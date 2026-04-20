'ఎన్నిసార్లు చెప్పినా నీలో మార్పు రాదు' - భార్య పాలు పొంగించిందని ఉరేసుకున్న భర్త
భార్య స్టవ్పైన పెట్టిన పాలు పొంగడంతో భర్త ఆగ్రహం - ఎన్నిసార్లు చెప్పినా నీలో మార్పు రాలేదంటూ ఆసహనం - ఆవేశానికి లోనై ఫ్యాన్కు ఉరివేసుకొని భర్త ఆత్మహత్య
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 11:48 AM IST
Husband Suicide for Milk Issue in Kadapa : కుటుంబ కలహాలు పచ్చని సంసారాల్లో చిచ్చు రేపుతున్నాయి. సహనంతో సర్దుకుపోవాల్సిన దంపతులు చిన్న చిన్న కారణాలకే కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. కట్టుకున్న వారిపై కోపాన్ని తనపైనో, అభం శుభం తెలియని పసికందులపైనో ప్రదర్శిస్తున్నారు. మనస్పర్థలు, వివాహేతర సంబంధాలు, అనుమానాలు కారణాలు ఏవైనా కావచ్చు. కానీ, అక్కడ బలి అవుతున్నది మాత్రం ఓ నిండు ప్రాణం. వారిని నమ్ముకొని కుటుంబం మొత్తం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇలా క్షణికావేశంలో తీసుకునే అనాలోచిత నిర్ణయాలతో ఆ కుటుంబం ఒక్కసారిగా రోడ్డున పడుతోంది. ఇటీవల ఈ తరహా ఘటనలు ఎక్కువ కావటం కలవర పెడుతోంది. తాజాగా ఇలాంటి ఘటనే కడపలో వెలుగు చూసింది.
ఫ్యాన్కు ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య : భార్య పాలు పొంగించిందనే కోపంతో భర్త ఉరి వేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన కడప బాలాజీ నగర్లో చోటు చేసుకుంది. బాలాజీ నగర్కు చెందిన వెంకటసుబ్బయ్య అనురాధలకు కొన్నేళ్ల కిందట వివాహమైంది. వారికి ఇద్దరు సంతానం. వెంకటసుబ్బయ్య గల్ఫ్లో ఉంటూ ఇటీవల కడపకు వచ్చాడు. ఇంటి వద్ద చిన్న దుకాణం పెట్టుకొని జీవనం సాగిస్తున్నాడు. తరచూ భార్యాభర్తలు గొడవ పడుతుండేవారు.
ఈ నేపథ్యంలో భార్య స్టవ్పైన పెట్టిన పాలు పొంగడంతో భర్త భార్యపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా నీలో మార్పు రాలేదంటూ అతను తన తలను గోడకేసి కొట్టుకోవడంతో చిన్న గాయమైంది. భార్య భయపడి బయటికి వచ్చి కూర్చుంది. ఇంతలో భర్త ఆవేశానికి లోనై ఫ్యాన్కు ఉరి వేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు: మీకు ఆత్మహత్య ఆలోచనలు కలిగి ఉంటే, లేదా స్నేహితుడి గురించి ఆందోళన చెందుతుంటే లేదా భావోద్వేగ మద్దతు అవసరమైతే, వినడానికి ఎవరైనా ఎల్లప్పుడూ ఉంటారు. స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821 ఐకాల్కు కాల్ చేయండి, ఇది సోమవారం నుండి శనివారం వరకు ఉదయం 8 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. బాధలో ఉన్నవారికి మద్దతు ఇవ్వడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండే కొన్ని హెల్ప్లైన్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి
Sneha Foundation Helpline Number- 04424640050 (available 24x7)
JeevanAastha Helpline - 18002333330
Tele Manus Helpline Number- 1800-89-14416
iCall, TISS (Tata Institute of Social Sciences)- 9152987821
Email- icall@tiss.edu
Facebook- iCALL Psychosocial Helpline
X- @iCALLhelpline
NIMH Helpline: 988
