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ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్ - 'అన్న, అక్క' వస్తారు, డిజిటల్ పాఠాలు చెబుతారు!

'అన్న-అక్క మెంటార్​షిప్'​ కార్యక్రమం అమలు చేయనున్న విద్యాశాఖ - ప్రభుత్వ స్కూళ్లకు వెళ్లి విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధించనున్న డిగ్రీ, డిప్లమో విద్యార్థులు - ఇప్పటికే పైలట్​ ప్రాజెక్ట్ విజయవంతం

ANNA AKKA MENTORSHIP PROGRAMME
ANNA AKKA MENTORSHIP PROGRAMME (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 14, 2026 at 1:48 PM IST

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Anna Akka Mentorship Programme For Degree Diploma Students : శాస్త్రసాంకేతిక రంగాల్లో ఎంతగానో పురోగమిస్తున్నాం. రోజురోజుకు ఎన్నో కొత్త కొత్త సాంకేతికతలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. అయితే వీటిపై చాలా మంది విద్యార్థులకు అవగాహన ఉండటం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో రోజురోజుకూ సాంకేతికంగా వస్తున్న మార్పులను సర్కారు పాఠశాలల విద్యార్థులు అందిపుచ్చుకునేలా తెలంగాణ పాఠశాల విద్యాశాఖ అన్న-అక్క మెంటార్​షిప్ అనే సరికొత్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడుతోంది. ఈ మేరకు డిగ్రీ, పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు ప్రభుత్వ బడులకు వెళ్లి 6 నుంచి పదో తరగతుల విద్యార్థులకు పాఠాలను బోధిస్తారు. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(ఏఐ) డేటాసైన్స్ వంటివాటిపై అవగాహన కల్పించనున్నారు. అందుకు వారికి రెండు క్రెడిట్లను కేటాయిస్తారు. నూతన విద్యాసంవత్సరంలో ఈ విధానాన్ని అమలు చేయనున్నారు.

పైలట్ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ : అన్న-అక్క మెంటార్​షిప్ పైలట్​ప్రాజెక్ట్ విజయవంతమైంది. గత విద్యాసంవత్సరం 15 డిగ్రీ, పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలకు చెందిన 184 మంది విద్యార్థులు ఇంటర్న్​షిప్​లో భాగంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు వెళ్లి పిల్లలకు బోధించారు. 6-8 తరగతుల పిల్లలకు ఏఐ కాన్సెప్టులు, పైథాన్​పై ప్రాథమిక అంశాలు, కృత్రిమ మేధ నైతిక విలువలు తదితర అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు. ఈ ప్రాజెక్టు విజయవంతమైందని భావించిన విద్యాశాఖ కొత్త విద్యాసంవత్సరంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

అన్న-అక్క మెంటార్​షిప్​నకు అర్హతలు :

  • జనరల్‌ డిగ్రీ ఐదో సెమిస్టర్‌ విద్యార్థులు ఈ ఇంటర్న్‌షిప్‌నకు అర్హులు. అప్రెంటిస్‌షిప్‌ డిగ్రీ చదువుతుంటే మూడో సెమిస్టర్‌ వారు పాల్గొనవచ్చు.
  • ఇంటర్న్‌షిప్‌లో భాగంగా 30 గంటలపాటు విద్యార్థులకు బోధించాలి. ఇందుకు వారికి ఒక క్రెడిట్‌ ఇస్తారు.
  • కోడ్‌మిత్ర అనే పోర్టల్‌ ద్వారా విద్యార్థులు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవచ్చు.
  • తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 196 కళాశాలల నుంచి 39,828 మందికి ఇంటర్న్‌షిప్‌ కల్పిస్తారు. వారిని 8,522 పాఠశాలల్లో బోధనకు పంపిస్తారు.
  • పాఠశాల స్థాయిలో హెడ్ మాస్టర్లు, నోడల్‌ టీచర్లు ఈ తరగతుల నిర్వహణ బాధ్యతలు తీసుకుంటారు.

ప్రభుత్వ పాఠశాలలను బలోపేతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఎన్నో చర్యలు చేపడుతోంది. వాటిలో ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు పాఠ్యపుస్తకాల పంపిణీ, మధ్యాహ్న భోజన పథకం, ఏకరూప దుస్తుల పంపిణీ లాంటి కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తోంది. ఈ ఏడాది నుంచి విద్యార్థులకు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ అందించేందుకు కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ బడుల్లో ప్రీ ప్రైమరీ విద్య బోధించేందుకు చర్యలు చేపట్టింది.

ప్రభుత్వ బడుల్లో ప్రీ ప్రైమరీ : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ (2026-27) అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి 2,769 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రీ ప్రైమరీ విద్యను ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకుడు నవీన్​ నికోలస్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విషయం విధితమే. క్యూర్ - కోర్ ఏరియా( కోర్ అర్బన్ ఎకానమీ) పరిధిలోని 529 చోట్ల యూకేజీ విద్యను అమలు చేయనున్నారు.

జూన్​ 15న విద్యాసంస్థల పునః ప్రారంభం : ఈ ఏడాది నూతన విద్యా సంవత్సరం జూన్​ 15 సోమవారం నుంచి మొదలుకానుంది. వాస్తవానికి జూన్​ 12న విద్యాసంస్థలు ప్రారంభించాల్సి ఉన్నప్పటికీ 13 రెండో శనివారం, 14న ఆదివారం కావడంతో షెడ్యూల్​లో మార్పులు చేశారు. జూన్​ 13 రెండో శనివారం సెలవుకు బదులుగా జులై 11న తరగతులు నిర్వహించనున్నారు.

బ్రేక్​ఫాస్ట్​, మధ్యాహ్న భోజనం అందించే ఏర్పాటు : ఈసారి పూర్వప్రాథమిక(ప్రీ ప్రైమరీ) విద్యలో చేరిన పిల్లల నుంచి జూనియర్​ కాలేజీ విద్యార్థుల వరకు ఉదయం అల్పాహారంతో పాటుగా మధ్యాహ్నం భోజనం అందించేందుకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఒకే చోట బ్రేక్​ఫాస్ట్​ను తయారు చేయించి అన్ని పాఠశాలలకు పంపేందుకు వీలుగా సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్​ ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ఏపీలో ఇప్పటికే హరే రామ సంస్థ పలు ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు మధ్యాహ్న భోజనం తయారు చేసి పంపుతున్నారు. ఈ విధానాన్ని పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని అధికారులు భావిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు అన్ని జూనియర్ కళాశాలల్లో అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం అందేవిధంగా ఏర్పాటు చేస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు.

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ANNA AKKA MENTORSHIP PROGRAMME
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