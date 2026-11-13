పంట చేతికొచ్చినా తిప్పలు తప్పట్లే - అన్నదాతకు ఆంధ్రా కూలీలే దిక్కు!
Cotton Picking Laborers Shortage : రాష్ట్రంలో అన్నదాతలకు ఎల్నినో పరిస్థితులకు తోడు కూలీల కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. పత్తి తీసేందుకు స్థానిక కూలీలు దొరక్క, పొరుగు రాష్ట్రాల వలస కూలీలతో పనులు చేయించుకుంటున్నారు.
Published : November 13, 2026 at 11:06 AM IST
ఎల్నినో ప్రభావంతో ఈ ఏడాది పంటలు సరిగ్గా పండడం లేదు. దీనికి తోడు కాపుకొచ్చిన కాస్తోకూస్తో పంటలు సైతం చేతికందక రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నాగర్కర్నూల్ జిల్లా తిమ్మాజీపేట, బిజినేపల్లి, తాడూరు మండలాల్లో పత్తి తీసేందుకు కూలీలు దొరకట్లేదు. దీంతో పత్తి పగిలి నేలపాలు కావడం, వేకువజూమున కురుస్తున్న తేమతో పంట దెబ్బతింటోంది. కూలీల కొరత, స్థానికులు భారీగా కూలీ డిమాండ్ చేయడంతో ఏపీ నుంచి వలస వచ్చిన కూలీలతో రైతులు పని చేయించుకుంటున్నారు.
బోర్లతో పంటను కాపాడుకున్న రైతులు
నాగర్కర్నూల్ డివిజన్ పరిధిలోని బిజినేపల్లి, తిమ్మాజీపేట, తెల్కపల్లి, తాడూరు మండలాల్లో పత్తి ప్రధాన పంటగా సాగవుతోంది. ఈసారి ఎల్నినో నేపథ్యంలో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడినందున ఆశించిన మేర మొక్కలు ఎదగలేదు. అడపాదడపా కురిసిన వర్షాలతో పాటు బోర్లున్న రైతులు నీళ్లు అందించి పంటను దక్కించుకున్నారు. కానీ పంట చేతికొచ్చే సమయంలో కూలీల కొరత రైతులను తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. కూలీలు దొరక్కపోవడం, స్థానికులు ఎక్కువ కూలీ డిమాండ్ చేస్తుండటంతో ఏపీ నుంచి పెద్ద ఎత్తున వచ్చిన కూలీలతో ఇక్కడి రైతులు పనులు చేయించుకుంటున్నారు.
3 నెలల పాటు ఇక్కడే ఆవాసాలు
తిమ్మాజీపేట మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో సుమారు 1500 నుంచి 2 వేల వరకు ఏపీ నుంచి వచ్చిన కూలీలున్నారు. కుటుంబ సమేతంగా ఇక్కడకు వలస వచ్చి 3 నెలల పాటు కూలీ పనులు చేసుకొని తిరిగి సొంత గ్రామాలకు వెళ్తున్నట్లు వారు తెలిపారు. ఈ మేరకు 3 నెలల వరకు ఇక్కడే గుడిసెలు ఏర్పాటు చేసుకున్నామని, కావాల్సిన వసతులు, సౌకర్యాలు యజమానులు కల్పిస్తున్నట్లు వలసదారులు వెల్లడించారు.
"పత్తి తీయడానికి ఆంధ్రా నుంచి తెలంగాణకు వచ్చాం. ఈసారి వానలు సరిగ్గా లేనందుకు అక్కడ మాకు పని దొరకడం లేదు. ఇక్కడ ఉదయం 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల దాకా పని చేస్తున్నాం. మాకు ఒక కేజీ పత్తి తేస్తే రూ.13 ఇస్తున్నారు. మేం ఇక్కడ ఉండేందుకు రైతులు అన్ని వసతులు కల్పిస్తున్నారు. కుటుంబంతో పాటు ఇక్కడే ఉండి సంతోషంగా పనులు చేసుకుంటున్నాం" - ఏపీ నుంచి వచ్చిన వలస కూలీలు
కూలీల కొరతతో పాటు సమీప ప్రాంతాల్లోని కూలీలకు ఎక్కువ ఖర్చు చేయాల్సి రావడంతో ఏపీ నుంచి వచ్చిన వారిని పనిలో పెట్టుకున్నట్లు రైతులు చెబుతున్నారు. కూలీలు ఇక్కడ ఉన్నంత కాలం వారికి కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలు, ఇతర సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
"ఊళ్లో ఎవరి పొలం పనులు వారికి ఉండటంతో పత్తి తీసేందుకు కూలీలు దొరకడం లేదు. దీంతో ఆంధ్రా నుంచి వచ్చిన వారితో పనులు చేయించుకుంటున్నాం. స్థానిక కూలీలు తక్కువ సమయం పని చేసి ఎక్కువ డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీనికి తోడు సమీప గ్రామాల వారికైతే ఆటో ఖర్చులు భరించాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఏపీ వాళ్లు ఇక్కడే ఉండటంతో ఎక్కువ సమయం పని చేసి తగినంత కూలీ తీసుకుంటున్నారు." - స్థానిక రైతు
ఓవైపు ఎల్నినో కరవు పరిస్థితులు, మరోవైపు పెరుగుతున్న పెట్టుబడికి తోడు చేతికందనున్న పంటను కాపాడుకోవడానికి కూలీల అధిక ఖర్చుల మోతలు అన్నదాతలకు తప్పడం లేదు.
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