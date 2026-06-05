మైగ్రేనా, సాధారణ తలనొప్పా? ఇట్టే కనిపెట్టేయొచ్చు - ఏయూ పరిశోధకుల వినూత్న కిట్
ఆంధ్ర వర్సిటీ పరిశోధకుల సరికొత్త ఆవిష్కరణ - మైగ్రేన్ని కచ్చితంగా నిర్ధరించే వినూత్న కిట్ - ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా మైగ్రేన్ని గుర్తించే కిట్ - రక్త నమూనాల ద్వారా బయోమార్కర్స్ గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 2:47 PM IST
Migraine Detection Kit : నార్మల్ తలనొప్పికి, మైగ్రేన్కు మధ్య తేడాను గుర్తించడం ఎక్కువ మందికి కష్టమైన పని. కొన్నిసార్లు అనుభవజ్ఞులైన వైద్యులకు కూడా ఇది సవాలుగా మారుతుంది. తలనొప్పి రాగానే చాలా మంది డోలో, పారాసిటమాల్ వంటి మాత్రలు వాడుతుంటారు. అది మైగ్రేన్ అయితే వాటి వల్ల తాత్కాలిక ఉపశమనమే ఉంటుంది. శాశ్వత పరిష్కారం దొరకదు. సకాలంలో వ్యాధి నిర్ధరణ లేకపోవడం వల్ల మైగ్రేన్ బాధితులు మానసికంగా, శారీరకంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపారు విశాఖలోని ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధకులు.
రమ్య, దివ్యసాయి, శ్రావణి, భాగ్యశ్రీ, మణికంఠ విశాఖలోని ఆంధ్ర విశ్వ విద్యాలయంలో జువాలజీ విభాగ పరిశోధకులు. ప్రపంచంలో ఇంతవరకు మైగ్రేన్ నిర్ధరణకు ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి కిట్ లేదని గుర్తించిన వీరు, మైగ్రెన్ను సాధారణ తలనొప్పి అని భ్రమపడేవారికి కచ్చితమైన పరీక్ష అందించడమే లక్ష్యంగా ఐవీడి కిట్ తయారు చేశారు. ఇందుకోసం ఈ ఐదుగురు టీంగా ఏర్పడి ఈ వినూత్న ఆవిష్కరణకు కృషి చేశారు. టీకాబ్సీ లేబరేటరీస్లో పరిశోధనలు చేసి మైగ్రేన్ రావడానికి గల ప్రధాన అంశాలను విశ్లేషించారు.
మూత్ర నమూనా ద్వారా : ఈ ప్రత్యేక ప్రాజెక్ట్ను జువాలజీ విభాగ ప్రొఫెసర్లు భరతలక్ష్మి, రవికిరణ్ల పర్యవేక్షణలో రూపొందించారీ విద్యార్థులు. రక్త నమూనాల ద్వారా ప్రోటీమిక్స్ అనాలసిస్ చేసి ప్రో ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రొటీన్ బయో మార్కర్స్ గుర్తించామన్నారు. మూత్ర నమూనా ద్వారా ఎల్సీఎంఎస్ అనాలసిస్ చేశారు. ఆ ఫలితాలు చాలా ఆశాజనకంగా రావడంతో మరింత కచ్చితత్వం కోసం ప్రస్తుతం జూనియర్ విద్యార్థులు సైతం పరిశోధనలు కొనసాగిస్తున్నారు.
"మైగ్రేన్ యాక్టివిటీని స్టడీ చేశాం. ఆ స్టడీలో మాకు తెలిసింది ఏంటంటే నార్మల్ తలనొప్పి కన్నా మైగ్రేన్ తలనొప్పి కొంచెం డేస్ కానీ హవర్స్ కానీ లాంగ్గా ఉంటుంది కంపేర్ టు నార్మల్ తలనొప్పి. సో ఈ డిఫరెన్స్ బట్టి దాని ట్రిగరింగ్ పాయింట్స్ ఏంటి ఎలా యాక్టివేట్ అవుతుంది దాన్ని ఏది ప్రొవోక్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ అదని స్టడీ చేశాం. ఆ స్టడీలో కొన్ని టెంపరేచర్ చేంజెస్ వల్ల కొంతమందికి ట్రిగర్ అవుతుంది. కొంతమందికి తిన్న ఫుడ్ సరిగ్గా డైజెషన్ కాక ట్రిగర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కొంతమందికి ఐరన్ చేసే స్మెల్ వస్తుంది ఆ స్మెల్ కూడా కొంతమందికి పడక ట్రిగర్ అవుతుంది మైగ్రేన్ అనేది." -శ్రావణి, ఎంఎస్సీ 2వ సంవత్సరం విద్యార్థిని
అప్పుడే 50 శాతం మైగ్రేన్ను కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు : మైగ్రేన్ వచ్చినప్పుడు రోగుల శరీరంలో 3 నుంచి 4 రోజుల పాటు ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. రక్త నమూనా తీసుకొని ఈ ప్రోటీన్స్ను పరీక్షించడం ద్వారా 50 శాతం మైగ్రేన్ను కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చని అంటున్నారు. మిగతా 50 శాతం కచ్చితత్వం కోసం మూత్ర నమూనా ద్వారా సిరటోనిన్ అనే న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ తాలూకు మెటబొలైట్లను ఎల్జీఎంఎస్, జీసీఎంస్ టెక్నాలజీ ద్వారా గుర్తించవచ్చన్నారు. ఈ రెండింటి కలయికతో వంద శాతం ఇది మైగ్రేన్ అని చెప్పే అవకాశం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
మైగ్రేన్ తీవ్రతరం కాకముందే ప్రాథమిక దశలోనే దాని లక్షణాలను ఈ కిట్ ద్వారా గుర్తించవచ్చని అంటున్నారు. దీనివల్ల పేషెంట్లు ముందుగానే జాగ్రత్తలు తీసుకొని సరైన చికిత్స పొందే వీలుంటుంది. దీన్ని తక్కువ ఖర్చుతో సామాన్య ప్రజలకు కూడా అందుబాటులో ఉండేలా మరింత అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. వ్యాధి నిర్ధరణే కాదు, భవిష్యత్తులో మైగ్రేన్కు శాశ్వత మందు కనిపెట్టే దిశగా ఈ యువ పరిశోధకులు అడుగులు వేస్తున్నారు.
"మైగ్రేన్ అనేది డిటెక్ట్ చేయడానికి మనకి కిట్ ఏమీ లేదు. యూరిన్ అండ్ బ్లడ్ శాంపుల్స్లో మనం మైగ్రేన్ వచ్చినప్పుడు ఏ చేంజెస్ వస్తాయి అనేవి బయోమార్కర్స్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. బ్లడ్ శాంపుల్ వల్ల ఒక 50% మనం స్టడీ చేయొచ్చు అండ్ యూరిన్ శాంపుల్ వల్ల ఈ రెండు మ్యాచ్ అయిన దాని వల్ల మనం మైగ్రేన్ ఉందని ట్రిగర్ చేయొచ్చు. మనం ఫర్దర్గా కిట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఇంకా ప్రాసెస్లో ఉన్నాం. మనకి ఇప్పుడు నార్మల్ తలనొప్పి ఉంటది దానికి మైగ్రేన్కి చాలా మందికి తేడా తెలియదు."- దివ్యసాయి, విద్యార్థిని
కిట్ ద్వారా కనిపెట్టాలనే సంకల్పం : టైఫాయిడ్, మలేరియా లాగే మైగ్రేన్ను కూడా ఒక కిట్ ద్వారా కనిపెట్టాలనే సంకల్పంతో తమ విద్యార్థులు ఈ ప్రాజెక్ట్ చేశారని అంటున్నారు టీకాబ్సీ(ది సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్-అప్లైడ్ బయోలాజికల్ సైన్సెస్& ఎంట్రెప్రేంయూర్షిప్) లాబరేటరీస్ ఫౌండర్ డాక్టర్ రవి కిరణ్. సాధారణ తలనొప్పి, మైగ్రేన్ మధ్య వ్యత్యాసాన్ని ఈ కిట్ నిరూపిస్తుందని చెబుతున్నారు.
"మైగ్రేన్ గుర్తించడానికి ఒక కిట్ని తయారు చేయాలని అనుకున్నాం. ప్రొఫెసర్ భరతలక్ష్మి మేడం ఇక్కడ ఎమిరేటస్ ప్రొఫెసర్ జువాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో ఆవిడతోటి కొలాబరేషన్ తోటి వీళ్ల స్టూడెంట్స్ తోటి ఈ ప్రాజెక్ట్ని మేం స్టార్ట్ చేశాం. ఆ బ్లడ్లో బయో మార్కర్స్ని అనాలసిస్ చేసి తర్వాత యూరిన్లో ఆ బయో మార్కర్స్ని అనాలిసిస్ చేసి రెండిట్ని కలిపి థిస్ ఈజ్ 100% మైగ్రేన్ అని కన్ఫర్మ్ చేస్తాం. సో అది డయాగ్నోసిస్ కిట్. సో దాదాపుగా ఒక లక్ష రూపాయల పైన ఖర్చు అయింది మాకు రీసెర్చ్ అది చేయడానికి బట్ ఏంటంటే మా మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఫైనల్గా ఇది డాక్టర్లు హాస్పిటల్స్లో కానీ లేకోతే డయాగ్నోస్టిక్ లాబ్స్లో కానీ చేసే కిట్ లాగా ప్లస్ ఇంట్లో కూడా ఎవరికి వాళ్లు ఇప్పుడు మన బ్లడ్ గ్లూకోస్ లెవెల్స్ చెక్ చేసుకునేటప్పుడు ఎవరికి వాళ్లు ఇంట్లో చేసుకునేలాగా మేం ఈ మైగ్రేన్ కూడా ఇంట్లోనే బ్లడ్ అండ్ యూరిన్ టెస్ట్ చేసుకునేలాగా డిజైన్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం. సో అది ఇంకా ఫ్యూచర్లో కొంచెం టైం పడుతుంది."-డాక్టర్ రవి కిరణ్ (ఫౌండర్, లాబరేటరీస్)
ఈ ఆవిష్కరణ యువత సృజనాత్మకత, ప్రతిభకు నిదర్శనగా నిలుస్తోంది. ఈ వినూత్న కిట్ త్వరలోనే మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మైగ్రేన్తో బాధపడుతున్న ఎంతోమందికి ఉపశమనం లభించనుంది.
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