అన్నవరంలో వైభవంగా సత్యదేవుని గిరి ప్రదక్షిణ - గోవింద నామస్మరణతో మార్మోగిన రత్నగిరి
Annavaram Giri Pradakshina : కార్తిక పౌర్ణమి వేళ అన్నవరంలో సత్యదేవుని గిరి ప్రదక్షిణ కనులపండువగా జరిగింది. లక్షలాది మంది భక్తులు 8.2 కి.మీ. మేర గోవింద నామస్మరణతో ప్రదక్షిణ చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 7:22 PM IST
కాకినాడ జిల్లా అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి గిరి ప్రదక్షిణ వైభవంగా, కనులపండువగా జరిగింది. పవిత్ర కార్తిక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని ఆలయ అధికారులు ఈ మహా ఉత్సవాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. స్వామివారి అనుగ్రహం పొందేందుకు రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు అన్నవరానికి పోటెత్తారు. భక్తుల గోవింద నామస్మరణలతో రత్నగిరి, సత్యగిరి పరిసరాలు ఆధ్యాత్మిక శోభతో మార్మోగిపోయాయి.
ఉదయం 8 గంటలకు వేదపండితుల మంత్రోచ్చారణల నడుమ స్వామి, అమ్మవార్లను తిరుచ్చీపై ఆసీనులను చేశారు. అనంతరం గిరిప్రదక్షిణ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా ప్రారంభించారు. మధ్యాహ్నం 1.15 గంటలకు అన్నవరం తొలిపావంచాల వద్ద ప్రధాన గిరి ప్రదక్షిణ మొదలైంది. అక్కడి నుంచి గ్రామంలోని ప్రధాన రహదారి, జాతీయ రహదారి, బెండపూడి పోలవరం కాలువ గట్టు, పంపా సరోవరం మీదుగా ప్రదక్షిణ కొనసాగింది. రత్నగిరి, సత్యగిరుల చుట్టూ సుమారు 8.2 కిలోమీటర్ల మేర భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో నడుస్తూ ప్రదక్షిణ పూర్తి చేశారు.
సత్యదేవుని రథం ఊరేగింపు : గిరి ప్రదక్షిణలో భాగంగా నిర్వహించిన సత్యదేవుని రథం ఊరేగింపు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. సుమారు మూడున్నర గంటల పాటు రథం ఊరేగింపు కోలాహలంగా సాగింది. స్వామివారి రథాన్ని దర్శించుకునేందుకు, మొక్కులు చెల్లించుకునేందుకు భక్తులు పోటీపడ్డారు. ఉదయం ప్రారంభమైన భక్తజన సందడి రాత్రి వరకు ఏమాత్రం తగ్గలేదు. గిరుల చుట్టూ ఎటు చూసినా భక్తుల కోలాహలమే కనిపించింది.
లక్షలాది మంది భక్తులు వస్తారని ముందే అంచనా వేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్కా ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్ స్వయంగా ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. అధికారులు చేపట్టిన చర్యల పట్ల భక్తులు పూర్తి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు గిరి ప్రదక్షిణ మార్గంలో స్వచ్ఛంద సంస్థలు తమ సేవా దృక్పథాన్ని చాటుకున్నాయి. నడక మార్గంలో భక్తులు అలసిపోకుండా దారి పొడవునా తాగునీరు, మజ్జిగ, పళ్లు, ఆహారాన్ని ఉచితంగా పంపిణీ చేశాయి.
సీసీ కెమెరాలు, డ్రోన్లతో పటిష్ఠ భద్రత : భారీగా భక్తులు తరలిరావడంతో పోలీసు శాఖ పటిష్ఠమైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసింది. గిరి ప్రదక్షిణ మార్గమంతా సీసీ కెమెరాలు, డ్రోన్ల సాయంతో పోలీసులు ప్రత్యేకంగా పర్యవేక్షించారు. ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా, ఎక్కడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. అన్ని శాఖల సమన్వయంతో అన్నవరం గిరి ప్రదక్షిణ ప్రశాంతంగా, కనులపండువగా ముగిసింది.
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