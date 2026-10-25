24 ఏళ్లకే ఛైర్పర్సన్ పీఠం - అతిపిన్న వయస్కురాలిగా డాక్టర్ దొంతం గాయత్రి రికార్డు
Youngest Chairperson Doctor Dontam Gayatri: రాష్ట్రంలోనే అతి పిన్న ఛైర్పర్సన్గా అన్నమయ్య జిల్లా రాజంపేటకు చెందిన డాక్టర్ దొంతం గాయత్రి చరిత్ర సృష్టించనుంది. త్వరలో ఛైర్పర్సన్ పీఠాన్ని అధిష్ఠించనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 2:50 PM IST
Youngest Chairperson Doctor Dontam Gayatri : వైద్యురాలిగా ప్రజలకు సేవలందించాల్సిన ఆమె. అనూహ్యంగా ప్రజాప్రతినిధిగా బాధ్యతలు చేపట్టబోతున్నారు. చిన్న వయసులోనే రాజకీయాల్లో కీలక పదవిని అందుకున్నారు. అన్నమయ్య జిల్లా రాజంపేట పురపాలక సంఘం ఛైర్పర్సన్గా 24 ఏళ్ల డాక్టర్ దొంతం గాయత్రి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. రాష్ట్రంలోనే అతి పిన్న వయస్కురాలైన ఛైర్పర్సన్గా ఆమె చరిత్ర సృష్టించనుంది.
రాజకీయ వారసత్వంతో : గాయత్రి తండ్రి దొంతం శివప్రసాద్ చాలాకాలంగా తెలుగుదేశం పార్టీలో కొనసాగుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన టీడీపీ రాజంపేట పార్లమెంటు నియోజకవర్గ అధికార ప్రతినిధిగా ఉన్నారు. తండ్రి రాజకీయ వారసత్వంతో గాయత్రి కూటమి అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగారు. రాజంపేట ఛైర్పర్సన్ పదవికి ఆమె నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ ఎన్నికలో ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థులుగా ముగ్గురు నామినేషన్లు వేశారు. అయితే వైఎస్సార్సీపీ తరఫున దాఖలైన నామినేషన్లు సాంకేతిక కారణాలతో తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. దీంతో గాయత్రి ఎన్నిక ఏకగ్రీవమైంది.
వైద్య విద్య నుంచి ప్రజాసేవ వైపు : గాయత్రి ఈ ఏడాదే బ్యాచిలర్ ఆఫ్ డెంటల్ సర్జరీ (బీడీఎస్) పూర్తి చేశారు. వైద్య విద్యను పూర్తిచేసిన వెంటనే ప్రజాజీవితంలోకి అడుగుపెట్టడం విశేషం. సాధారణంగా ఈ వయసులో యువత ఉద్యోగం, వృత్తి జీవితంపై దృష్టి సారిస్తుంటారు. అందుకు భిన్నంగా గాయత్రి పట్టణ ప్రజలకు ప్రాతినిధ్యం వహించే బాధ్యతను స్వీకరించనున్నారు. వైద్య విద్యతో పాటు ప్రజా సమస్యలపై అవగాహన పెంచుకుంటూ, రాజకీయాల్లోనూ తనదైన ముద్ర వేయాలని భావిస్తున్నారు.
"నాయకులు, ప్రజలందరీ సహాయంతో ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యా. చిన్నప్పటి నుంచి నేను రాజకీయ వాతావరణంలో పెరిగా. పట్టణంలో పరిశుభ్రతపై దృష్టి సారించడమే నా ధ్యేయం. రాజంపేట మున్సిపాలిటీ, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ, శానిటైజేషన్ వీటిన్నింటిపై దృష్టి సారిస్తా. కూటమి నాయకుల స్ఫూర్తితో పట్టణాన్ని అభివృద్ధి చేస్తా" - దొంతం గాయత్రి, ఛైర్ పర్సన్ అభ్యర్థి
అభివృద్ధే లక్ష్యంగా : కూటమి నాయకుల సహకారంతో రాజంపేటను అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తానని గాయత్రి చెబుతున్నారు. ప్రజల అవసరాలను గుర్తించి, పట్టణంలో మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుదలకు ప్రాధాన్యమిస్తానని అన్నారు. మరోవైపు చదువును కొనసాగిస్తూనే ఛైర్పర్సన్గా బాధ్యతలు నిర్వహించాలని భావిస్తున్నారు. చిన్న వయసులోనే కీలక పదవి దక్కించుకున్న గాయత్రి, పట్టణాభివృద్ధిలో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకొస్తారన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
స్థానిక ప్రచారానికి అద్దెకు కార్యకర్తలు! - అభ్యర్థులకు మొదలైన కొత్త తిప్పలు
"రాహుల్గాంధీ ప్రధాని కావాలి" - కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్కు ఏపీ అడ్వకేట్ పాదయాత్ర