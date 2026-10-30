46.85 లక్షల మంది-రూ.3,125 కోట్లు - అన్నదాత సుఖీభవ నిధులు జమ
Annadata Sukhibhava Second Installment: అన్నదాత సుఖీభవ-పీఎం కిసాన్ రెండో విడత నిధులు విడుదలయ్యాయి. సుమారు 46.85 లక్షల మంది ఖాతాల్లో రూ.3,125 కోట్లకుపైగా జమ చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 3:41 PM IST
ఏపీ రైతులకు గుడ్న్యూస్. సూపర్ సిక్స్ హామీల్లో భాగంగా కూటమి ప్రభుత్వం అన్నదాత సుఖీభవ-పీఎం కిసాన్ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అన్నదాత సుఖీభవ-పీఎం కిసాన్ రెండో విడత నిధులు శుక్రవారం విడుదలయ్యాయి. 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రెండో విడతగా రాష్ట్ర వాటా కింద సుమారు 46.85 లక్షల మంది ఖాతాల్లో రూ.3,125 కోట్లకుపైగా జమ చేసింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశాలతో వేగంగా నిధుల జమ ప్రక్రియ చేపట్టారు. అయితే 99.44 శాతం మంది రైతుల ఖాతాల్లో ఆర్థిక సాయం చేరింది.
సాంకేతిక సమస్యలతో: ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్న కారణంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు లేకుండా, నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తున్నారు. అయితే ఈ క్రమంలో వివిధ సాంకేతిక కారణాలతో 17,828 మంది రైతుల ఖాతాల్లో మాత్రం నిధులు ఇంకా జమ కాలేదు. సాంకేతిక సమస్యలను త్వరితగతిన పరిష్కరించి, మిగతా రైతులకూ సాయం అందేలా చూడాలని సీఎం అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ రెండేళ్లలో అన్నదాత సుఖీభవ–పీఎం కిసాన్ పథకాల కింద ప్రభుత్వం రైతుల ఖాతాల్లో మొత్తం రూ.15,236.35 కోట్లు జమ చేసింది.
రైతులకు మరో విడత పెట్టుబడి సాయం: రైతు సంక్షేమమే కూటమి ప్రథమ ప్రాధాన్యమని వ్యవసాయశాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు స్పష్టం చేశారు. అన్నదాత సుఖీభవ–పీఎం కిసాన్ రెండో విడత కింద రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 46,85,838 మంది రైతు కుటుంబాలకు రూ.3,125.47 కోట్లు ఆర్థిక సాయం విడుదలకు ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు.
ఇందులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాటా రూ.2,342.92 కోట్లు కాగా కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటా రూ.782.55 కోట్లని అచ్చెన్న వివరించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇచ్చిన హామీ మేరకు అర్హులైన రైతు కుటుంబాలకు ఏటా రూ.20,000 ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అన్నదాత సుఖీభవ ద్వారా ఖరీఫ్లో రూ.7,000, రబీలో రూ.7,000, వేసవిలో రూ.6,000 చొప్పున మూడు విడతల్లో ఆర్థిక భరోసా కల్పిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. రైతులకు ప్రతి కష్టంలోనూ కూటమి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు స్పష్టం చేశారు.
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