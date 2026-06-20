అన్నదాతలకు గుడ్న్యూస్ - నేడు ఒక్కో రైతు ఖాతాలో రూ.7 వేల చొప్పున జమ
'పీఎం కిసాన్ - అన్నదాత సుఖీభవ' తొలి విడత నిధుల విడుదలకు నిర్ణయం - నేడు పల్నాడు జిల్లా లింగంగుంట్ల నుంచి విడుదల చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 7:33 AM IST
Annadata Sukhibhava : ఏపీ రైతులకు గుడ్న్యూస్. సూపర్ సిక్స్ హామీల్లో భాగంగా కూటమి ప్రభుత్వం అన్నదాత సుఖీభవ-పీఎం కిసాన్ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అర్హత కలిగిన ప్రతి రైతు కుటుంబానికీ ఏడాదికి రూ.20,000ల ఆర్థిక సాయం అందిస్తోంది. ఇందులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.14,000లు, కేంద్రం పీఎం కిసాన్ పథకం కింద రూ.6000లు సమకూరుస్తోంది. ఈ మొత్తాన్ని మూడు విడతల్లో రైతులకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు జమ చేస్తున్నాయి.
ఈ ఏడాదికి తొలి విడత సాయాన్ని ప్రభుత్వం నేడు విడుదల చేయనుంది. పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట మండలం లింగంగుంట్ల గ్రామంలో జరిగే కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నదాత సుఖీభవ నిధులను విడుదల చేయనున్నారు. తద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 46,85,838 మంది రైతు కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూరనుంది. వీరిలో అటవీ హక్కుల చట్టం కింద సాగు చేస్తోన్న1.16 లక్షల మంది అన్నదాతలు ఉన్నారు. మొత్తం 3125.47 కోట్లు కర్షకుల ఖాతాల్లో జమ కానున్నాయి.
ఇందులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాటా రూ.2342.92 కోట్లు కాగా కేంద్రం వాటా రూ.782.55 కోట్లుగా ఉంది. తొలి విడతలో భాగంగా ఏపీ సర్కార్ రూ.5,000లు, కేంద్రం రూ.2000లు కలిపి ఒక్కో రైతు ఖాతాలో రూ.7000లు జమకానున్నాయి. అన్నదాత సుఖీభవ-పీఎం కిసాన్ నిధుల విడుదల కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు సీఎం చంద్రబాబు మధ్యాహ్నం లింగంగుంట్లకు చేరుకోనున్నారు. ప్రజావేదిక సభలో అన్నదాత సుఖీభవ నిధులు విడుదల చేసి ప్రసంగించనున్నారు.
కుటుంబంలో ఒకరికి మాత్రమే : అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కుటుంబంలో ఒకరికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. గతంలో అర్హులైనప్పటికీ వివిధ కారణాలతో కొందరు సాయం పొందలేకపోయారు. అలాంటివారితో పాటు కొత్త లబ్ధిదారులకు ఇబ్బందుల్లేకుండా ఉండేందుకు నూతన విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. రైతు బ్యాంకు ఖాతా నంబరుకు ఆధార్ అనుసంధానమైతే చాలు అర్హులుగా పరిగణించి సాయం సొమ్ము జమ చేసేలా చర్యలు చేపట్టింది.
గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు :
- ఖాతాకు ఆధార్ లింక్ కాని అన్నదాతలు 1బీ, ఆధార్ కార్డు, మొబైల్ నంబరుతో స్థానిక సచివాలయంలో దరఖాస్తు చేయాలి. దాన్ని వీఆర్వో, తహసీల్దార్ నిర్ధారించాక అనుసంధాన ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఆ రైతు అన్నదాత సుఖీభవ పథకానికి అర్హులవుతారు.
- గత సంవత్సరం డబ్బులు పడినవాళ్లు ఈ ఏడాది ఆధార్ సీడింగ్ చేయాల్సిన పని లేదు.
- ఇంతకుముందు ఆదాయపు పన్ను చెల్లించి, ప్రస్తుతం చెల్లించనివారు, ఈకేవైసీ సమస్యలు, ఇతర కారణాలతో పథకం లబ్ధి పొందనివారు పూర్తి వివరాలు, ధ్రువపత్రాలు తీసుకుని వెళ్లి రైతు సేవా కేంద్రంలో సంప్రదించాలని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
సాంకేతిక చిక్కులతో : మరోవైపు పలు ప్రాంతాల్లో అన్నదాతల వివరాలు సరిచేయాల్సి ఉంది. గతంలో ఒక భూమికి సంబంధించి ఒకే సర్వే నంబర్ ఉండేది. దాని చుట్టు పక్కల భూములకు అదే సర్వే నంబర్ను కేటాయించేవారు. దీంతో క్షేత్రస్థాయిలో రెవెన్యూ పరంగా ఎలాంటి సమస్యలు ఉండేవి కావు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో చేపట్టిన రీ సర్వేలో ఐదారుగురికి కలిపి ఉమ్మడి ఎల్పీఎం నంబర్ను కేటాయించారు. దీంతో సంక్షేమ పథకాల మంజూరుకు సాంకేతిక చిక్కులు ఎదురవుతున్నాయి.
మ్యుటేషన్లు, ఆధార్ అనుసంధానంలో తప్పిదాలు, ఇంకా చనిపోయిన వారి పేరిటే భూములుండడం, వెబ్ల్యాండ్లో పేరుండి తహసీల్దారు డిజిటల్ సంతకం లేకపోవడం, ఈకేవైసీ పెండింగ్ వంటి పలు సమస్యలున్నాయి. వీటన్నింటినీ పరిష్కరిస్తేనే పెండింగ్ జాబితాలో ఉన్న అన్నదాతలకు ఈ ఖరీఫ్లో పంటల సాగుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే పెట్టుబడి సాయం అందుతుంది. ఈ దిశగా రెవెన్యూ అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని కర్షకులు కోరుతున్నారు.
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