabad Drug Case Update (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 26, 2026 at 9:12 AM IST

Moinabad Drug Case Update : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారిన మొయినాబాద్ డ్రగ్స్, కాల్పుల కేసు దర్యాప్తులో రోజుకో కొత్తకోణం వెలుగులోకి వస్తోంది. సిట్ దర్యాప్తులో భాగంగా హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీహిల్స్‌కు చెందిన వైద్యుడు బాలాజీని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బాలాజీ నివాసాన్ని ఒక డెన్‌గా వాడుకుంటూ, అక్కడే రోహిత్‌ రెడ్డి, రితేశ్‌ రెడ్డి సహా మరికొందరు ప్రతి నెలా డ్రగ్స్‌ పార్టీలు నిర్వహించినట్లు గుర్తించారు. బాలాజీ కూడా మత్తు పదార్థాలు తీసుకున్నట్లు బయటపడింది. దీంతో పాటు డ్రగ్‌ పెడ్లర్‌ రాకేశ్‌వర్మ నుంచి బాలాజీకి ఎండీఎంఏ సహా కొన్ని రకాల మత్తు పదార్థాలు సరఫరా అయినట్లు, వీటిని రోహిత్‌ రెడ్డి వినియోగించినట్లు కొన్ని లావాదేవీలు గుర్తించారు.

దర్యాప్తులో కొత్త వ్యక్తుల పేర్లు : కలకలం సృష్టించిన మొయినాబాద్ ఫామ్​హౌస్ కేసులో సిట్ దర్యాప్తులో కొత్త వ్యక్తుల పేర్లు బయటకు వస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకూ ఈ కేసులో 11 మందిని నిందితులుగా గుర్తించగా, తాజాగా కేసులో మరొకరిని అరెస్ట్ చేశారు. హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీహిల్స్‌కు చెందిన వైద్యుడు బాలాజీని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బుధవారం అర్ధరాత్రి తర్వాత బాలాజీ నివాసానికి వెళ్లి సోదాలు చేసిన పోలీసులు, అతణ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బాలాజీ నివాసాన్ని ఒక డెన్‌గా వాడుకుంటూ అక్కడే రోహిత్‌ రెడ్డి, రితేశ్‌ రెడ్డి సహా మరికొందరు ప్రతి నెలా డ్రగ్స్‌ పార్టీలు నిర్వహించినట్లు గుర్తించారు. బాలాజీ కూడా మత్తు పదార్థాలు తీసుకున్నట్లు బయటపడింది. ఇప్పటి వరకూ డ్రగ్‌ పెడ్లర్లు రాకేశ్‌ వర్మ, అభిషేక్‌సింగ్, మరొకరు పరారీలో ఉన్నారు.

15కు చేరిన నిందితుల సంఖ్య : బాలాజీతో కలిపితే మొత్తం నిందితుల సంఖ్య 15కు చేరనుంది. రాకేశ్‌ వర్మ ప్రస్తుతం రాజస్థాన్‌లో ఉన్నట్లు గుర్తించి వెతుకుతున్నారు. దర్యాప్తులో మరికొందరి పేర్లు వెలుగులోకి వస్తున్నట్లు సమాచారం. నిందితుల కస్టడీ ముగిసేలోపు కేసు మరిన్ని మలుపులు తిరిగే అవకాశముంది.

ఐదేళ్ల నుంచి డ్రగ్స్‌ తీసుకునే అలవాటు : దర్యాప్తులో భాగంగా ఈ కేసు ప్రధాన నిందితులు రోహిత్‌ రెడ్డి, రితేశ్‌ రెడ్డి, దిల్లీ వ్యాపారి నమిత్‌శర్మను సిట్‌ అధికారులు రెండో రోజు కస్టడీలో విచారించారు. ఈ సందర్భంగా రోహిత్‌రెడ్డికి దాదాపు ఐదేళ్ల నుంచి డ్రగ్స్‌ తీసుకునే అలవాటు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఇందుకు సంబంధించి కొందరు డ్రగ్‌ పెడ్లర్లతో సంబంధాలు, అనేక లావాదేవీల ఆధారాలను సంపాదించారు. వీటిలో కొన్నింటిని రోహిత్‌రెడ్డికి చూపించి ప్రశ్నించినట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో కొన్ని డ్రగ్స్‌ కేసుల్లో రోహిత్‌ పేరు ప్రస్తావనకు వచ్చిన విషయం గురించి అధికారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

రెండు రకాల డ్రగ్స్‌ వినియోగం : రెండో రోజు కస్టడీలో ప్రధానంగా 11 మంది నిందితుల మధ్య సంబంధాలు, వీరంతా ఎందుకు తరచూ కలుస్తున్నారో ఆరా తీశారు. అనుమానాస్పద లావాదేవీలు కొన్ని గుర్తించారు. వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో డ్రగ్స్‌ తీసుకున్నట్లు ఆధారాలు సంపాదించారు. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు ఈ నెల 14వ తేదీ బయటపడ్డ ఫామ్‌హౌస్‌ పార్టీకి రెండు రకాల డ్రగ్స్‌ వాడినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా నిర్థారణకు వచ్చారు. తొలుత కొకైన్‌ ఒక్కటే తెచ్చినట్లు భావించారు. కొకైన్‌తో పాటు ఎండీఎంఏ డ్రగ్స్‌ తీసుకొచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.

నలుగురికీ కొకైన్‌ పాజిటివ్‌ : పోలీసులు సోదాలకు వెళ్లేలోపు డ్రగ్‌ వాడటంతోనే మిగిలిపోయిన 0.26 గ్రాముల కొకైన్‌ మాత్రమే దొరికింది. మద్యంలో రెండు డ్రగ్స్‌ కలిపి వాడి ఉండొచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. ఈ కారణంతోనే రోహిత్‌రెడ్డి, రితేశ్‌రెడ్డి, కౌశిక్‌రవి, అర్జున్‌రెడ్డి నలుగురికీ కొకైన్‌ పాజిటివ్‌ వచ్చింది. నమిత్‌శర్మ నమూనాల్లో యాంఫిటమిన్, మెథా యాంఫిటమిన్, కొకైన్‌ ఉన్నట్లు తేలింది. టీడీపీ ఎంపీ పుట్టా మహేశ్‌ కుమార్‌కు యాంఫిటమిన్, మెథా యాంఫిటమిన్‌ ఉన్నట్లు పరీక్షల్లో వచ్చింది.

ఫోరెన్సిక్‌ ల్యాబ్‌ ఫలితాలతోనే : ఈ ఫలితాలు, నిందితుల గత చరిత్ర ఆధారంగా పార్టీకి రెండు రకాల డ్రగ్స్‌ వచ్చినట్లు అధికారులు అంచనాకు వచ్చారు. ఫోరెన్సిక్‌ ల్యాబ్‌ ఫలితాలు వస్తే ఎన్నిరకాల డ్రగ్స్‌ వచ్చాయో గుర్తించనున్నారు. జూబ్లీహిల్స్‌కు చెందిన వైద్యుడు బాలాజీకి పుట్టా మహేశ్‌కు మధ్య సంబంధాలు ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.

