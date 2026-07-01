ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్ విజేత భీమవరం బుల్స్ - ఫైనల్లో వైజాగ్ లయన్స్పై గెలుపు
సింహాద్రి వైజాగ్ లయన్స్పై 10 వికెట్ల తేడాతో విజయం - భీమవరం బుల్స్ జట్టుకు రూ.35 లక్షల ప్రైజ్ మనీ, ట్రోఫీ - రన్నరప్సింహాద్రి వైజాగ్ లయన్స్ జట్టుకు రూ. 20 లక్షలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 8:30 AM IST
Andhra Premier League Grand Finale-2026 : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)ను తలపించేలా అట్టహాసంగా నిర్వహించిన ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ (ఏపీఎల్ ) ఫైనల్ పోరు అభిమానులను ఉర్రూతలూగించింది. మంగళగిరిలోని ఏసీఏ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ తుదిపోరులో భీమవరం బుల్స్ జట్టు అద్భుత ప్రదర్శనతో ఛాంపియన్గా అవతరించింది. మ్యాచ్ ముగిసిన అనంతరం నిర్వహించిన ట్రోఫీ ప్రదానోత్సవం, డ్రోన్ షో, రంగురంగుల వేడుకలు ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి.
సింహాద్రి వైజాగ్ లయన్స్కు నిరాశ : టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న సింహాద్రి వైజాగ్ లయన్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 139 పరుగులు చేసింది. భీమవరం బుల్స్ బౌలర్లు కట్టుదిట్టమైన బౌలింగ్తో ప్రత్యర్థిని భారీ స్కోరు చేయకుండా అడ్డుకున్నారు. దీంతో లయన్స్ జట్టు పోటీకి సరిపడే లక్ష్యానికే పరిమితమైంది.
ఓపెనర్ల విధ్వంసంతో ఏకపక్ష విజయం : 140 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భీమవరం బుల్స్కు కెప్టెన్ హేమంత్ రెడ్డి, రేవంత్ రెడ్డి అద్భుత ఆరంభాన్ని అందించారు. ఇద్దరూ ఆరంభం నుంచే దూకుడుగా ఆడుతూ ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగారు. హేమంత్ రెడ్డి కేవలం 23 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో 59 పరుగులు చేయగా, రేవంత్ రెడ్డి 33 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్ల సహాయంతో 71 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. వీరి అద్భుత భాగస్వామ్యంతో ఒక్క వికెట్ కూడా కోల్పోకుండా కేవలం 9 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించి భీమవరం బుల్స్ 10 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది.
మంత్రి లోకేశ్ చేతుల మీదుగా ట్రోఫీ ప్రదానం : ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ విజేతగా నిలిచిన భీమవరం బుల్స్ జట్టుకు రూ.35 లక్షల నగదు బహుమతితో పాటు మెగా ట్రోఫీని మంత్రి నారా లోకేశ్ అందజేశారు. రన్నరప్గా నిలిచిన సింహాద్రి వైజాగ్ లయన్స్ జట్టుకు రూ.20 లక్షల నగదు బహుమతిని ప్రదానం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏసీఏ అధ్యక్షుడు కేశినేని శివనాథ్, కార్యదర్శి సానా సతీష్, ఎంపీ భరత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
డ్రోన్ షోతో ముగిసిన ఏపీఎల్ వేడుకలు : టోర్నీ ముగింపు సందర్భంగా నిర్వహించిన అద్భుత డ్రోన్ షో స్టేడియాన్ని కాంతుల హారంగా మార్చింది. వేలాది మంది అభిమానుల హర్షధ్వానాల మధ్య జరిగిన ఈ వేడుకలు ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ స్థాయిని మరింత ఉన్నతంగా చాటిచెప్పాయి. మంగళగిరి స్టేడియం అభివృద్ధికి మంత్రి లోకేశ్ తీసుకున్న చొరవను పలువురు ప్రశంసించారు. ఫైనల్స్ను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించిన అభిమానులు, ఐపీఎల్ను తలపించేలా నిర్వహించిన ఏపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రికెట్కు కొత్త ఉత్సాహాన్ని తీసుకువచ్చిందని అభిప్రాయపడ్డారు.
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