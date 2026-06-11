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తిరుమలలో నిత్యం మహాయజ్ఞంలా అన్నప్రసాదం - రోజుకు 3 లక్షల మందికిపైగా సర్వింగ్స్

నిత్యం దాదాపు 3 లక్షల మందికి అన్నప్రసాదం పంపిణీ - భక్తులకు నాణ్యమైన, రుచికరమైన భోజనాన్ని ఉచితంగా అందిస్తూ సేవాభావానికి ప్రతీకగా టీటీడీ - 1985 ఏప్రిల్ 6న ప్రారంభమైన నిత్య అన్నదాన పథకం

Tirumala Tirupati Devasthanams
Matrusri Tarigonda Vengamamba Annaprasadam Complex (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 11, 2026 at 11:15 AM IST

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Annaprasadam in Tirumala Tirupati Devasthanams : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్వహిస్తున్న శ్రీ వేంకటేశ్వర అన్నప్రసాదం ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలోని ఉచిత అన్నదాన కార్యక్రమం నిత్యం మహాయజ్ఞంలా వర్థిల్లుతోంది. దేశ విదేశాల నుంచి తిరుమలకు వచ్చే లక్షలాది మంది భక్తులకు నాణ్యమైన, రుచికరమైన భోజనాన్ని ఉచితంగా అందిస్తూ టీటీడీ సేవాభావానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. 1985 ఏప్రిల్ 6వ తేదీన ప్రారంభమైన నిత్య అన్నదాన పథకం ప్రస్తుతం శ్రీ వేంకటేశ్వర అన్నప్రసాదం ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో విస్తృతంగా అమలు అవుతోంది. సాధారణ రోజుల్లో సుమారు 1.80 లక్షల నుంచి 1.90 లక్షల మంది భక్తులు అన్నప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తుండగా, వారాంతాల్లో ఈ సంఖ్య 3 లక్షల కంటే ఎక్కువగా ఉంటోంది.

రోజుకు 3 లక్షల సర్వింగ్స్ : గత మూడు నెలల సగటు లెక్కల ప్రకారం రోజుకు సుమారు 70 వేల మందికి పాలు, టీ, కాఫీ వంటి ద్రవాలు అందిస్తున్నారు. అలాగే 60,200 మందికి టిఫిన్, 99,500 మందికి మధ్యాహ్న భోజనం, 56,700 మందికి రాత్రి భోజనం పెడుతున్నారు. ఈ విధంగా రోజుకు దాదాపు 3 లక్షల సర్వింగ్స్ భక్తులకు ఉచితంగా అందుతున్నాయి. శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి సన్నిధిలో ప్రధాన అన్నప్రసాద భవనం అయిన మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్న ప్రసాద కేంద్రంలో రోజుకు 82 వేల మందికి పైగా భోజనాలు చేస్తుండగా, శ్రీ అక్షయ కిచెన్, వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ కాంపార్టుమెంట్లు, నారాయణగిరి షెడ్లు, క్యూ లైన్ల వెలుపల ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రాలు, పీఏసీ అన్నప్రసాద భవనాలు తదితర ప్రాంతాల్లో లక్షలాది మంది భక్తులకు ఆహారం, పానీయాలను విజయవంతంగా అందిస్తున్నారు.

భక్తులకు నాణ్యమైన ఆహారం : భక్తులకు నాణ్యమైన ఆహారాన్ని అందించేందుకు రోజుకు సుమారు 15,788 కిలోల బియ్యాన్ని టీటీడీ వినియోగిస్తుంది. అదేవిధంగా 2,861 కిలోల కందిపప్పు, 1,276 కిలోల బెల్లం, 2,832 కిలోల సుజీ రవ్వ, 3,110 కిలోల సన్‌ఫ్లవర్ ఆయిల్, 2,825 కిలోల గోధుమ రవ్వ, 1,729 కిలోల మినప్పప్పు, 1,436 కిలోల ఉప్పు, 497 కిలోల చింతపండు వినియోగిస్తున్నారు. రోజుకు 4,375 కొబ్బరికాయలు, 430 కిలోల చక్కెర, 309 కిలోల ఎండు మిర్చి, 209 కిలోల ధనియాలు తదితర నాణ్యమైన ముడి పదార్థాలను వాడుతున్నారు.

జనవరి నెలలో కోటి సర్వింగ్స్ : 2026 జనవరి 1 నుంచి మే 31 వరకు తిరుమలలోని వివిధ అన్నప్రసాద కేంద్రాల ద్వారా మొత్తం 4.40 కోట్ల సర్వింగ్స్ భక్తులకు అందింనట్లు గణాంకాలతో స్పష్టమవుతోంది. ఇందులో జనవరిలో కోటి, ఫిబ్రవరిలో 71.39 లక్షలు, మార్చిలో 84.85 లక్షలు, ఏప్రిల్‌లో 85 లక్షలు, అలాగే మే నెలలో 92 లక్షలకు పైగా భక్తులకు అన్నప్రసాదం, టిఫిన్, పానీయాలను అందించారు.

ఆధునికీకరణతో విస్తరిస్తున్న సేవలు : అన్నప్రసాదం నాణ్యతను మరింత పెంచేందుకు టీటీడీ పలు ఆధునిక చర్యలు చేపట్టింది. చట్నీలు, కూరల తయారీలో తాజా కొబ్బరికాయల వినియోగాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టింది. 2024లో వకుళమాత సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్‌ను ప్రారంభించారు. దీంతో అదనంగా 28 ప్రాంతాలకు ఆహార పంపిణీ సేవలను విస్తరించారు. నూతనంగా ప్రారంభించిన PAC-5 (వెంకటాద్రి నిలయం)లో సుమారు 1,500 మంది ఒకేసారి భోజనం చేసే విధంగా కొత్త డైనింగ్ హాల్‌ను టీటీడీ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. రోజుకు 2 లక్షల మంది భక్తులకు ఆహారం తయారు చేయగల కెపాసిటీతో కొత్త శాటిలైట్ ఆటోమేటెడ్ కిచెన్ నిర్మాణానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఎంటీవీఏసీ కిచెన్‌లో మోడ్రన్ వంట పరికరాల ఏర్పాటు, క్యూఆర్‌ కోడ్ ఆధారిత విరాళాల సేకరణ కియోస్క్‌ల ఏర్పాటు వంటి కార్యక్రమాలను కూడా టీటీడీ యంత్రాంగం చేపట్టారు.

రూ.2,500 కోట్లకు పైగా ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్లు : భక్తుల విరాళాలతో నిర్వహిస్తున్న శ్రీ వేంకటేశ్వర అన్నప్రసాదం ట్రస్ట్ వద్ద ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ల రూపంలో ప్రస్తుతం రూ.2,500 కోట్ల నగదు ఉంది. ఈ నిధుల ఆదాయంతో లక్షలాది మంది భక్తులకు నిత్యం ఉచితంగా నాణ్యమైన భోజనం అందిస్తూ టీటీడీ అన్నదానం మహాదానం అనే భారతీయ సనాతన సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తోంది. శ్రీవారి సన్నిధిలో ఆకలితో వచ్చే ప్రతి భక్తునికి తృప్తికరమైన భోజనం అందించడం ద్వారా టీటీడీ అన్నప్రసాద సేవలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయి.

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