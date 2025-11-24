ETV Bharat / state

కొవిడ్‌-19పై పరిశోధన - ఏయూ విద్యార్థులకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు

కొవిడ్‌-19 వైరస్‌పై ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థుల పరిశోధనకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు - పరిశోధనలో టీకా నుంచి కొవిడ్‌ వైరస్‌ తప్పించుకున్నట్లు వెల్లడి

AU_Students_Research_on_COVID
AU_Students_Research_on_COVID (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 1:59 PM IST

International Recognition for AU Students Research: ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులు సమయం దొరికినప్పుడల్లా తమ ప్రతిభను చూపిస్తూనే ఉన్నారు. వినూత్న ఆవిష్కరణలు, కొత్త కొత్త విషయాలు కనుగొంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు. తాజాగా ఏయూ పీజీ విద్యార్థులు కొవిడ్‌-19 వైరస్‌పై చేసిన పరిశోధనకు అంతర్జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు లభించింది. వీరి పరిశోధనలో టీకా నుంచి కొవిడ్‌ వైరస్‌ తప్పించుకున్నట్లు గుర్తించారు. ఏయూ టీకాబ్స్‌-ఇ ప్రయోగశాల వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్‌ రవికిరణ్‌ యేడిది విద్యార్థుల బృందానికి మార్గదర్శకత్వం వహించారు.

'కొవిడ్‌ వైరస్‌ స్పైక్‌ ప్రొటీన్‌లో కొన్ని భాగాలు అస్థిరత్వం కలిగి ఉంటాయి. ఘన స్థితిలో ఉన్న అవి క్షణ కాలంపాటు ద్రవ స్థితిలోకి పరివర్తనం చెందుతుంటాయి. దీంతో కొవిడ్‌-19 టీకా వేసుకున్న వ్యక్తిలో ఉత్పత్తి అయిన ప్రతినిరోధకాలు అయోమయ స్థితిని ఎదుర్కొని వైరస్‌ను నిరోధించే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతాయి.' అని విద్యార్థుల పరిశోధనలో తేలింది.

అంతర్జాతీయ జర్నల్‌ బీబీఏలో ప్రచురితం: విద్యార్థులు మణికంఠ పోడసాని (ఎం.ఫార్మసీ), అభినవ్‌ గ్రంథి (ఫార్మా డీ), నిహారిక మూకల (ఎమ్మెస్సీ), జాహ్నవి చింతలపాటి (ఎమ్మెస్సీ), మాధురి విస్సాప్రగడ (ఎమ్మెస్సీ)లు వరుసగా బయో ఫిజిక్స్, కంప్యూటర్‌ సిమ్యులేషన్స్, మాలిక్యులర్‌ బయాలజీ, బయో కెమిస్ట్రీ, జీన్‌క్లోనింగ్‌ ప్రయోగాలు చేయగా మధుమిత అగ్గున్న (ఎమ్మెస్సీ) పలు సాఫ్ట్‌వేర్‌ పద్ధతులను ఆ ప్రయోగాలకు జోడించింది. ఇటీవల ఈ పరిశోధక పత్రం ప్రతిష్ఠాత్మక ఎల్సేవియర్‌ అంతర్జాతీయ జర్నల్‌ బీబీఏలో ప్రచురితమైంది.

భవిష్యత్తులో కృత్రిమ మేధ, క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ వంటి సాంకేతికతలను బయోటెక్నాలజీతో అనుసంధానించి కొవిడ్‌-19 టీకా సమర్థతను పెంచవచ్చని రవి కిరణ్‌ తెలిపారు. నూతన ఆవిష్కరణ సాధించినందుకు ఆయనకు, విద్యార్థి బృందానికి వీసీ ఆచార్య జీపీ రాజశేఖర్‌ అభినందనలు తెలిపారు.

చేతి సైగలతో నడిచే డ్రోన్ఇ: టీవల ఏయూ మహిళా ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల విద్యార్థినులు రిమోట్‌ బదులుగా సైగలకు అనుగుణంగా పని చేసే డ్రోన్‌ని తయారు చేశారు. ఆ డ్రోన్ ఎంత దూరం ప్రయాణించాలి, ఎంత ఎత్తుకు వెళ్లాలి, వీడియో తీయాలా, ఫొటో తీయాలా వంటివన్నీ విద్యార్థులు తయారు చేసిన దీనిని చేతి సైగల ద్వారా ఆపరేట్‌ చేయవచ్చు. అలాగే రిమోట్‌ వినియోగించి చేయవచ్చు. ఈ డ్రోన్ బరువు సుమారు 400 గ్రాములు (బ్యాటరీ, పేలోడ్‌ లేకుండా) ఉంటుంది. నాలుగు అడుగుల వరకు వన్‌టచ్‌ స్మూత్‌ ల్యాండింగ్‌తోపాటు వన్‌టచ్‌ స్మూత్‌ ఫ్లైట్‌ డిసెంట్‌ చేయవచ్చు. ఈ డ్రోన్ గరిష్ఠంగా 300 నుంచి 400 మీటర్ల ఎత్తుకు వెళ్లగలదు.

రైతులకు గుడ్​ న్యూస్! - వ్యవసాయ రంగంలో అధునాతన యంత్రం

విద్యార్థినుల ఐడియా అదుర్స్ - తక్కువ ఖర్చులోనే ఈ-బైక్​!

