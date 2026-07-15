సానుకూలతలు - సవాళ్లు - 2026 జూన్ నెలలో ఏకంగా రూ.8,608 కోట్ల పన్నుల రాబడి
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక ప్రగతి రథానికి సానుకూల సంకేతాలు - గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది 18.2 శాతం పెరుగుదల -33 శాతం మూలధన వ్యయం తగ్గుదల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 10:42 AM IST
Andhra Pradesh Economic Growth Challenges : ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక ప్రగతి రథం సానుకూల సంకేతాలతో దూసుకుపోతున్నా కొన్ని కీలక రంగాలు సవాల్ విసురుతున్నాయి. జీఎస్టీ వసూళ్లు, పారిశ్రామిక పెట్టుబడులు రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతుంటే, తయారీ రంగం మందగమనం, ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. వృద్ధి రేటులో జాతీయ సగటును మించిపోతున్న ఏపీ స్థిరమైన ఆర్థిక సమతౌల్యం సాధించడమే లక్ష్యంగా ఇప్పుడు అడుగులు వేస్తోంది.
2026 జూన్ నెలలో ఏకంగా రూ.8,608 కోట్ల పన్నుల రాబడి : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నిర్వహించిన శాఖాధిపతుల సమీక్షలో 2026 జూన్ నాటి ఆర్థిక నివేదిక రాష్ట్ర ప్రగతి ముఖచిత్రాన్ని కళ్లకు కట్టింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఖజానాకు పన్నుల రూపంలో భారీగా ఆదాయం సమకూరుతోంది. 2026 జూన్ నెలలో ఏకంగా 8,608 కోట్ల పన్నుల రాబడి రాగా, ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 18.2 శాతం పెరగడం విశేషం. కేవలం పన్నులే కాకుండా పన్నేతర రాబడి కూడా 17.7 శాతం వృద్ధితో 535 కోట్లకు చేరింది. ఇదే సమయంలో రెవెన్యూ వ్యయాన్ని 8 శాతం తగ్గించుకోవడం ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్రవ్య స్థిరత్వాన్ని కాపాడుకుంటూ ఆర్థిక క్రమశిక్షణను నిరూపించుకుంది.
రాష్ట్రంలో వ్యాపార లావాదేవీలు వేగంగా సాగుతున్నాయనటానికి జీఎస్టీ వసూళ్లే నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది జూన్ నెలలో 3,151 కోట్ల జీఎస్టీ వసూలు కాగా, ఇది గత ఏడాది కంటే 21.3 శాతం అధిక వృద్ధిని నమోదు చేసింది. బ్యాంకింగ్ రంగం కూడా రాష్ట్ర ప్రగతికి ఊతమిస్తూ, ఈ ఏడాది జనవరి-మార్చి మధ్య రుణ వితరణను 137.6 శాతానికి పెంచింది. అదే సమయంలో బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్లు కూడా 19.7 శాతం పెరిగి ప్రజల ఆర్థిక బలాన్ని చాటుతున్నాయి.
జూన్ నెలలోనే రూ.49,221 కోట్ల విలువైన యూనిట్లు : పెట్టుబడిదారులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారుతోందని పారిశ్రామిక వృద్ధి గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఈ జూన్ నెలలోనే చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల పరిధిలో 49,221 కోట్ల విలువైన యూనిట్లు కొలువుదీరాయి. భారీ, మెగా ప్రాజెక్టుల విషయానికొస్తే ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు లక్ష 58వేల కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులు రాష్ట్రానికి వచ్చాయి. ఈ భారీ వృద్ధి పరిశ్రమల స్థాపనకు ఏపీలో అనుకూల వాతావరణం ఉందనే నమ్మకాన్ని పెట్టుబడిదారుల్లో బలపరిచింది.
ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముక లాంటి తయారీ రంగం ఆశించిన స్థాయిలో రాణించకపోవడం ఇప్పుడు అతిపెద్ద సవాల్గా మారింది. ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ముందడుగు వేయడానికి ఈ రంగం ఇంకా పటిష్టమైన చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉందని నివేదిక హెచ్చరించింది. దీనికి తోడు, దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు చేకూర్చే మూలధన వ్యయం గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఏకంగా 33 శాతం తగ్గడం గమనార్హం. అలాగే, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కీలకమైన స్వయం సహాయక సంఘాల అడ్వాన్సులు 2,627 కోట్లు తగ్గడంపై తక్షణం దృష్టి సారించాల్సి ఉంది.
దేశీయ పర్యాటకుల రాక 22 శాతం పెరుగుదల : రాష్ట్రంలో శ్రామిక శక్తి భాగస్వామ్యం జనవరి-మార్చి మధ్య కాలంలో 57.10 శాతానికి చేరి, గత ఏడాదితో పోలిస్తే 7.70 శాతం వృద్ధిని కనబరిచింది. అయితే ఇదే సమయంలో పెరుగుతున్న ధరలు సామాన్యుడికి, ప్రభుత్వానికి సవాల్ విసురుతున్నాయి. మే నెలలో వినియోగదారుల ధరల సూచి 4.9 శాతంగా నమోదైంది. ఇది గత ఏడాది కంటే 3.21 శాతం ఎక్కువ.ఈ ద్రవ్యోల్బణాన్ని సకాలంలో నియంత్రించకపోతే, అది ప్రజల కొనుగోలు శక్తిని తగ్గించి, వ్యాపారాల పతనానికి దారితీసే ప్రమాదం ఉంది. రాష్ట్రంలో అంతర్గత రవాణా, వాణిజ్యం జోరుగా సాగుతున్నట్లు సరికొత్త వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్లు నిరూపిస్తున్నాయి. ఏప్రిల్-జూన్ మధ్య 33,234 కొత్త వాణిజ్య వాహనాలు రోడ్డెక్కాయి, ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 51.6 శాతం అద్భుత వృద్ధి.
దేశీయ పర్యాటకుల రాక కూడా 22 శాతం పెరిగినప్పటికీ, విదేశీ పర్యాటకుల సంఖ్య మాత్రం 22.9 శాతం పడిపోవడం ఆందోళనకరం. దీనికి తోడు జూన్ నెలలో విమాన ప్రయాణికుల సంఖ్య కూడా 9.1 శాతం తగ్గడం పర్యాటక రంగంలో లోపాలను ఎత్తిచూపుతోంది. వ్యవసాయ, మత్స్య రంగాలు రాష్ట్ర వృద్ధికి ఊతమిస్తున్నా కొన్ని పంటల్లో దిగుబడి తగ్గింది. కూరగాయల ఉత్పత్తి 43.3 శాతం పెరగ్గా, పప్పుధాన్యాల ఉత్పత్తి 39.8 శాతం పెరిగింది. కానీ మిరప, నూనెగింజల ఉత్పత్తి మాత్రం గణనీయంగా క్షీణించింది. అయితే, మత్స్యరంగంలో సముద్ర చేపల ఉత్పత్తి 32.7 శాతం, రొయ్యల ఉత్పత్తి 28.7 శాతం పెరిగి రికార్డు సృష్టించాయి. ఈ ఎగుడుదిగుడుల మధ్యనే, ఏపీ 2025-26లో 9.9 శాతం వృద్ధి రేటు సాధించి, జాతీయ సగటు 7.4 శాతాన్ని అధిగమించి దేశంలోనే ముందంజలో నిలిచింది.
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