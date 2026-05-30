యువతకు గుడ్ న్యూస్ - 91 వేల మందికి రాజీవ్ యువవికాసం
గిరిజనుల ఆర్థిక అభివృద్ధికి రూ.2546.24 కోట్లతో వార్షిక రుణప్రణాళిక - 91 వేల మందికి రాజీవ్ యువవికాసం - రూ.2085 కోట్ల సబ్సిడీ, రూ.461.24 కోట్ల బ్యాంకు రుణం ఆధారంగా పథకాలు అమలు
Published : May 30, 2026 at 4:45 PM IST
Rajiv Yuva Vikasam for 91 Thousand People : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గిరిజనుల ఆర్థిక అభివృద్ధికి రూ.2546.24 కోట్లతో వార్షిక రుణప్రణాళికను ఆమోదించినట్లు ట్రైకార్ ఎండీ బీఎం సంతోష్ తెలిపారు. ఇందులో రూ.2085 కోట్ల సబ్సిడీ, రూ.461.24 కోట్ల బ్యాంకు రుణం ఆధారంగా పథకాలు అమలు చేస్తామని పేర్కొన్నారు. రాజీవ్ యువవికాసం కింద 91,687 మందికి స్వయం ఉపాధి పథకాలు అమలు చేయనున్నారు. శుక్రవారం ట్రైకార్ బోర్డు సమావేశం జరిగింది. ట్రైకార్ ఛైర్మన్ బెల్లయ్యనాయక్, అధికారులు లక్ష్మీ ప్రసాద్, శంకర్ రావు పాల్గొన్నారు.
నైపుణ్య అభివృద్ధి శిక్షణ కార్యక్రమాలు : ఈ సందర్భంగా ఎండీ బీఎం సంతోష్ మాట్లాడుతూ వార్షిక ప్రణాళికతో 1,36,184 మంది గిరిజన యువతకు లబ్ధి చేకూర్చనున్నట్లు తెలిపారు. రాజీవ్ యువవికాసం, ఆదిమ గిరిజనులకు జీవనోపాధి, గ్రామీణ రవాణా పథకం, గిరిజన రైతులకు యాంత్రీకరణ పథకం, క్యూర్ ప్రాంతంలో ఆటోల రెట్రోఫిటింగ్, సీఎంఎస్టీఈఐ, ఇందిరా సౌరగిరి జలవికాసం, నైపుణ్య అభివృద్ధి శిక్షణ కార్యక్రమాలుంటాయని వివరించారు.
కార్యాచరణ ఎలా ఉంటుందంటే? : -
- రాజీవ్ యువవికాసం కింద 91,687 మందికి స్వయం ఉపాధి పథకాలు అమలు చేయాలి. దీనికోసం రూ.1225.79 కోట్లు కేటాయించారు. ఇందులో రాయితీ రూ.1000 కోట్లు, మిగతా రూ.225.79 కోట్లు బ్యాంకు రుణం.
- క్యూర్ ఏరియాలో 7500 మంది లబ్ధిదారుల ఆటోలను 100 శాతం రాయితీతో రెట్రోఫిటింగ్ కింద విద్యుత్తు వాహనాలుగా మార్చుతారు. రూ.150 కోట్లతో ఈ పథకం అమలు అవుతుంది.
- 13,897 మందికి జీవనోపాధి పథకం అమలు అవుతుంది. మొత్తం వ్యయం రూ.521.24 కోట్లు. బ్యాంకు రుణం 311.24 కోట్లు. ఇందులో రాయితీ రూ.210 కోట్లు.
- యువ పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహించేందుకు సీఎంఎస్టీఈఐ కింద 100 యూనిట్లు మంజూరు చేయనున్నారు. మొత్తం రూ.200 కోట్లతో పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. ఇందులో సబ్సిడీ రూ.50 కోట్లు, బ్యాంకు రుణం రూ.130 కోట్లు. లబ్ధిదారులు రూ.20 కోట్లు భరించాల్సి ఉంటుంది.
- తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గిరిజన యువత నైపుణ్యాభివృద్ధికి రూ.75 కోట్లు ఖర్చు చేయనుంది. ఇందులో 13,000 మంది లబ్ధిదారులకు నైపుణ్య శిక్షణ అందిస్తున్నారు.
- ఇందిరా జలవికాసం కింద 10,000 మంది లబ్ధిదారులకు రూ.600 కోట్ల ఖర్చుతో సోలార్ బోరుబావులతో పాటు పోడు భూములను సాగుయోగ్యంగా మార్చి నీటి వసతి కల్పిస్తున్నారు.
