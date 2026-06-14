ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - 'అన్న, అక్క' వస్తారు, డిజిటల్ పాఠాలు చెబుతారు!
'అన్న-అక్క మెంటార్షిప్' కార్యక్రమం అమలు చేయనున్న విద్యాశాఖ - ప్రభుత్వ స్కూళ్లకు వెళ్లి విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధించనున్న డిగ్రీ, డిప్లమో విద్యార్థులు - ఇప్పటికే పైలట్ ప్రాజెక్ట్ విజయవంతం
Published : June 14, 2026 at 1:48 PM IST
Anna Akka Mentorship Programme For Degree Diploma Students : శాస్త్రసాంకేతిక రంగాల్లో ఎంతగానో పురోగమిస్తున్నాం. రోజురోజుకు ఎన్నో కొత్త కొత్త సాంకేతికతలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. అయితే వీటిపై చాలా మంది విద్యార్థులకు అవగాహన ఉండటం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో రోజురోజుకూ సాంకేతికంగా వస్తున్న మార్పులను సర్కారు పాఠశాలల విద్యార్థులు అందిపుచ్చుకునేలా తెలంగాణ పాఠశాల విద్యాశాఖ అన్న-అక్క మెంటార్షిప్ అనే సరికొత్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడుతోంది. ఈ మేరకు డిగ్రీ, పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు ప్రభుత్వ బడులకు వెళ్లి 6 నుంచి పదో తరగతుల విద్యార్థులకు పాఠాలను బోధిస్తారు. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(ఏఐ) డేటాసైన్స్ వంటివాటిపై అవగాహన కల్పించనున్నారు. అందుకు వారికి రెండు క్రెడిట్లను కేటాయిస్తారు. నూతన విద్యాసంవత్సరంలో ఈ విధానాన్ని అమలు చేయనున్నారు.
పైలట్ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ : అన్న-అక్క మెంటార్షిప్ పైలట్ప్రాజెక్ట్ విజయవంతమైంది. గత విద్యాసంవత్సరం 15 డిగ్రీ, పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలకు చెందిన 184 మంది విద్యార్థులు ఇంటర్న్షిప్లో భాగంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు వెళ్లి పిల్లలకు బోధించారు. 6-8 తరగతుల పిల్లలకు ఏఐ కాన్సెప్టులు, పైథాన్పై ప్రాథమిక అంశాలు, కృత్రిమ మేధ నైతిక విలువలు తదితర అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు. ఈ ప్రాజెక్టు విజయవంతమైందని భావించిన విద్యాశాఖ కొత్త విద్యాసంవత్సరంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
అన్న-అక్క మెంటార్షిప్నకు అర్హతలు :
- జనరల్ డిగ్రీ ఐదో సెమిస్టర్ విద్యార్థులు ఈ ఇంటర్న్షిప్నకు అర్హులు. అప్రెంటిస్షిప్ డిగ్రీ చదువుతుంటే మూడో సెమిస్టర్ వారు పాల్గొనవచ్చు.
- ఇంటర్న్షిప్లో భాగంగా 30 గంటలపాటు విద్యార్థులకు బోధించాలి. ఇందుకు వారికి ఒక క్రెడిట్ ఇస్తారు.
- కోడ్మిత్ర అనే పోర్టల్ ద్వారా విద్యార్థులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు.
- తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 196 కళాశాలల నుంచి 39,828 మందికి ఇంటర్న్షిప్ కల్పిస్తారు. వారిని 8,522 పాఠశాలల్లో బోధనకు పంపిస్తారు.
- పాఠశాల స్థాయిలో హెడ్ మాస్టర్లు, నోడల్ టీచర్లు ఈ తరగతుల నిర్వహణ బాధ్యతలు తీసుకుంటారు.
ప్రభుత్వ పాఠశాలలను బలోపేతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఎన్నో చర్యలు చేపడుతోంది. వాటిలో ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు పాఠ్యపుస్తకాల పంపిణీ, మధ్యాహ్న భోజన పథకం, ఏకరూప దుస్తుల పంపిణీ లాంటి కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తోంది. ఈ ఏడాది నుంచి విద్యార్థులకు బ్రేక్ఫాస్ట్ అందించేందుకు కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ బడుల్లో ప్రీ ప్రైమరీ విద్య బోధించేందుకు చర్యలు చేపట్టింది.
ప్రభుత్వ బడుల్లో ప్రీ ప్రైమరీ : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ (2026-27) అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి 2,769 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రీ ప్రైమరీ విద్యను ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకుడు నవీన్ నికోలస్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విషయం విధితమే. క్యూర్ - కోర్ ఏరియా( కోర్ అర్బన్ ఎకానమీ) పరిధిలోని 529 చోట్ల యూకేజీ విద్యను అమలు చేయనున్నారు.
జూన్ 15న విద్యాసంస్థల పునః ప్రారంభం : ఈ ఏడాది నూతన విద్యా సంవత్సరం జూన్ 15 సోమవారం నుంచి మొదలుకానుంది. వాస్తవానికి జూన్ 12న విద్యాసంస్థలు ప్రారంభించాల్సి ఉన్నప్పటికీ 13 రెండో శనివారం, 14న ఆదివారం కావడంతో షెడ్యూల్లో మార్పులు చేశారు. జూన్ 13 రెండో శనివారం సెలవుకు బదులుగా జులై 11న తరగతులు నిర్వహించనున్నారు.
బ్రేక్ఫాస్ట్, మధ్యాహ్న భోజనం అందించే ఏర్పాటు : ఈసారి పూర్వప్రాథమిక(ప్రీ ప్రైమరీ) విద్యలో చేరిన పిల్లల నుంచి జూనియర్ కాలేజీ విద్యార్థుల వరకు ఉదయం అల్పాహారంతో పాటుగా మధ్యాహ్నం భోజనం అందించేందుకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఒకే చోట బ్రేక్ఫాస్ట్ను తయారు చేయించి అన్ని పాఠశాలలకు పంపేందుకు వీలుగా సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్ ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ఏపీలో ఇప్పటికే హరే రామ సంస్థ పలు ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు మధ్యాహ్న భోజనం తయారు చేసి పంపుతున్నారు. ఈ విధానాన్ని పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని అధికారులు భావిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు అన్ని జూనియర్ కళాశాలల్లో అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం అందేవిధంగా ఏర్పాటు చేస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు.
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