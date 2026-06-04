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ఏపీ టూరిజంకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు - కేరళంలో "బెస్ట్ టూరిజం ప్రమోషన్ స్టేట్" అవార్డు ప్రదానం

కేరళంలో అవార్డును అందుకున్న మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ - కేరళం కోవాలంలో 'గ్లోబల్ ట్రావెల్ మార్కెట్ 2026' - ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టాలంటూ టూర్ ఆపరేటర్లకు మంత్రి ఆహ్వానం

​AP Tourism Award
​AP Tourism Award (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 10:26 PM IST

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​Andhra Pradesh Wins Best Tourism Promotion Award in kerala : ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక రంగం అంతర్జాతీయ జాతీయ స్థాయిలో సరికొత్త రికార్డులతో దూసుకుపోతోంది. కేరళంలోని కోవాలం వేదికగా జరుగుతున్న 'గ్లోబల్ ట్రావెల్ మార్కెట్ 2026' అంతర్జాతీయ అవార్డుల వేడుకల్లో నవ్యాంధ్రకు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. దేశంలోనే పర్యాటక రంగాన్ని అద్భుతంగా ప్రమోట్ చేసినందుకు గానూ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రానికి ప్రతిష్ఠాత్మక 'బెస్ట్ టూరిజం ప్రమోషన్ స్టేట్' అవార్డు లభించింది. కేరళం పర్యటనలో ఉన్న రాష్ట్ర పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ఈ అవార్డును అందుకున్నారు.

కేరళంలో మంత్రి దుర్గేష్ రెండో రోజు పర్యటన : రాష్ట్రంలో పర్యాటక రంగాన్ని ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్లడమే లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ కేరళంలో రెండో రోజు పర్యటించారు. కోవాలంలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వైభవంగా నిర్వహిస్తున్న 'గ్లోబల్ ట్రావెల్ మార్కెట్ 2026' సదస్సుకు ఆయన హాజరయ్యారు. అక్కడ వివిధ రాష్ట్రాలు, దేశాల నుంచి వచ్చిన పర్యాటక రంగ నిపుణులతో మంత్రి ముఖాముఖి చర్చలు జరిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉన్న అపారమైన పర్యాటక అవకాశాలను వారికి వివరించారు.

ఏపీ టూరిజం సరికొత్త రికార్డులు : ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక సదస్సులో మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక రంగానికి సంబంధించిన వృద్ధి గణాంకాలను వెల్లడించారు. ఏపీ టూరిజం గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా సరికొత్త మైలురాళ్లను అందుకుందని ఆయన ప్రకటించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పర్యాటక సందర్శనలు రికార్డు స్థాయికి చేరాయని, మన రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు 36.42 కోట్ల పర్యాటక సందర్శనలు నమోదయ్యాయని మంత్రి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. కేవలం దేశీయ పర్యాటకమే కాకుండా, విదేశీ పర్యాటకులను ఆకర్షించడంలోనూ ఏపీ అద్భుత విజయం సాధించిందన్నారు. అంతర్జాతీయ పర్యాటక రంగంలో 48 శాతం వృద్ధిని సాధించి దూసుకుపోతోందని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.

గ్లోబల్ టూరిజం పవర్‌హౌస్‌గా దక్షిణ భారతదేశం : కేరళం వేదికగా మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ఒక కీలకమైన పిలుపునిచ్చారు. దక్షిణ భారతదేశానికి పర్యాటక రంగంలో ఎంతో గొప్ప చరిత్ర, వైవిధ్యమైన సంస్కృతి, అద్భుతమైన సహజ వనరులు ఉన్నాయన్నారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలన్నీ కలిసికట్టుగా పని చేయాలని ఆయన కోరారు. మనమంతా కలిసి దక్షిణ భారతదేశాన్ని ఒక 'గ్లోబల్ టూరిజం పవర్‌హౌస్‌'గా మార్చాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పర్యాటకులను దక్షిణాది వైపు ఆకర్షించేలా సరికొత్త వ్యూహాలు రూపొందించాలన్నారు.

పెట్టుబడిదారులకు బహిరంగ ఆహ్వానం : రాష్ట్రంలో పర్యాటక రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని మంత్రి దుర్గేష్ స్పష్టం చేశారు. సదస్సుకు హాజరైన అంతర్జాతీయ పర్యాటక పెట్టుబడిదారులు, ప్రముఖ టూర్ ఆపరేటర్లను ఆయన ఏపీకి ఆహ్వానించారు. రాష్ట్రంలో సరికొత్త పర్యాటక ప్రాజెక్టులు చేపట్టే వారికి ప్రభుత్వం తరఫున పూర్తి సహకారం అందిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. పర్యాటక రంగాన్ని వేగంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నామని, ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెడితే సురక్షితమైన వాతావరణంతో పాటు మంచి లాభాలు ఉంటాయని వివరించారు.

అందరినీ ఆకట్టుకున్న ఏపీ ప్రత్యేక పెవిలియన్ : ఈ 'గ్లోబల్ ట్రావెల్ మార్కెట్' సదస్సులో ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖ ప్రత్యేకంగా ఒక ప్రదర్శనశాలను (పెవిలియన్) ఏర్పాటు చేసింది. ఈ పెవిలియన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పర్యాటక రంగ ప్రగతిని, సంస్కృతిని, చారిత్రక విశిష్టతలను చాటిచెప్పేలా రూపొందించారు. ఏపీలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలు, అందమైన బీచ్​లు, అరకు లోయ వంటి పర్యాటక ప్రాంతాల దృశ్యాలు ఈ పెవిలియన్‌లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.

సదస్సుకు వచ్చిన వివిధ దేశాల ప్రతినిధులు, పర్యాటక నిపుణులు అందరినీ ఈ ప్రత్యేక పెవిలియన్ ఎంతగానో ఆకట్టుకుందని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. భవిష్యత్తులో ఏపీ టూరిజం మరిన్ని అంతర్జాతీయ రికార్డులను సృష్టిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

ఆంధ్రలో కేరళం పర్యాటక నమూన : ఈ కార్యక్రమం అనంతరం, ఈటీవీ భారత్‌కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో మంత్రి కందుల దుర్గేష్ మాట్లాడుతూ, కేరళంలోని విజయవంతమైన పర్యాటక నమూనాలను ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అమలు పరచడానికి ఆసక్తిగా ఉన్నామని తెలిపారు. కేరళంలోని వెల్నెస్ సెంటర్లు, తీరప్రాంత పర్యాటక కార్యకలాపాలు, క్రూయిజ్ పర్యాటకం వంటివి అసాధారణమైనవని ఆయన ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు.

ఈ విజయవంతమైన వ్యూహాలను అనుసరించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని తెలిపారు. ఏపీ ప్రభుత్వం, కేరళం సహకారంతో అనేక ఉమ్మడి పర్యాటక ప్రాజెక్టులను చేపట్టాలని యోచిస్తోందన్నారు. ఇందుకోసం కేరళం జీటీఎంతో ప్రాథమిక చర్చలు ఇప్పటికే జరిగాయని, రాష్ట్రానికి చెందిన అనేక పర్యాటక రంగ భాగస్వాములు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి సుముఖత వ్యక్తం చేశారని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ తెలిపారు.

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