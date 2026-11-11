జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటిన ఏపీ - స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్లో 6 అవార్డుల పంట
AP Swachh Survekshan awards : స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ (2025-26)లో ఆంధ్రప్రదేశ్ 6 జాతీయ అవార్డులు సాధించింది. రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము చేతుల మీదుగా మంత్రి నారాయణ, పట్టాభిరామ్ ఈ పురస్కారాలు అందుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 10:43 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 10:49 PM IST
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం పారిశుద్ధ్య నిర్వహణలో జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటింది. పట్టణాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడంలో జాతీయ స్థాయిలో అరుదైన గుర్తింపు పొందింది. స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ 2025-26 అవార్డుల్లో ఏపీ ఆరు పురస్కారాలను కైవసం చేసుకుంది. స్వచ్ఛాంధ్ర – స్వర్ణాంధ్ర సంకల్పంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన పటిష్ఠ చర్యల వల్లే ఈ ఘనత సాధ్యమైంది.
దేశ రాజధాని దిల్లీలోని విజ్ఞాన్ భవన్లో స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం అట్టహాసంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము విజేతలకు అవార్డులను ప్రదానం చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ, స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ పట్టాభిరామ్ ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. రాష్ట్రానికి వివిధ కేటగిరీల్లో దక్కిన ఈ ఆరు అరుదైన అవార్డులను రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము చేతుల మీదుగా వారు అందుకున్నారు.
ఐదు కార్పొరేషన్లు, ఒక మున్సిపాలిటీకి అవార్డులు : పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ, చెత్త సేకరణ, ప్రాసెసింగ్ తదితర అంశాల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన నగరాలకు కేంద్రం ఈ అవార్డులను ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలోని ఐదు నగరపాలక సంస్థలతో పాటు ఒక మున్సిపాలిటీకి ఈ అవార్డులు దక్కాయి. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, రాజమహేంద్రవరం, గుంటూరు, తిరుపతి కార్పొరేషన్లు జాతీయ స్థాయి అవార్డులను సొంతం చేసుకున్నాయి. వీటితో పాటు చిత్తూరు జిల్లాలోని కుప్పం మున్సిపాలిటీ కూడా అవార్డును దక్కించుకుని సత్తా చాటింది.
"రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న 'స్వచ్ఛాంధ్ర – స్వర్ణాంధ్ర' సంకల్పం వల్లే రాష్ట్రానికి ఆరు స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ అవార్డులు దక్కాయి. పారిశుద్ధ్య కార్మికుల నిరంతర శ్రమ, అధికారుల పర్యవేక్షణ వల్లే జాతీయ స్థాయిలో మనకు ఈ గుర్తింపు వచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మార్గనిర్దేశంలో భవిష్యత్తులో ఏపీని దేశంలోనే అగ్రగామిగా నిలపడమే మా లక్ష్యం."- నారాయణ, పురపాలక శాఖ మంత్రి
స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ ర్యాంకింగ్స్లో నగరాలు కేటగిరీల వారీగా అదరగొట్టాయి. స్వచ్ఛ్ షెహర్ జోడీ విభాగంలో తిరుపతి-కుప్పం జోడీ దేశవ్యాప్తంగా మూడో ర్యాంకు సాధించింది. ఇందులో తిరుపతి మెంటార్ సిటీగా, కుప్పం మెంటీ సిటీగా ఎంపికై ఈ ఘనత సాధించాయి. ఇక నేషనల్ క్లీన్ సిటీ విభాగంలో విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ మూడో ర్యాంకుకు ఎంపికైంది. 3 నుంచి 10 లక్షల జనాభా ఉన్న స్వచ్ఛ్ షెహర్ విభాగంలో గుంటూరు నగరానికి మూడో ర్యాంకు లభించింది. వీటన్నింటికీ మించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొదటి స్వచ్ఛ్ సిటీగా చారిత్రక నగరం రాజమహేంద్రవరం నిలిచింది.
రాష్ట్రానికి అరుదైన ఘనత - ఏడు స్కోచ్ అవార్డులు
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