ఏపీ వరుడు సింగపూర్ వధువు - చీరాలలో ఘనంగా వివాహం
ఆంధ్రప్రదేశ్ వరుడు, సింగపూర్ వధువుకు చీరాలలో ఘనంగా వివాహం - వేదమంత్రాల మధ్య ఏడడుగులు నడిచి ఒక్కటైన జంట - భారతీయ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో సందడి చేసిన పెళ్లి కూతురు తల్లిదండ్రులు, బంధువులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 25, 2026 at 7:20 PM IST
AP Youth Marries Singaporean Girl in Chirala: ప్రేమకు హద్దులు, సరిహద్దులు ఉండవని అంటుంటారు. మనసులు కలిసిన మనుషులను ఏదీ విడదీయలేదని అంటారు. అది ఒక ఇంద్రజాలం. 2 క్షణాలతో అంతమయ్యేది అంతకన్నా కాదు. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే ఏ బంధమూలేని తొలి సంబంధమే ప్రేమ. అది ఒక గొప్ప మధురానుభూతి. దానిని నిజంగా మనసు పెట్టి చూడగలిగితే, మనస్పూర్తిగా ఆస్వాదించగలిగితే ఆది అంతం లేని అమరానందమే. అలాంటి అపురూపమైన ప్రేమకు దాసులు కానివారు ఎవరు ఉంటారు. ఎవరో ఒకరు, ఎక్కడో అక్కడ దీనిని ఆస్వాదించే ఉంటారు.
అలాంటి అనుభూతిలో తమను తాము మర్చిపోయి కాలం గడపిన వారు కూడా ఉన్నారు. ఒకరి మనసు మరొకరు అర్థం చేసుకున్నపుడు ప్రేమే జీవరాగమూ, జ్ఞానయోగమూ అవుతుంది. 2 హృదయాల్లో సెలయేటిలా పారి అలసట తీర్చే చిరుగాలిలా మారుతుంది. అలాంటి ప్రేమ-పెళ్లి ఘటన తాజాగా జరిగింది. ఆ ఇద్దరిదీ ఊరు కాని ఊరు. దేశం కాని దేశం. అయినా వారి హృదయాలు కలిశాయి. ప్రేమకు ఎల్లలు లేవని నిరూపించిన ఆ జంట ఇప్పుడు పెళ్లితో ఒక్కటయ్యారు. ఆ ఖండాంతర కల్యాణానికి బాపట్ల జిల్లాలోని చీరాల వేదికయింది. మరి సింగపూర్ అమ్మాయితో ఆంధ్రా అబ్బాయి వివాహ విశేషాలేంటో తెలుసుకుందామా!
చీరాలలో ఘనంగా వివాహం: బాపట్ల జిల్లాలోని చీరాలలో ఆంద్రప్రదేశ్ వరుడు సింగపూర్ వధువు మధ్య ఘనంగా జరిగిన వివాహం చెరిగిపోతున్న అంతరాలకు నిదర్శనంగా మారింది. ప్రేమకు కులం, మతంతో పాటు దేశం కూడా అడ్డురాదని నిరూపిస్తూ జిల్లాలోని కంకటపాలెంకు చెందిన యార్లగడ్డ సాయిసూర్య, సింగపూర్కు చెందిన రోయని అనే యువతి వేదమంత్రోత్సవాల మధ్య ఏడడుగులు నడిచి ఒకటయ్యారు. అచ్చమైన విదేశీసంస్కృతికి చెందిన పెళ్లికూతురు రోయని భారతదేశ సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో పెళ్లి కూతురుగా ముస్తాబయింది. ఆమె తల్లిదండ్రులు, బంధువులు సైతం భారతీయ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో పెళ్లిలో సందడి చేశారు.
పదేళ్ల క్రితం ఉన్నత చదువుకోసం సింగపూర్కు వెళ్లిన సాయిసూర్య చదువు అనంతరం సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిగా స్దిరపడ్డాడు. చదువుకునే సమయంలో అదే యూనివర్సిటీలో చదువుతున్న రోయనిల మధ్య స్నేహం ప్రేమగా మారింది.పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకున్న వారిద్దరూ ఇరువైపుల పెద్దలను ఒప్పించి వారి అంగీకారంతో చీరాలలో వైభవంగా పెళ్లి చేకుసున్నారు. విదేశీ యువతిని పెళ్లాడాలన్న నిర్ణయం సాయి సూర్య కుటుంబసభ్యులను మొదట ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆ తరువాత విశాల దృక్పథంతో కుటుంబసభ్యులు అంగీకరించారు. ప్రేమకు కులం, మతం, ప్రాంతాలు, దేశాలు అడ్డుకాదని సాయిసూర్య, రోయనిలు నిరూపించారని బంధుమిత్రులు ప్రసంసిస్తున్నారు.
