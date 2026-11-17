అన్నవరంలో కార్తికమాసం శోభ - 21న తెప్పోత్సవం - 24న గిరి ప్రదక్షిణ
Annavaram Giri Pradakshina 2026 : అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి దేవస్థానంలో కార్తిక మాసంలో తెప్పోత్సవం, గిరి ప్రదక్షిణ నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. ఈ ఏర్పాట్లపై దేవాలయ అధికారుల బృందం ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 2:17 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 2:38 PM IST
సత్యనారాయణ స్వామి క్షేత్రం కాకినాడ జిల్లాలోని అన్నవరంలో కొలువై ఉంది. ఈ ఆలయంలో ఏడాది పొడవునా సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు నిర్వహిస్తుంటారు. స్వామివారు త్రిమూర్తి స్వరూపంగా దర్శనం ఇస్తారు. దేవాలయ నిర్మాణం ద్రావిడశైలిలో రథం ఆకారంలో పోలి ఉంటుంది. పెళ్లిళ్లు, గృహప్రవేశాలు వంటి శుభకార్యాలు చేసిన తర్వాత భక్తులు అన్నవరం వెళ్లి సామూహిక వ్రతాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు.
కార్తికమాసంలో ఈ ఆలయానికి భారీ ఎత్తున భక్తులు తరలివస్తుంటారు. కార్తిక పౌర్ణమి రోజున వ్రతాలు, గిరి ప్రదక్షిణ చేయడం కోసం భక్తులు ఏడాది పొడవునా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఈ సందర్బంగా జరిగే తెప్పోత్సవం, గిరి ప్రదక్షిణకు అధికారులు భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు: కార్తికమాసంలో అన్నవరం సత్యదేవుని దర్శనానికి లక్షలాది మంది భక్తులు వస్తారు. ఇప్పటికే భారీగా భక్తులు వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ నెల 21న జరిగే స్వామివారి తెప్పోత్సవం, 24న గిరి ప్రదక్షిణ నిర్వహించనున్నారు. దీనికోసం అధికారులు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రత్యేక అధికారి, దేవాదాయశాఖ ఆర్జేసీ త్రినాథరావు, ఈవో చక్రధరరావు, డీసీ విశ్వనాథరాజుల బృందం ఏర్పాట్లను సమీక్షించారు. తెప్పోత్సవంలో స్వామి, అమ్మవార్లు విహరించే హంసవాహనాన్ని సిద్ధం చేసే పనులకు టెంకాయ కొట్టి ప్రారంభించారు.
అనంతరం పంపా సరోవరంలో చేపట్టాల్సిన భద్రతా ఏర్పాట్లపై చర్చించారు. గిరిప్రదక్షిణ మార్గాన్ని పరిశీలించి భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా ఎక్కడికక్కడ ఆహారం, తాగునీరు అందించడం, వైద్య శిబిరాలు, తాత్కాలిక మరుగుదొడ్లు ఏర్పాట్లు తదితర వాటిపై పలు ఆదేశాలిచ్చారు. జాతీయ రహదారి నుంచి మలుపుతిరిగే ప్రదేశంలో సత్యదేవుని రథం వెళ్లేందుకు ఇబ్బందులు లేకుండా రోడ్డును సిద్ధం చేశారు. సుమారు 4 కిలోమీటర్లకు పైగా ఉన్న మట్టి రోడ్డులో భక్తుల కాళ్లకు చిన్నచిన్న రాళ్లు గుచ్చుకోకుండా చదును చేసి ఎండుగడ్డి వేసేందుకు ప్రణాళిక చేశారు.
నిత్యాన్నదాన భవనం, క్యూ కాంప్లెక్స్, సీతారామ సత్రం, రత్నగిరి, సత్యగిరులపై వసతి సముదాయాలు, పార్కింగ్ ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. వ్రత మండపాలు, క్యూలైన్లు తదితర వాటిపై చర్చించారు. గిరిప్రదక్షిణలో ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలన్నారు. తెప్పోత్సవం సమయంలో పటిష్ఠ భద్రత ఉండాలన్నారు.
డిజిటల్ సేవలతో పాటు నగదు చెల్లింపులు: కార్తికమాసంలో సత్యదేవుని దర్శనానికి వచ్చే లక్షలాది మంది భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా డిజిటల్తో పాటు నగదు లావాదేవీలకు అవకాశం కల్పిస్తూ కమిషనర్ కె. రామచంద్రమోహన్ ఆదేశాలిచ్చారు. ప్రస్తుతం ఆలయంలో డిజిటల్ చెల్లింపులు అమలు చేస్తున్నారు. దీనివల్ల చాలామందికి ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో పీవోఎస్ యంత్రాల్లో అవసరమైన మార్పులు చేసి నగదు లావాదేవీల సదుపాయాన్ని కల్పించాలని ఈవో కోరారు. దీనిపై పరిశీలించిన కమిషనర్ భక్తులు వ్రతం, దర్శనాలు, సేవలు, ప్రసాదం టికెట్లను కౌంటర్ల వద్ద బుక్ చేసుకొనేటప్పుడు నగదు రూపంలో కూడా చెల్లింపులు చేసే వీలు కల్పించేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు.
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