ఏపీకి జాతీయస్థాయి గుర్తింపు - పంచాయతీ రాజ్ అవార్డుల్లో దేశంలోనే రెండో స్థానం
దేశంలోనే రెండో స్థానంలో నిలిచిన ఆంధ్రప్రదేశ్ - సుపరిపాలన, మహిళా మిత్ర విభాగాల్లో తొలి ర్యాంకులు - తలా రూ.కోటి గెలుచుకున్న శృంగవరం, బొక్కసంపాలెం పంచాయతీలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 6:29 PM IST|
Updated : May 10, 2026 at 6:36 PM IST
AP National Panchayat Awards : గ్రామ స్వరాజ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మరోసారి సత్తా చాటింది. పల్లెల అభివృద్ధిలో దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం శనివారం ప్రకటించిన జాతీయ ఉత్తమ పంచాయతీ అవార్డుల్లో ఏపీ దుమ్మురేపింది. రాష్ట్రానికి చెందిన ఐదు పంచాయతీలు ఈ ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారాలను దక్కించుకున్నాయి. జాతీయ స్థాయిలో అత్యధిక అవార్డులు సాధించిన జాబితాలో మన రాష్ట్రం రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ విజయాలపై రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు మార్గదర్శకత్వంలోనే ఈ ఘనత సాధ్యమైందని కొనియాడారు.
తొలి ర్యాంకుల్లో రెండు పల్లెలు : ఉత్తమ పనితీరు కనబరిచే పల్లెలను ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఏటా ఈ పురస్కారాలు ఇస్తుంది. ఈ క్రమంలో 'దీన్దయాళ్ ఉపాధ్యాయ్ పంచాయత్ సతత్ వికాస్ పురస్కార్-2025' పేరిట అవార్డులు ప్రకటించారు. ఇందులో మన రాష్ట్రం నుంచి రెండు పల్లెలు జాతీయ స్థాయిలో ప్రథమ ర్యాంకులు సాధించాయి. శృంగవరం విశాఖపట్నం జిల్లా నాతవరం మండలానికి చెందిన పంచాయతీ ఇది. 'సుపరిపాలన' విభాగంలో ఇది దేశంలోనే తొలి ర్యాంకు సాధించింది. బొక్కసంపాలెం తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తి మండలానికి చెందిన ఈ ఊరు 'మహిళా మిత్ర' విభాగంలో అద్భుత పనితీరు కనబరిచి, జాతీయ స్థాయిలో తొలి ర్యాంకు దక్కించుకుంది. ఈ విజయాలకు గానూ ఈ రెండు పంచాయతీలు రూ. కోటి చొప్పున భారీ నగదు బహుమతిని గెలుచుకోవడం విశేషం.
పేదరిక నిర్మూలన, మౌలిక వసతుల్లోనూ : మరికొన్ని కీలక విభాగాల్లోనూ మన పల్లెలు జాతీయ స్థాయిలో అగ్రశ్రేణి ర్యాంకులు సాధించాయి. చెముళ్లపల్లి వైఎస్సార్ కడప జిల్లా కాజీపేట మండలానికి చెందిన పంచాయతీ ఇది. 'పేదరిక నిర్మూలన - మెరుగైన జీవనోపాధులు' విభాగంలో ఇది పోటీ పడింది. అద్భుత పనితీరుతో జాతీయ స్థాయిలో రెండో ర్యాంకు సాధించింది. రూ. 75 లక్షల ప్రైజ్మనీని తన ఖాతాలో వేసుకుంది. గుండమాల ప్రకాశం జిల్లా కొత్తపట్నం మండలానికి చెందిన గ్రామమిది. 'స్వావలంబన పూర్వక మౌలిక వసతుల సాధన' విభాగంలో ఈ పంచాయతీ దేశంలోనే మూడో ర్యాంకు దక్కించుకుంది. రూ. 25 లక్షల నగదు బహుమతిని సొంతం చేసుకుంది.
బ్లాక్ పంచాయతీగా 'కుప్పం' సత్తా : గ్రామ పంచాయతీలతో పాటు బ్లాక్ పంచాయతీల విభాగంలోనూ ఏపీకి అవార్డు దక్కింది. కేంద్రం 'నానాజీ దేశ్ముఖ్ సర్వోత్తమ్ పంచాయత్ సతత్ వికాస్ పురస్కార్-2025' పేరిట బ్లాక్ పంచాయతీలకు అవార్డులు ప్రకటించింది. ఇందులో ఉత్తమ బ్లాక్ పంచాయతీగా చిత్తూరు జిల్లా 'కుప్పం' ఎంపికైంది. దేశవ్యాప్తంగా కుప్పం బ్లాక్ పంచాయతీ మూడో ర్యాంకు సాధించింది. ఈ ర్యాంకుతో పాటు రూ. 1.50 కోట్ల భారీ నగదు బహుమతిని చేజిక్కించుకుంది.
విజేతలకు డిప్యూటీ సీఎం అభినందనలు : రాష్ట్రంలోని పంచాయతీలు జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటడం పట్ల ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. స్థానిక సంస్థలను బలోపేతం చేయాలన్నది సీఎం చంద్రబాబు నాయుడి దృఢ సంకల్పం అని ఆయన అన్నారు. సీఎం నేతృత్వంలో పంచాయతీరాజ్ శాఖ ద్వారా రాష్ట్రంలో చేపడుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించిందని పవన్ తెలిపారు. జాతీయ స్థాయిలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు రెండో స్థానం దక్కడం మనందరికీ గర్వకారణమని పేర్కొన్నారు. వివిధ విభాగాల్లో జాతీయ అవార్డులు సాధించిన శృంగవరం, బొక్కసంపాలెం, చెముళ్లపల్లి, గుండమాల, కుప్పం పంచాయతీల సర్పంచులకు, స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులకు ఆయన అభినందనలు తెలిపారు. అలాగే అధికార యంత్రాంగానికి, గ్రామ ప్రజలకు తన ప్రశంసలు తెలిపారు. స్థానిక సంస్థలకు అన్ని విధాలుగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబుకు పవన్ కల్యాణ్ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
దేశంలో ఏపీ స్థానం ఎక్కడంటే? : ఈ ఏడాది ప్రకటించిన జాతీయ పంచాయతీ అవార్డుల్లో ఏపీ అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచింది. మొత్తం ఆరు అవార్డులు సాధించిన కర్ణాటక రాష్ట్రం దేశంలోనే తొలి స్థానంలో నిలిచింది. ఐదు అవార్డులు సాధించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. అలాగే, ఒడిశా రాష్ట్రం కూడా ఐదు అవార్డులతో ఏపీతో పాటు సంయుక్తంగా రెండో స్థానాన్ని పంచుకుంది.
వచ్చే నెల 3న దిల్లీలో వేడుక : దీన్దయాళ్ ఉపాధ్యాయ్ పురస్కార్ కింద దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 34 గ్రామ పంచాయతీలకు కేంద్రం ర్యాంకులు ఇచ్చింది. వీటికి రూ. 25 లక్షల నుంచి కోటి రూపాయల వరకు నగదు బహుమతులు అందుతాయి. అలాగే, నానాజీ దేశ్ముఖ్ పురస్కార్ కింద దేశవ్యాప్తంగా 8 బ్లాక్ పంచాయతీలను ఎంపిక చేసి, రూ. 50 లక్షల నుంచి రూ. 5 కోట్ల వరకు నగదు ఇవ్వనున్నారు. ఈ జాతీయ అవార్డుల ప్రదాన కార్యక్రమాన్ని వచ్చే నెల(జూన్) 3వ తేదీన దేశ రాజధాని దిల్లీలో అట్టహాసంగా నిర్వహించనున్నారు. అవార్డులు సాధించిన పల్లెల సర్పంచులు, అధికారులు ఆ వేదికపై ఈ పురస్కారాలను అందుకోనున్నారు. ఈ ఘనత సాధించడం పట్ల ఆయా గ్రామాల ప్రజలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఆ ఊరు ఉన్నా లేనట్లే - 18 ఏళ్లుగా ఇదే దుస్థితి
చిన్న గ్రామం, పెద్ద విజయం -జాతీయ స్థాయిలో మెరిసిన మత్స్యకార గ్రామం