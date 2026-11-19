అన్నవరంలో కార్తికమాసం శోభ - నేటి నుంచి 6 రోజుల పాటు ఉత్సవ సందడి
Annavaram Temple Devotees : పవిత్ర కార్తికమాసం సందర్భంగా నేటి నుంచి ఆరు రోజుల పాటు అన్నవరం దేవస్థానంలో సందడి వాతావరణం నెలకొననుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 5:12 PM IST
కార్తిక మాసం ఆధ్యాత్మిక చింతనకు, శివారాధనకు, దీపారాధనకు అత్యంత విశిష్టమైన మాసం. ఇలాంటి పవిత్ర కార్తికమాసం సందర్భంగా నేటి నుంచి ఆరు రోజుల పాటు అన్నవరం దేవస్థానంలో సందడి వాతావరణం నెలకొననుంది. పర్వదినాలు, సెలవు రోజులు, ఉత్సవాలతో ఆలయం కిటకిటలాడనుంది. 19, 20 తేదీల్లో దశమి, ఏకాదశి పర్వదినాలు, 21, 22, 23 తేదీల్లో శని, ఆది, సోమవారాలు కావడంతో పెద్దసంఖ్యలో భక్తులు తరలి రానున్నారు. 24న కార్తిక పౌర్ణమి, గిరిప్రదక్షిణ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రద్దీకి అనుగుణంగా తెల్లవారు జాము 1-3 గంటల మధ్య వ్రతాలు, సర్వదర్శనాలు ప్రారంభించేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. సుమారు 35-40 వేల వ్రతాలు జరుగుతాయని అంచనా.
ఆలయాల వద్ద ఉచిత డార్మెటరీలు : నిరంతరాయంగా భక్తులకు తాగునీరు, పిల్లలకు పాలు, బిస్కెట్లు అందించేందుకు ఆలయ అధికారులు పూర్తి ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎక్కడా ఇబ్బందులు లేకుండా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. స్వామివారి గోధుమ నూక ప్రసాదం కూడా కొరత లేకుండా ఎప్పటికప్పుడు నాణ్యతగా అందించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. పులిహోర, దద్దోజనం పంపిణీ చేయనున్నారు. భక్తుల భద్రత, రవాణా, ఇతర వాటిపై దృష్టి సారించారు. ఈ నేపథ్యంలో వసతి గదులకు డిమాండ్ ఏర్పడింది. వసతి దొరకని వారికి కొండ దిగువన కళాశాల ప్రాంగణం, కొండపైన సీఆర్వో కార్యాలయం, వనదుర్గ అమ్మవారి ఆలయాల వద్ద ఉచిత డార్మెటరీలు అందుబాటులో ఉంచారు.
మరోసారి ట్రయిల్ రన్: 21న పంపా సరోవరంలో సత్యదేవుని తెప్పోత్సవం జరగనుంది. ఉత్సవంలో స్వామి, అమ్మవార్లకు పూజ చేసేందుకు వేదిక సిద్ధం చేస్తున్నారు. హంస వాహనాన్ని సిద్ధం చేసి ఈవో చక్రధరరావు, ఇంజినీరింగ్ అధికారుల సమక్షంలో నిన్న (బుధవారం) ట్రయిల్ రన్ నిర్వహించారు. నేడు అధికారికంగా మరోసారి ట్రయిల్ రన్ జరుగుతుంది. 24న గిరిప్రదక్షిణకు కూడా రహదారిని సిద్ధం చేశారు. పౌర్ణమి పర్వదినం కావడంతో అత్యధికంగా వ్రతాలు కూడా జరగనున్నాయి. కొండపై రద్దీకి తగ్గట్టుగా ఏర్పాట్లు, కొండ దిగువన గిరిప్రదక్షిణకు హాజరయ్యే లక్షలాది మంది భక్తులకు, పంపా హారతులు, జ్వాలాతోరణం కార్యక్రమాల నిర్వహణకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రణాళిక చేశారు.
డిజిటల్ సేవలతో పాటు నగదు చెల్లింపులు: కార్తికమాసంలో సత్యదేవుని దర్శనానికి వచ్చే లక్షలాది మంది భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా డిజిటల్తో పాటు నగదు లావాదేవీలకు అవకాశం కల్పిస్తూ కమిషనర్ కె. రామచంద్రమోహన్ ఆదేశాలిచ్చారు. ప్రస్తుతం ఆలయంలో డిజిటల్ చెల్లింపులు అమలు చేస్తున్నారు. దీనివల్ల చాలామందికి ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో పీవోఎస్ యంత్రాల్లో అవసరమైన మార్పులు చేసి నగదు లావాదేవీల సదుపాయాన్ని కల్పించాలని ఈవో కోరారు. దీనిపై పరిశీలించిన కమిషనర్ భక్తులు వ్రతం, దర్శనాలు, సేవలు, ప్రసాదం టికెట్లను కౌంటర్ల వద్ద బుక్ చేసుకొనేటప్పుడు నగదు రూపంలో కూడా చెల్లింపులు చేసే వీలు కల్పించేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు.
కార్తిక సోమవారం - తెల్లవారుజాము నుంచే ఆలయాల్లో భక్తుల రద్దీ
అన్నవరంలో కార్తికమాసం శోభ - 21న తెప్పోత్సవం - 24న గిరి ప్రదక్షిణ