ఏపీలో 50,000 వేల మందికి ‘క్వాంటమ్’ శిక్షణ - డిసెంబరు 8 నుంచి ప్రారంభం
క్వాంటమ్ టాలెంట్ హబ్గా ఏపీ - త్రీ ఫేజ్లుగా శిక్షణ, ప్రతిభ కనబరిచిన 3,000 మందికి ఫేజ్-2 కోర్సు ఉచితం, ఆన్లైన్లో దరఖాస్తుల స్వీకరణ, డిసెంబరు 8 నుంచి కోర్సు ప్రారంభం
AP Govt Decided To offer Quantum Computing for youth : ఏపీని క్వాంటమ్ టాలెంట్ హబ్గా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తోంది. అమరావతి క్వాంటమ్ మిషన్ (ఏక్యూవీ) ద్వారా 50,000 మందికి క్వాంటమ్ టెక్నాలజీపై శిక్షణను ఇవ్వనుంది.
అమెరికాలోని వైజర్ (ద వాషింగ్టన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ స్టెమ్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అండ్ రీసెర్చ్), హైదరాబాద్లోని క్యూబిటెక్ స్మార్ట్ సొల్యూషన్స్ సంస్థలు సంయుక్తంగా ఈ శిక్షణ ఇవ్వనున్నాయి. ఇటీవల విశాఖలో జరిగినటువంటి పెట్టుబడిదారుల సదస్సులో ఈ సంస్థలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంఓయూ కుదుర్చుకుంది. డిసెంబరు 8 నుంచి కోర్సు ప్రారంభమవుతుంది.
3 భాగాలుగా క్వాంటమ్ శిక్షణ: ఇందులో ఫేజ్-1, ఫేజ్-2గా రెండు దశల్లో శిక్షణ ఉంటుంది. కేవలం రూ.500 ఫీజుతో ఫేజ్-1 కోర్సులో బేసిక్ శిక్షణను అందిస్తారు. అందులో ప్రతిభ కనబరిచిన వారిలో 3,000 మందిని ఎంపిక చేసి ఫేజ్-2లో అడ్వాన్స్డ్ కోర్సులో పూర్తిగా ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తారు. ఫేజ్-1 కోర్సుకు రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియ ఇప్పటికే మొదలైంది. ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు. వైజర్, క్యూబిటెక్ సంస్థలు ఈ కోర్సులు వచ్చే నాలుగేళ్లపాటు నిర్వహిస్తాయి.
4 వారాల ఫేజ్-1కోర్సు: ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు, డిగ్రీలో గణితం, భౌతికశాస్త్రం, కంప్యూటర్ సైన్స్ చదువుతున్న విద్యార్థులు, ఇప్పటికే ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారు, అధ్యాపకులు కూడా ఈ కోర్సులో చేరవచ్చు. ఇది ఫౌండేషన్ కోర్సు కావడం గమనార్హం. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏమిటి? ఏ టెక్నాలజీలు, అప్లికేషన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి? ఈ రంగానికి ఉన్న విస్తృతి, పరిమితులు, ఆర్థిక, ఔషధ, రవాణా వంటి వివిధ రంగాల్లో క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ తీసుకురానున్న విప్లవాత్మక మార్పులు వంటి అంశాలపై ఈ కోర్సులో పూర్తిగా అవగాహన కల్పిస్తారు.
శిక్షణా ఫీజు వివరాలు: ఏపీలోని విద్యార్థులకు రూ.500, ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందినవారికి రూ.1,000, ఇప్పటికే ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారికి, అధ్యాపక వృత్తిలో ఉన్నవారికి రూ.2,000 చొప్పున కోర్సు ఫీజుగా నిర్ణయించారు. కోర్సులో చేరాలనుకున్నవారు https://learn.qubitech.io వెబ్సైట్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. కోర్సు మొత్తం ఆన్లైన్లోనే ఉంటుంది.
3 భాగాలుగా ఫేజ్-1: ఫేజ్-1 కోర్సు మూడు భాగాలుగా ఉంటుంది. ఎంఐటీ, ప్రిన్స్టన్, స్టాన్ఫోర్డ్ వంటి ప్రఖ్యాత విద్యా సంస్థలకు చెందిన ప్రొఫెసర్లతో పాటు క్వాంటమ్ టెక్నాలజీలో విశేష కృషి చేసిన నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత ప్రొఫెసర్ విలియం ఫిలిప్స్ లెక్చర్లు మొదటి భాగంలో ఉంటాయి.రెండో భాగంలో అమెరికాలో గూగుల్, ఐయాన్క్యూ, ప్రిన్స్టన్, డ్యూక్ వంటి సంస్థలకు చెందిన క్వాంటమ్ ల్యాబ్లను చూపిస్తారు.
ఇక చివరగా మూడో భాగంలో పరిశ్రమ, స్టార్టప్లకు చెందిన ప్రతినిధులతో ప్యానల్ డిస్కషన్లు, గెస్ట్ లెక్చర్లు ఉంటాయి. రీసెర్చ్ ఇంజినీర్లు తమ అనుభవాలను వివరిస్తారు. ఐఐఎస్సీ బెంగళూరులో తొలి ప్రొటానిక్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ను అభివృద్ధి చేసిన ప్రొఫెసర్ చంద్రశేఖర్తో రెండు గెస్ట్ లెక్చర్లు ఉంటాయి.
ఆన్లైన్లోనే శిక్షణ: కోర్సు మొత్తం ఆన్లైన్లోనే ఉంటుంది. వారానికి ఒక మాడ్యూల్ చొప్పున కోర్సు అప్లోడ్ చేస్తారు. ఆన్ డిమాండ్ లెక్చర్లు కావడంతో విద్యార్థులు వారికి వీలైన సమయంలో లాగిన్ కావచ్చు. వారానికి 8 గంటలు చొప్పున కోర్సు నిడివి సుమారు 32 గంటలు ఉంటుంది. ప్రతివారం పరీక్షలు, ఎసైన్మెంట్లు ఉంటాయి. కోర్సు చివరిలో తుది పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.
ఫేజ్-2లో శిక్షణ ఉచితం: ఫేజ్-1 కోర్సులో మంచి మార్కులు తెచ్చుకున్న 3,000 మందిని ఫేజ్-2 కోర్సుకు ఎంపిక చేస్తారు. అడ్వాన్స్డ్ అల్గారిథిమ్స్ రూపొందించడంపై విద్యార్థులకు శిక్షణను అందిస్తారు. ఫేజ్-2 కోర్సు మార్చి, ఏప్రిల్లో ఉంటుంది. ఈ కోర్సు 6 వారాల పాటు సాగుతుంది. ఇది కూడా ఆన్లైన్లోనే నిర్వహిస్తారుగానీ, ఎక్కువ శాతం లైవ్ లెక్చర్లు ఉంటాయి. అనంతరం ఈ కోర్సులో 100 మంది ప్రతిభావంతులను ఎంపిక చేసి యంగ్ రీసెర్చర్స్ స్కాలర్షిప్ను ఇస్తారు. ప్రతి ఏటా వేసవి కాలంలో వైజర్ సంస్థ నిర్వహించే క్వాంటమ్ సమ్మర్ స్కూల్లో వారికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఉంటుంది.
సాధారణంగా ఈ కోర్సు ఫీజు 250 డాలర్లుగా ఉంటుంది. కానీ ఈ 100 మంది టాపర్స్కు ఉచితంగా అందజేస్తారు. ఫేజ్-2 కోర్సులో మంచి ప్రతిభ కనబరిచిన 300-400 మందికి వివిధ కంపెనీల్లో ఇంటర్న్షిప్స్కు వైజర్ సంస్థ వీలు కల్పిస్తుంది.
క్వాంటమ్తో విప్లవాత్మక మార్పులు: కంప్యూటింగ్ రంగంలో క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానుంది. మెకిన్సే క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ మానిటర్ (2025) అంచనా ప్రకారం 2035వ సంవత్సరం నాటికి క్వాంటమ్ టెక్నాలజీలు 106 బిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ను సృష్టిస్తాయి. మెడిసిన్, క్లైమేట్ సైన్స్, మెటీరియల్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ వంటి రంగాల్లో అనేక మార్పులు తీసుకొస్తాయి. దేశాలన్నీ ఈ మార్పుని, వేగాన్ని అందిపుచ్చుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. కానీ దానికి తగ్గట్టుగా క్వాంటమ్ నిపుణులు ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేరు.
క్వాంటమ్ ఎకనమిక్ డెవలప్మెంట్ కన్సార్షియం అంచనా ప్రకారం 2030వ సంవత్సరం నాటికి ఒక్క అమెరికాలోనే 2 లక్షల వరకూ ఉద్యోగాలు ఈ రంగానికి సంబంధించి అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఏటా కొన్ని వందల క్వాంటమ్ ఉద్యోగాలు అందుబాటులోకి వస్తుంటే నామమాత్రంగానే భర్తీ అవుతున్నాయని మెకిన్సే క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ మానిటర్ చెబుతోంది.
ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా ఐటీ రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందినవారు కీలక స్థానాల్లో ఉన్నారు. రాష్ట్ర విద్యార్థులు క్వాంటమ్ టెక్నాలజీల్లోను నైపుణ్యం సాధించడంతో పాటు ఇండస్ట్రీ లీడర్లగానూ ఎదిగేలా చేయాలన్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన యోచన.
