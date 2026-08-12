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అంతర్జాతీయ స్థాయిలో లగోరి క్రీడలో సత్తా చాటుతున్న అంక్సాపూర్‌ విద్యార్థులు

లగోరిలో సత్తా చాటుతున్న అంక్సాపూర్‌ విద్యార్థులు - అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరిన లగోరి ఆట - ఏడు పెంకులాట ఆటను పరిచయం చేసిన వ్యాయామ ఉపాధ్యాయురాలు దేవ సుకన్య

Village Sport on the International Path
Village Sport on the International Path (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2026 at 8:56 PM IST

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Village Sport on the International Path : 'ఎప్పుడు చూసినా ఆటలే. ఒక్క నిమిషం ఇంట్లో కుదురుగా కూర్చోరు కదా' ఇది ఒకప్పుడు తల్లిదండ్రులు పిల్లలను వారించిన తీరు. కానీ ఇప్పుడు 'టీవీ, ఫోన్​లతో ఇంట్లో కూర్చోకపోతే వెళ్లి బయట ఆడుకోవచ్చు కదా? అంటూ ఈతరం తల్లిదండ్రులు అంటున్నారు. తరతరల నుంచి వచ్చిన మన సంప్రదాయ క్రీడలను పిల్లలు మరిచిపోయారు. ఇంట్లో టీవీలకే అతుక్కుపోతున్నారని తల్లిదండ్రుల మాటల్లోనే తెలుస్తోంది. ఈ తరుణంలో అప్పటి క్రీడలు ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరిందంటే నమ్మలేకపోతున్నారు కదూ! అందేంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

లగోరి ఇదో గ్రామీణ క్రీడ. రెండు జట్లు ఆడుతాయి. ఏడు పెంకులను ఒకదానిపై ఒకటి పెడతారు. ఒక జట్టు బంతితో కొడితే పెంకులన్నీ కింద పడతాయి. మరో జట్టు వాటిని ఒకదానిపై ఒకటి పెట్టాలి. దేశంలో ఎంతో ఆదరణ పొందిన 'లగోరి' ఆట ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరింది. ఈ ఆటలో సత్తా చాటుతున్నారు నిజామాబాద్​ జిల్లా వేల్పూర్​ మండలం అంక్సాపూర్​ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులు. ఆ పాఠశాలలో జరిగే కబడ్డీ, ఖోఖో, వాలీబాల్​ పోటీల్లో మెరుగైన ప్రతిభ ప్రదర్శిస్తున్నారు. వారికి వ్యాయామ ఉపాధ్యాయురాలు దేవ సుకన్య, లగోరి ఆటను పరిచయం చేశారు. దీన్ని ఆడటానికి ప్రత్యేకంగా శిక్షణ ఇస్తున్నారు.

దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడం గొప్ప అవకాశం. అంతర్జాతీయ పోటీల్లో ఆడాలని ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నామని, మంచి ప్రతిభ కనబరచడానికి కృషి చేస్తామని. ఈ స్థాయికి రావడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని పాఠశాల విద్యార్థులు చెబుతున్నారు.

'''అంక్సాపూర్ నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదిగాను. దేశ జట్టులో స్థానం దొరికింది. పోటీల్లో పాల్గొనడం ఆనందంగా ఉంది. మంచి ప్రతిభ చూపించి తల్లిదండ్రులు గర్వపడేలా పేరు తీసుకొస్తా. ఇందుకోసం కష్టపడి సాధన చేస్తా. గతేడాది అంతర్జాతీయ లగోరి పోటీలకు ఎంపిక అయ్యాను. థాయిలాండ్​లో పోటీలు జరగడంతో వెళ్లలేకపోయాను. ఈసారి మన దేశంలో ఉంటాయని సార్​లు చెబుతున్నారు. తప్పకుండా పాల్గొంటా. గెలుపే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతా'' - శ్రుతి, పదో తరగతి

ప్రతిభ చాటిన నలుగురు విద్యార్థులు : విశాఖపట్నంలో ఈనెల 7, 8, 9 తేదీల్లో జరిగిన జాతీయస్థాయి పోటీల్లో పాఠశాల నుంచి 13 మంది బాలబాలికలు పాల్గొన్నారు. బాలుర విభాగంలో మొదటి స్థానం, బాలికల విభాగంలో ద్వితీయ స్థానం సాధించారు. 13 మందిలో ప్రతిభ చాటిన నలుగురు (బాలురులో ధనుష్​, సుశాంత్​, బాలికల విభాగంలో శ్రుతి, భానుశ్రీ) అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీలకు ఎంపికయ్యారు. వీరు నలుగురూ పదో తరగతి చదువుతున్నారు.

''అంతర్జాతీయ స్థాయిలో జరిగే పోటీల్లో ప్రతిభ చాటుతా. కోచ్​లు, ఇతర క్రీడాకారుల సహకారంతో జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తా. అందుకు తగిన విధంగా కష్టపడి సాధన చేస్తాను'' - భానుశ్రీ, పదో తరగతి

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