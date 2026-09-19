గ్లోబల్ ఉద్యోగాల కల్పనపై ఏపీ ఫోకస్ - జర్మనీలో ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన 45 మంది
యువతకు ఉద్యోగాల కల్పనే లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ పర్యవేక్షణలో వారికి విదేశాల్లో కొలువులు సాధించేలా కృషి చేస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 12:01 PM IST
AP Youth Secure Overseas Jobs : గ్లోబల్ ఉద్యోగాల కల్పనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర సృష్టిస్తోంది. రాష్ట్ర యువతకు వివిధ వృత్తుల్లో నైపుణ్యంతో పాటు ఫారిన్ లాంగ్వేజ్లపై శిక్షణ ఇచ్చి, అక్కడ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తోంది. ఓవర్సీస్ మ్యాన్పవర్ కంపెనీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ (ఓంక్యాప్) జపాన్, కువైట్ జర్మనీ తదితర దేశాలకు యువతను పంపిస్తూ, వారి భద్రతకు ప్రాధాన్యమిస్తోంది. విజయవాడ, విశాఖపట్నం, కడప సహా 6 చోట్ల ఆయా దేశాల సంస్కృతి, చట్టాలు, కార్మికుల హక్కులపై అవగాహన కల్పిస్తోంది.
నర్సింగ్ కోర్సులు పూర్తి చేసిన వారికి జర్మన్ భాష వస్తే అధిక వేతనాలు, ఉద్యోగ భద్రతతో ఆ దేశంలో మంచి అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. జర్మనీలో అధిక సంఖ్యలో ఉన్న వృద్ధుల అవసరాలకు తగ్గట్లుగా నర్సులు లేనందున అక్కడి ప్రభుత్వం మన దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి నర్సులను నియమించుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రభుత్వం జర్మనీలోని ఉద్యోగ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునేందుకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇప్పిస్తోంది.
ఇందులో భాగంగానే ఏపీలోని 13 నర్సింగ్ కాలేజీల్లో జర్మన్ భాష (ఏ1, ఏ2, బి1, బీ2 స్థాయిల్లో)ను కరిక్యులంలో భాగంగా బోధిస్తున్నారు. బీఎస్సీ నర్సింగ్ చదివి, స్థానికంగా ఉద్యోగాలు చేస్తున్న 48 మందికి జర్మన్పై శిక్షణ ఇచ్చారు. వీరిలో 45 మంది జర్మనీలో ఉద్యోగాలకు సెలక్ట్ అయ్యారు. వీరికి శుక్రవారం బీ2 పూర్తి చేసినట్లు సర్టిఫికెట్లతో పాటు జాబ్ ఆఫర్ లెటర్లను అధికారులు అందించారు. వీరు బ్యాచ్ల వారీగా వచ్చే సంవత్సరం ఫిబ్రవరికల్లా జర్మనీ వెళ్లనున్నారు. మరోపక్క రాజమహేంద్రవరంలో 30 మందికి ఈ నెల 23 నుంచి జపనీస్పై ట్రైనింగ్ ప్రారంభించనున్నారు.
విభిన్న ప్రాజెక్టులతో కెరీర్ మార్గాలు :
- ప్రాజెక్టు వసుధ : నర్సింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లకు జర్మన్ భాష (బి2)పై ఉచిత శిక్షణ అందించి, జర్మనీలో నర్సింగ్ ఉద్యోగాలు చూపిస్తోంది.
- సర్వసేతు : ఐటీఐ విద్యార్థులకు జర్మన్లో ప్రాథమిక స్థాయి (ఏ1, ఏ2) శిక్షణ ఇచ్చి, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్ విభాగాల్లో ప్రపంచ స్థాయి అవకాశాలు కల్పిస్తోంది.
- బ్లూ డైమండ్ : శ్రీకాకుళంలోని శిక్షణ కేంద్రం ద్వారా గల్ఫ్, యూరప్ దేశాల్లో ఏటా 1,200 మందికి వెల్డర్లుగా ఉద్యోగాలు కల్పించనుంది.
నర్సింగ్లో అవకాశాలు మెండు :
- రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక ఓంక్యాప్ సహకారంతో ఏపీకి చెందిన 1817 మంది విదేశాల్లో ఉద్యోగాలకు వెళ్లారు. మరో 235 మంది త్వరలో వెళ్లనున్నారు. అక్కడ వీరి బాగోగులను ఏపీఎన్ఆర్టీ చూస్తోంది. జర్మనీలో నర్సులుగా పనిచేస్తున్న యువతులకు నెలకు మూణ్నాలుగు వేల యూరో (ప్రస్తుతం యూరోకు 109 రూపాయలు)ల వేతనం లభిస్తోంది. వీరికి విమాన ఛార్జీలు సైతం ఉద్యోగాలిచ్చే సంస్థలే భరిస్తున్నాయి.
- రాజమహేంద్రవరంలోని శిక్షణ కేంద్రంలో చదువుతున్న కొందరు జర్మన్ భాషలో బీ1 స్థాయిలోనే ఉద్యోగాలు సాధించారు. వీరికి అక్కడ వసతితో పాటు ప్రారంభంలోనే నెలకు రూ.1200 యూరోల ఉపకారవేతనం అందనుంది. ఏపీలోని ప్రభుత్వ నర్సింగ్ కళాశాలల్లో చదువుతున్న 2335 మందికి జర్మన్పై ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు.
- యూఏఈలో డ్రైవర్ ఉద్యోగాలకు 9 మంది సెలక్ట్ అయ్యారు. వీరికి అక్కడ ఆరు నెలలపాటు ఉచిత వసతి కల్పిస్తూ, డ్రైవింగ్లో శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. తర్వాత లైసెన్స్ ఇచ్చి, ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకుంటారు. కువైట్కు 26 మంది డ్రైవర్లను పంపించారు. మరో 89 మంది సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఖతార్లో హోం కేర్ నర్సులు, వెల్డర్లుగా 29 మంది ఎంపికయ్యారు.
జర్మనీలో కొలువులు- ఆ భాష నేర్చుకుంటే నెలకు రూ.3 లక్షల వరకు జీతం పొందొచ్చు!