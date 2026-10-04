"పనే ప్రత్యక్ష దైవం" - ఐదేళ్ల సర్వీసులో నాలుగు అవార్డులు సాధించిన ఉద్యోగి
విధుల్లో అంకితభావంతో పనిచేస్తే తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. చేస్తున్నది చిన్న ఉద్యోగమైనా నిబద్ధతతో విధులు నిర్వర్తిస్తే ఉన్నతస్థాయి పురస్కారాలు సైతం దక్కుతాయి. ఇందుకు అంగన్వాడీ కార్యకర్త పి.లక్ష్మీకుమారి నిదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 10:27 PM IST
Anganwadi Worker Got Awards in Polavaram District : మనం చేసే పని చిన్నదా, పెద్దదా అనేది ముఖ్యం కాదు, ఎంత నిబద్ధతతో చేస్తున్నామనేదే ముఖ్యం. అంకితభావంతో పనిచేసేవారికి వెంటనే ఫలితం కనిపించకపోయినా, దీర్ఘకాలంలో మాత్రం తప్పక గుర్తింపు లభిస్తుంది. అంతేగాక వారు సాధించే విజయాలు, గౌరవం సమాజంలో, సంస్థలో చాలా గొప్పగా ఉంటాయి. కష్టపడి పనిచేసే గుణం ఎప్పుడూ వృథా పోదు. అది మనల్ని ఉన్నత స్థానాలకు తీసుకెళ్తుంది. అలాగే బాధ్యతాయుతంగా విధులు నిర్వర్తించడం ద్వారా అధికారుల్లో, సమాజంలో మంచి గౌరవం లభిస్తుంది.
అందులోనూ ప్రభుత్వ విధుల్లో అంకితభావంతో పనిచేస్తే తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. చేస్తున్నది చిన్న ఉద్యోగమైనా నిబద్ధతతో విధులు నిర్వర్తిస్తే ఉన్నతస్థాయి పురస్కారాలు సైతం దక్కుతాయి. ఇందుకు పోలవరం జిల్లా వరరామచంద్రాపురం మండలంలోని వడ్డిగూడెం-1 అంగన్వాడీ కార్యకర్త పి.లక్ష్మీకుమారి నిదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. విధుల్లో చేరిన ఐదేళ్లలోనే నాలుగు అవార్డులు అందుకున్నారు. వీటిలో ఒకటి జాతీయస్థాయి పురస్కారం కావడం విశేషం.
అంకితభావంతో : వడ్డిగూడెం పంచాయతీలోని ధర్మతాళ్లగూడెం గ్రామానికి చెందిన లక్ష్మీకుమారి అదే పంచాయతీలోని వడ్డిగూడెం-1 అంగన్వాడీ కేంద్రంలో అయిదేళ్ల క్రితం కార్యకర్తగా విధుల్లో చేరారు. సమయపాలన, పరిశుభ్రతకు ఆమె ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని శుభ్రంగా ఉంచడంతో పాటు ప్రీస్కూల్ పిల్లలకు ఆటపాటల ద్వారా విద్యా బోధన చేస్తున్నారు. లబ్ధిదారులకు పౌష్టికాహారం, సంక్షేమ పథకాలపై అవగాహన కల్పిస్తూ అవి అందేలా చూస్తున్నారు.
కిచెన్ గార్డెన్ నిర్వహణ : కేంద్రం వద్ద ఉన్న కొద్దిపాటి స్థలంలో కిచెన్గార్డెన్ ఏర్పాటు చేసి అరటి తదితర పండ్ల మొక్కలు పెంచుతున్నారు. చేతికి వచ్చిన కాయలు, పండ్లను లబ్ధిదారులతో పాటు, గ్రామస్థులకు అందిస్తున్నారు.
సాధించిన అవార్డులు :
- 26 జనవరి 2025: చింతూరు ఐటీడీఏలో ఉత్తమసేవా పురస్కారం
- 26 జనవరి 2026: దిల్లీలో జాతీయస్థాయిలో ఉత్తమసేవా అవార్డు
- ఈ ఏడాది మార్చి: మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా కేంద్రంలో మహిళా రత్న అవార్డు
- గాంధీ జయంతి సందర్భంగా స్వచ్ఛ అంగన్వాడీ అవార్డు
పనిని దైవంగా భావిస్తా : ' నేను పనిచేస్తున్న అంగన్వాడీ కేంద్రంలో మొత్తం 58 మంది లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. వీరిలో 22 మంది ప్రీస్కూల్ పిల్లలు. బాలింతలు, గర్బిణులు 16 మంది, ఇతరులు 20 మంది ఉన్నారు. వారికి మెరుగైన సేవలు అందించడం నా బాధ్యతగా భావిస్తున్నా. పనిని దైవంగా భావించి విధులు నిర్వహిస్తున్నా. గ్రామస్థులు సహకరిస్తున్నారు. అధికారులు ప్రోత్సహిస్తున్నారు' అని అంగన్వాడీ కార్యకర్త పి.లక్ష్మీకుమారి తెలిపారు.
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