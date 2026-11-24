అన్నవరంలో ఘనంగా గిరిప్రదక్షిణ - భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు
Annavaram Giri Pradakshina 2026 :అన్నవరంలో సత్యనారాయణ స్వామి గిరిప్రదక్షిణ మహోత్సవం అత్యంత వేడుకగా ప్రారంభమైంది. సత్యదేవుని నామస్మరణతో సత్యగిరులు మార్మోగాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 10:43 AM IST
పవిత్ర కార్తిక పౌర్ణమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఇవాళ అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి వారి గిరిప్రదక్షిణ మహోత్సవం అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమైంది. స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను పల్లకిలో కొండ దిగువున తొలి పావంచాల వద్దకు తీసుకొచ్చారు. తిరుచ్చిపై ఆసీనులను చేసి సుందరంగా అలంకరించి వైదిక బృందం ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ తర్వాత గిరిప్రదక్షిణ మహోత్సవాన్ని దేవస్థానం ఛైర్మన్ రోహిత్, ఈవో చక్రధర్ రావు, ఆర్జేసీ త్రినాథరావు తదితరుల టెంకాయ కొట్టి గిరిప్రదక్షిణను ప్రారంభించారు. గిరి ప్రదక్షిణ చేసేందుకు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. సత్యదేవుని నామస్మరణతో సత్యగిరులు మార్మోగాయి.
భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని జిల్లా యంత్రాంగం, దేవస్థానం అధికారులు ఎక్కడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశారు. మొత్తం 8.2 కిలోమీటర్ల మేర సాగే ఈ గిరిప్రదక్షిణ మార్గంలో 3.9 కిలోమీటర్లు తారు రోడ్డు కాగా, మిగిలిన 4.3 కిలోమీటర్లు గ్రావెల్ రోడ్డు ఉంది. ఈ క్రమంలోనే చెప్పులు లేకుండా నడిచే భక్తుల కాళ్లకు రాళ్లు గుచ్చుకోకుండా గ్రావెల్ మార్గాన్ని పూర్తిగా చదును చేసి, శుభ్రపరిచారు. అంతేకాకుండా మార్గమధ్యలో దుమ్ము లేవకుండా నీళ్లతో తడిపి, భక్తులు సుఖంగా నడిచేందుకు వీలుగా ఎండుగడ్డిని పరిచారు.
మార్గమధ్యలో పలుచోట్ల తాగునీటి కేంద్రాలు, అల్పాహారం, ఆహార పంపిణీ స్టాల్స్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఎక్కడికక్కడ తాత్కాలిక మరుగుదొడ్లు, మూత్ర విసర్జన శాలలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. నడకలో అలసిపోయే వారికి, అత్యవసర చికిత్స అవసరమైన వారికి తక్షణ వైద్యం అందించేందుకు పలు ప్రదేశాల్లో ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాలు, అంబులెన్స్లను సిద్ధంగా ఉంచారు.
కట్టుదిట్టమైన భద్రత: వేలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చిన నేపథ్యంలో ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీస్ శాఖ భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసింది. కాకినాడ జిల్లా ఎస్పీ బిందు మాధవ్ స్వయంగా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తూ, అధికారుల బృందంతో కలిసి భద్రతా ఏర్పాట్లను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు. ఒక డీఎస్పీ పర్యవేక్షణలో ముగ్గురు సీఐలు, 10 మంది ఎస్సైలు, సుమారు 150 నుంచి 200 మంది కానిస్టేబుళ్లతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. వీరికి అదనంగా, అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు 50 మంది ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందిని కూడా మోహరించారు. మరోవైపు ట్రాఫిక్ నియంత్రణతో పాటు భక్తుల రద్దీని క్రమబద్ధీకరిస్తున్నారు.
కార్తిక పౌర్ణమి - రేపు అన్నవరం సత్యదేవుని గిరిప్రదక్షిణ