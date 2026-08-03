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ప్రమాదంలో ఉన్న పక్షులు, జంతువులకు అండ - యానిమల్ వారియర్స్‌ కన్జర్వేషన్ సొసైటీ సేవలు

జీవజాతుల సంరక్షణే ధ్యేయంగా యానిమల్ వారియర్స్‌ కన్జర్వేషన్ సొసైటీ - ప్రమాదంలో ఉన్న పక్షులు, జంతువులను రక్షిస్తున్న సంస్థ వాలంటీర్స్‌ - చైనా మాంజా వినియోగంతో పక్షులకు నష్టమని అవగాహన కార్యక్రమాలు

Animal Warriors Conservation Society
Animal Warriors Conservation Society (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 3, 2026 at 5:38 PM IST

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Animal Warriors Conservation Society : మనుషులు ప్రమాదంలో ఉంటేనే సాయం అందడం కష్టమయ్యే రోజులివి. అలాంటిది మూగజీవాలకు ఆపదొస్తే ఆదుకునే వారు అతి కొందరే. అదే లక్ష్యంతో ఏర్పాటైందే యానిమల్ వారియర్స్‌ కన్జర్వేషన్ సొసైటీ. హైదరాబాద్​ నగరంలో జంతువులకు గానీ, పక్షులకు గానీ ప్రమాదం సంభవిస్తే అక్కడ వాలిపోతుంది ఆ స్వచ్ఛంద సంస్థ. వాటికి రక్షించి అవసరమైన చికిత్స అందిస్తుంది ఈ సంస్థ.

2019 నుంచి సేవలు : బురద ఊబిలో చిక్కుకున్న ఆవు, చెట్ల కొమ్మల్లో ఇరుక్కుపోయిన పక్షి, ఇంట్లోకి వచ్చిన పాము, ఇలా ఏ జీవమైనా సరే ప్రమాదంలో ఉంటే అక్కడ వాలిపోతారు. యానిమల్ వారియర్స్ కన్జర్వేషన్ సొసైటీ వాలంటీర్స్. ఎంతో ఓపిగ్గా వాటిని బయటికి తీసుకొచ్చి వాటికి అవసరమైన చికిత్స అందిస్తారు. కొన్నాళ్లు వాటిని సంరక్షించి పూర్వస్థితికి వచ్చిన తర్వాత ఆ జీవులను ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారో అక్కడే వదిలేస్తారు. ఇలా 2019 నుంచి ఈ సేవలు అందిస్తున్నామని యానిమల్ వారియర్స్ స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు.

ప్రమాదంలో ఉన్న పక్షులు, జంతువులకు అండ - యానిమల్ వారియర్స్‌ కన్జర్వేషన్ సొసైటీ సేవలు (ETV Bharat)

చైనా మాంజాకి బదులు కాటన్‌ మాంజా వినియోగించాలి : హైదరాబాద్ మహానగరంలో పక్షుల సంఖ్య పెంచేందుకు బ్రింగ్ బ్యాక్ స్పారో పేరిట ఓ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. పిచ్చుక గూళ్లను తయారు చేసి నగరంలోని అన్నిచోట్ల 7,500 ఏర్పాటు చేసింది. మాంజా దారం కారణంగా అత్యధిక సంఖ్యలో పక్షులు ప్రమాదానికి గురవుతున్నాయని, చైనా మాంజాకి బదులు కాటన్‌ మాంజా వినియోగించాలని అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు.

తాబేలు
తాబేలు (ETV Bharat)

"ఆన్​లైన్​లోకి వెళ్లి యానిమల్​ రెస్క్యూ​ టీమ్​ అని సర్చ్ చేస్తే అందులో బార్డ్​ రెస్క్యూ​ టీమ్​ అని మొదట మాది ఉంటుంది. వెంటనే టీమ్​ను ఆ ప్రదేశానికి పంపిస్తాం. ఒకసారి పక్షిని కాపాడాక చికిత్స అందిస్తాం. ఇక్కడ రిహాబిలిటేషన్​ సెంటర్​ కూడా ఉంటుంది. ప్రీ రిలీజ్​ యూనిట్​ కేరింగ్​ సెంటర్​ ఉంటుంది. దాంట్లో పక్షిని నాలుగైదు రోజులు ఉంచుతాం. అందులో దానికి ఎగరడం ప్రాక్టీస్​ అయ్యాక ఎక్కడ నుంచి అయితే పక్షిని రెస్క్యూ​ చేశామో అక్కడే మళ్లీ రిలీజ్​ చేస్తాం" - యశ్వంత్​, ఏడబ్ల్యూసీఎస్​ ప్యారావెట్​

రక్షించి ప్రథమ చికిత్స : నగరంలో ఏ జీవైనా ప్రమాదానికి గురైందని తెలిస్తే యానిమల్ వారియర్స్ కన్జర్వేషన్ సొసైటీ వాలంటీర్లు వెళ్లి వాటిని సంరక్షిస్తారు. ఇందుకు ప్రత్యేక హెల్ప్‌లైన్‌ నెంబర్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రమాదానికి గురైన వాటిని రక్షించి ప్రథమ చికిత్స అందిస్తారు. అవసరమైతే పటాన్‌చెరు సమీపంలోని వాడక్‌పల్లిలోని తమ కేంద్రానికి తీసుకెళ్లి రిహాలిటేషన్‌ సెంటర్లో ఉంచి సంరక్షిస్తామని వివరిస్తున్నారు.

పావురాలు
పావురాలు (ETV Bharat)

పలు రాష్ట్రాల్లో సేవలు : ఇలా జంతు సంరక్షణ కోసం పాటుపడుతున్న యానిమల్ వారియర్స్ కన్జర్వేటివ్ సొసైటీ హైదరాబాద్‌తో పాటు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌, కేరళ, తమిళనాడు, మహారాష్ట్రాలోనూ సేవలు అందిస్తుంది.

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హైదరాబాద్​లో యానిమల్ వారియర్స్‌
ANIMAL WARRIOR CONSERVATION SOCIETY

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