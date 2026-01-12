ETV Bharat / state

15 వేల ఎకరాల్లో ‘స్పేస్‌ సిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా' ఏర్పాట్లు

మొదటి దశ 571 ఎకరాల్లో స్టార్టప్‌ యాక్టివేషన్‌ ప్రాంతం- రూ.140.95 కోట్లతో సదుపాయాలు- ప్లగ్‌ అండ్‌ ప్లే విధానంలో అభివృద్ధి- పాలసీని తెచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం

Andhra Pradesh to Build Space City in Tirupati District
Andhra Pradesh to Build Space City in Tirupati District (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 10:15 AM IST

Andhra Pradesh to Build Space City in Tirupati District : అంతరిక్ష సాంకేతికత, సేవలు, తయారీ వ్యాపార కార్యకలాపాలకు అనువైన వ్యవస్థను రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి చేసేందుకు 15 వేల ఎకరాల్లో ‘స్పేస్‌ సిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా’ను కూటమి ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేయనుంది. స్టార్టప్‌లు, సంస్థలు, విద్యా సంస్థలతో పాటు ఇక్కడ పరిశోధనలను ప్రోత్సహించాలన్నది ప్రభుత్వ యోచన. ఈ రంగంలో సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకోవడం ద్వారా దేశ, విదేశీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. అందుకు అనుగుణంగా స్పేస్‌ పాలసీని ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. ఈ పాలసీ ద్వారా రానున్న ఐదేళ్లలో రూ.25 వేల కోట్ల మేర పెట్టుబడులను ఆకర్షించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందుకు అనుగుణంగా విధానాన్ని రూపొందించింది.

571.70 ఎకరాల్లో స్టార్టప్‌ యాక్టివేషన్‌ ఏరియా : తిరుపతి జిల్లా బీఎన్‌ కండ్రిగ మండలం రౌతుసురమాల ప్రాంతాన్ని స్పేస్‌ సిటీ ఏర్పాటుకు అనువైనదిగా ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసింది. దశల వారీగా ఇక్కడ మౌలిక వసతులు కల్పించాలని నిర్ణయించింది. మొదటి దశలో 2,801.43 ఎకరాలను అంతరిక్ష రంగ పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అవసరమైన సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయాలని భావిస్తోంది. ఈ పరిధిలోని స్టార్టప్‌ యాక్టివేషన్‌ ఏరియాగా 571.70 ఎకరాల్లో రూ.140.95 కోట్ల ఖర్చుతో సదుపాయాలను కల్పిస్తారు. ఈ రంగంలో పారిశ్రామిక క్లస్టర్‌ల ఏర్పాటు ద్వారా పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు ఆకర్షించాలని భావిస్తోంది.

ప్రపంచ స్థాయి ప్లగ్‌ అండ్‌ ప్లే తరహా వసతులు : మౌలిక వసతులతో పాటు పరిపాలనా భవనాలు, ఇంక్యుబేషన్‌ సెంటర్, కాన్ఫరెన్స్‌ హాల్‌ వంటివి స్టార్టప్‌ యాక్టివేషన్‌ ప్రాంతంలో నిర్మిస్తారు. ప్రపంచ స్థాయి ప్లగ్‌ అండ్‌ ప్లే తరహా వసతులు కల్పించడం ద్వారా సంస్థలను రప్పించాలనేది ప్రభుత్వ ఆలోచన. తిరుపతి సమీపంలో ఇప్పటికే ఎలక్ట్రానిక్స్‌ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్‌ క్లస్టర్లు, సెమీకండక్టర్ల తయారీ పరిశ్రమలకు ఇప్పటికే అనుమతులు ఇచ్చింది. వాటికి దగ్గరలోనే స్పేస్‌ సిటీ ఏర్పాటు కానుంది.

దిగుమతులకు వీలుగా కనెక్టివిటీ : స్పేస్‌ సిటీ ఏర్పాటుచేసే ప్రాంతానికి రవాణా సేవలు అందుబాటులో ఉండేలా ప్రభుత్వం జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. ప్రతిపాదించిన ప్రాంతం జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారులు, రైల్వే లైన్‌కు దగ్గరగా ఉంది. జాతీయ రహదారి-71 నుంచి 3.8 కి.మీ., స్టేట్‌ హైవే-480 నుంచి ఎన్‌హెచ్‌-16 వరకు కి.మీ., హౌరా-చెన్నై రైల్వే లైన్‌లోని సూళ్లూరుపేట రైల్వే స్టేషన్‌ నుంచి 27 కి.మీ., శ్రీకాళహస్తి రైల్వే స్టేషన్‌ నుంచి 14 కి.మీ.దూరంలో ఉంది. తిరుపతి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం 30 కి.మీ., నెల్లూరులోని కృష్ణపట్నం పోర్టు 70 కి.మీ. దూరంలో ఉంటుంది. శ్రీహరికోట సతీష్‌ ధావన్‌ (షార్‌) స్పేస్‌ సెంటర్‌ నుంచి ప్రతిపాదించిన స్పేస్‌ సిటీ 50 కి.మీ.దూరంలో ఉంటుంది. ఎగుమతి, దిగుమతులకు వీలుగా కనెక్టివిటీ ఉండేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది.

హైస్పీడ్‌ ఆప్టికల్‌ ఫైబర్‌ నెట్‌వర్క్‌ : స్పేస్‌ సిటీకి 70 కి.మీ. దూరంలో ఉన్న కండలేరు జలాశయం నుంచి నీటిని సరఫరా చేసేలా ప్రతిపాదనను అధికారులు సిద్ధం చేశారు. ఏర్పేడు సమీపంలోని పారిశ్రామిక క్లస్టర్‌కు నీటి సరఫరా కోసం రూ.200 కోట్లతో పైపు లైను ఏర్పాటు పనులను ఇప్పటికే చేపట్టారు. ఈ ప్రాంతంలో హైస్పీడ్‌ ఆప్టికల్‌ ఫైబర్‌ నెట్‌వర్క్‌ కూడా సిద్ధంగా ఉంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

