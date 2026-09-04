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మాషా అల్లా స్క్రబ్బర్‌ మోసం కేసు : విచారణకు 50 ప్రశ్నలు - ఒక్కదానికి కూడా నోరు విప్పని అంకుశం

మాషా అల్లా స్క్రబ్బర్ మోసం కేసు విచారణ జరుపుతున్న పోలీసులు - నోరు విప్పని అంకుశం, అతని భార్య - ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వకుండా దాటి వెళ్లిన నిందితులు

Police Inquiry On Masha Allah Accuse
మాషా అల్లా స్క్రబ్బర్‌ మోసం కేసు విచారణ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 11:54 AM IST

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Police Inquiry On Masha Allah Accuse : 'మాషా అల్లాహ్ స్క్రబ్బర్' మోసాల కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన అంకుశం రాజా, అతని భార్య సుమ, పోలీసు విచారణ మొదటి రోజున ఏమీ మాట్లాడకుండా మౌనం వహించారు. పోలీసులు అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆ దంపతులు సరైన సమాధానాలు ఇవ్వకుండా దాటవేసినట్లు సమాచారం. ప్రతి ప్రశ్నకు తనకు ఏమీ తెలియదని రాజా మొండిగా వాదించగా, మరికొన్ని ప్రశ్నలకు వారు మౌనంతోనే స్పందించారు. విచారణ కోసం దర్యాప్తు అధికారులు 50కి పైగా ప్రశ్నలతో కూడిన జాబితాను సిద్ధం చేసుకున్నారు. అయితే సిట్ దర్యాప్తులో సేకరించిన వివరాలను వారి ముందు ఉంచినప్పటికీ నిందితులు మాట్లాడేందుకు నిరాకరించడంతో, పెద్దగా పురోగతి లేకుండానే విచారణ మొదటి రోజు ముగిసింది.

నోరు విప్పని అంకుశం : ప్రజలను నమ్మించి, స్క్రబ్బర్ ప్యాకింగ్ అంటూ పెట్టుబడులను భారీ స్థాయిలో పెట్టించి మోసం చేసిన మాషా అల్లా స్క్రబ్బర్ ప్రధాన నిందితులను పోలీసులు తొలి రోజు విచారించారు. కానీ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పకుండా వాటిని దాటవేసినట్లు సమాచారం. పోలీసులు అడిగన ఏ ప్రశ్నకైనా ఏమి తెలియదంటూ మొండిగా సమాధానావు ఇచ్చారు. ఇలా అడిగిన అన్ని ప్రశ్నలకు దాదాపు మోనమే సమాధానమైంది. నిందితులను విచారించేందుకు 50కు పైగా ప్రశ్నలతో కూడిన ప్రశ్నావళిని విచారణాధికారులు సిద్ధం చేసుకున్నారు. సిట్‌ దర్యాప్తులో సేకరించిన సమాచారాన్ని వారి ముందు ఉంచి ప్రశ్నలు సంధించినా నోరు విప్పకపోవడంతో తొలి రోజు విచారణ అరకొరగానే ముగిసిందని సమాచారం. రూ.కోట్లు మోసం కేసులో నిందితులైన దంపతులను ఈ నెల 3 నుంచి 7వ తేదీ వరకు 5 రోజుల పాటు పోలీస్‌ కస్టడీకి రెండో అదనపు జిల్లా జడ్జి కోర్టు న్యాయమూర్తి అనుమతించారు. విజయవాడ జిల్లా జైలులో ఉన్న వారిద్దరినీ పోలీసులు కస్టడీకి తీసుకుని ప్రభుత్వాసుపత్రికి వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం తీసుకువెళ్లారు. అనంతరం సత్యనారాయణపురం పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు తీసుకువచ్చారు. అధికారులు వారిని విడివిడిగా విచారించారు. నార్త్‌ ఏసీపీ సత్యానందం పర్యవేక్షించారు. మోసం ఎలా జరిగింది? ప్రజల నుంచి ఎంత సొమ్ము వసూలు చేశారు? ఆ సొమ్ము ఏం చేశారు? నిధుల మళ్లింపులో ఎవరెవరి పాత్ర ఉంది? ఇందులో ఇంకా ఎవరి పాత్ర అయినా ఉందా? తదితర విషయాలను అడిగారు.

ఏ ప్రశ్న అడిగినా.. సరైన సమాధానం రాలేదు. మరో నాలుగు రోజుల కస్టడీ ఉండడంతో విచారణను మరింత కూలంకషంగా చేపట్టాలని దర్యాప్తు అధికారులు నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ కేసులో మరికొందరి పాత్రపై పోలీసులకు సమాచారం ఉండడంతో శుక్రవారం జరిగే విచారణలో వాటిపై సమాధానాలు రాబట్టాలని భావిస్తున్నారు.

TAGGED:

MASHA ALLAH SCRUBBER FRAUD
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POLICE INQUIRY ON SCRUBBER SCAM
పోలీసు విచారణలో నోరు విప్పని అంకుశం
POLICE INQUIRY MASHA ALLAH ACCUSE

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