అన్నవరం వచ్చే భక్తుల నుంచి దుకాణదారుల దోపిడీ - ఎంఆర్పీ కంటే అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్న దుకాణదారులు
Annavaram Temple Overcharging : అన్నవరంలో కొబ్బరికాయలు, అరటిపళ్ల సెట్, పూలు, పత్రులు అంటూ అదనంగా దండుకుంటున్నారన్న విమర్శలు భక్తుల నుంచి వ్యక్తమవుతున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 8:29 AM IST
Annavaram Temple Overcharging : అన్నవరం సత్యదేవుని దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు దుకాణదారులు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. ఎంఆర్పీ కన్నా అధిక ధరలకు నీళ్ల సీసాలు విక్రయించడంపై వినియోగదారుల కమిషన్ కొరడా ఝుళిపించినా, దుకాణదారుల తీరులో మార్పు రాలేదు. ఇప్పుడు మరో కొత్త ఎత్తుగడకు తెరతీశారు. కొబ్బరికాయలు, అరటిపళ్ల సెట్, పూలు, పత్రులు అంటూ అదనంగా దండుకుంటున్నారన్న విమర్శలు భక్తుల నుంచి వ్యక్తమవుతున్నాయి.
కాకినాడ జిల్లా రత్నగిరి కొండపైన ఉన్న ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం అన్నవరం. ఇక్కడ కొలువైన సత్యదేవుని దర్శనం కోసం నిత్యం వేలాది మంది భక్తులు తరలివస్తుంటారు. వీరు దేవుని వద్దకు తీసుకువచ్చే పూజా సామగ్రికి అధికారులు ధరలను నిర్ణయించారు. సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసుకునే భక్తుల కోసం 6 కొబ్బరికాయలు, 6 అరటిపళ్లు కలిపిన సెట్కు రూ.180, కొబ్బరికాయ, 3 అరటిపళ్ల సెట్కు రూ.50గా నిర్ణయించారు. అయితే భక్తులు వీటిని కొనేందుకు వెళితే దుకాణదారులు అధిక ధరలు చెబుతున్నారు. కొబ్బరికాయలు, అరటిపళ్లకు తోడు పూలు, పత్రులు అదనంగా ఇస్తూ ఒక్కో సెట్ను ఏకంగా రూ.300కు విక్రయిస్తున్నారు. దేవస్థానం నిర్ణయించిన ధరకు భక్తుల నుంచి వసూలు చేస్తున్న మొత్తానికి భారీ వ్యత్యాసం ఉంటోంది.
పెద్దగా మార్పు లేదు : మంచి నీళ్ల సీసాల విషయంలోనూ దుకాణదారుల తీరు మారడం లేదు. ఎంఆర్పీ ధర కంటే రూ.7 అదనంగా విక్రయిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై కాకినాడ జిల్లా వినియోగదారుల కమిషన్ ఇటీవల తీవ్రంగా స్పందించింది. దుకాణదారుడికి రూ.7 లక్షల 15 వేల పరిహారం, న్యాయ వ్యయాలు, అపరాధ రుసుము విధించింది. అయినా అన్నవరం కొండపై పరిస్థితిలో పెద్దగా మార్పు లేదు. వాటర్ బాటిల్ రూ. 20 అంటూ కొన్నిచోట్ల బోర్డులు కనిపిస్తున్నా, అవి అందుబాటులో లేకుండా చేస్తున్నారు. రూ. 30 ఎంఆర్పీ ఉన్న సీసాలనే విక్రయిస్తూ నచ్చితే కొనండి లేకుంటే లేదంటూ సమాధానం ఇస్తున్నారు. ఇక కొన్ని నీళ్ల సీసాలపై ఎంఆర్పీ ఉండడం లేదు. ప్రముఖ బ్రాండ్లను పోలిన ప్యాకేజింగ్తో ఉన్న సీసాలను విక్రయిస్తూ ఒక్కో బాటిల్కు రూ. 25 వసూలు చేస్తున్నారు.
Temple Shopkeepers Exploitation : కొండపై ఉన్న టీ, కాఫీ, స్నాక్స్ దుకాణాల్లోనూ ధరల దందా కొనసాగుతుందనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఏ వస్తువు ఎంత ధరకు విక్రయిస్తారో తెలిపే ధరల పట్టికలు దుకాణాల వద్ద కనిపించడం లేదు. కొండ దిగువన ఉన్న ధరలతో పోలిస్తే కొండపై టీ, కాఫీ, స్నాక్స్పై రూ. 5 వరకు అదనంగా వసూలు చేస్తున్నారు. శీతలపానీయాల విషయంలోనూ రూ. 10 వరకు అదనంగా తీసుకుంటున్నారు. ధరల పట్టికలు లేకపోవడం, నిర్ణయించిన ధరలకు మించి వసూళ్లు చేయడం, ప్రశ్నిస్తే దుకాణదారుల నుంచి నిర్లక్ష్యపు సమాధానాలు రావడం, అన్నవరం కొండపై నిత్యకృత్యంగా మారిందనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. అదనపు వసూళ్లకు పాల్పడుతున్న దుకాణదారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని ధరల పట్టికలను ఏర్పాటు చేయించాలని భక్తులు కోరుతున్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారిపై ఫిర్యాదు కోసం టోల్ ఫ్రీ నంబర్ ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
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