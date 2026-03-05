ETV Bharat / state

కల్తీ పాపం వైఎస్సార్సీపీదే - ఆందోళనల మధ్యే మండలిలో నెయ్యిపై ప్రకటన

వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల ఆందోళనల మధ్యే మండలిలో కల్తీ నెయ్యిపై ప్రకటన - నివేదికలన్నీ నెయ్యిలో కల్తీ జరిగినట్లు చెబుతున్నాయని వెల్లడి - వారి ఐదేళ్ల పాపాలే శాపాలై 11 సీట్లకు పరిమితమైందని మండిపాటు

Announcement_on_Adulterated_Ghee
Announcement_on_Adulterated_Ghee (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Announcement on Adulterated Ghee in Council: తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదంలో నెయ్యి కల్తీ జరిగినట్లు నివేదికలన్నీ చెబుతున్నా వైఎస్సార్సీపీ దుష్ప్రచారం చేస్తోందని దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి మండిపడ్డారు. వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల ఆందోళన మధ్యే కల్తీ నెయ్యిపై శాసనమండలిలో మంత్రి ప్రకటన చేశారు. అనంతరం చర్చ ముగిసినట్లు ప్రకటించిన ఛైర్మన్‌ సభను రేపటికి వాయిదా వేశారు.

తిరుమల లడ్డూలో కల్తీ నెయ్యిపై శాసనమండలిలో వాడీవేడీ చర్చ తర్వాత మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి ప్రకటన చేశారు. హిందూ మత విధ్వంసమే లక్ష్యంగా వైఎస్సార్సీపీ ఐదేళ్ల పాలన సాగిందని మంత్రి ధ్వజమెత్తారు. నెయ్యి కల్తీకి పాల్పడిన నాటి పాలకులు ఆ విషయాలను బయటపెట్టే నివేదికలను తొక్కిపెట్టారని ఆరోపించారు. సీబీఐ నేతృత్వంలో సుప్రీంకోర్టు నియమించిన సిట్ కల్తీ విషయాన్ని నిర్ధారిస్తే కూటమి ప్రభుత్వంపై వైఎస్సార్సీపీ దుష్ప్రచారం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. వారు ఐదేళ్లు చేసిన పాపాలే శాపాలై 11 సీట్లకు పరిమితమైనా ఆ పార్టీ తీరు మారలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

తిరుమల పవిత్రతను దెబ్బతీసింది జగనే: మండలి చైర్మన్​ను అవమానిస్తున్నారంటూ సభలో వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల ఆందోళనకు దిగారు. ఈ సందర్భంలో మాట్లాడిన వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి తాను క్రిష్టినన్ కాదు హిందువుని అంగీకరించినందుకు మండలి ఛైర్మన్​పై సోషల్ మీడియాలో పోస్టింగులు పెట్టి దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఛైర్మన్​ను అవమన పరిచేలా విపరీతంగా ట్రోలింగ్ చేస్తూ కించపరుస్తున్నారని తెలిపారు.

సోషల్ మీడియాలో తనపై ప్రచారంపై ప్రభుత్వానికి ఫిర్యాదు చేస్తానని కారణమైన వారిపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరతానని ఛైర్మన్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు వైఎస్ జగన్ నూటికి వెయ్యి శాతం క్రిష్టియన్ అని తాను మాట్లాడి 24 గంటలైనా ఇంకా ఎందుకు క్రిష్టియన్ కాదని చెప్పలేదని ప్రశ్నించారు. తిరుమల పవిత్రతను దెబ్బతీసింది వైఎస్ జగనే అని ధ్వజమెత్తారు. వాస్తవాలు హిందూ సమాజానికి తెలుస్తాయని సంబంధం లేని అంశాలపై సభలో గొడవ చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు.

2 బిల్లులకు మండలి ఆమోదం: కళంకిత ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న టీటీడీ బోర్డు చైర్మన్​ను తొలగించాలని శాసన మండలిలో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు ఆందోళనకు దిగారు. సభ ప్రారంభం కాగానే ఈ అంశంపై చర్చించాలని వైసీపీ సభ్యులు తూమాటి మాధవరావు, వరుదు కల్యాణి, భరత్ వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చారు. ఆ వాయిదా తీర్మానాలను మండలి ఛైర్మన్ తిరస్కరించారు. శాసనసభలో ఆమోదం పొందిన 2 బిల్లులకు మండలి ఆమోదం తెలిపింది. ఏపీ అగ్నిమాపక సేవల సవరణ బిల్లు 2026కు మండలి ఆమోదించింది. ఏపీ జన విశ్వాస్ సవరణ బిల్లు 2026కు మండలి ఆమోద ముద్ర వేసింది. టీటీడీ బోర్డు ఛైర్మన్ అంశంపై సభలో చర్చించాలంటూ పోడియం చుట్టు ముట్టి వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు నినాదాలు చేస్తూ ఆందోళనకు దిగారు. సభ్యుల ఆందోళన మధ్యే కొంత సేపు ప్రశ్నోత్తరాలు కొనసాగించారు. వైసీపీ సభ్యులు ఆందోళన పెంచడం, పట్టు వీడకపోవడంతో సభను కాసేపు వాయిదా వేశారు.

