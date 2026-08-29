ETV Bharat / state

మరో నాలుగు లక్షల కొత్త ఇళ్లు మంజూరు - మరో 10 రోజుల్లో పూర్తి కానున్న ప్రక్రియ

కొత్తగా 4 లక్షల గ్రామీణ ఇళ్లు - వారం, పది రోజుల్లో మంజూరుకు అవకాశం - పీఎంఏవై 2.0 కింద ఇచ్చేందుకు కేంద్రం సుముఖం

Andhra Pradesh To Build 4 Lakh Houses For Poor
కొత్తగా 4 లక్షల గ్రామీణ ఇళ్లు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 1:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Andhra Pradesh To Build 4 Lakh Houses For Poor : రాష్ట్రంలోని ఇళ్లు లేని గ్రామీణ పేదలకు కూటమి ప్రభుత్వం త్వరలో శుభవార్త అందించనుంది. రాబోయే వారం లేదా పది రోజుల్లో 'ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన (పీఎమ్​ఏవై) గ్రామీణ-2.0' పథకం కింద కేంద్రం రాష్ట్రానికి మరో 4 లక్షల కొత్త ఇళ్లను మంజూరు చేసే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్ర అధికారులు ఇప్పటికే అర్హులైన లబ్ధిదారుల వివరాలను కేంద్రానికి సమర్పించారు. దీనిపై కేంద్ర గృహనిర్మాణ శాఖ సానుకూలంగా స్పందించినట్లు సమాచారం. పీఎమ్​ఏవై-2.0 కింద రాష్ట్రానికి ఇప్పటికే 77,000 ఇళ్లు మంజూరయ్యాయి. అదనంగా మరో 4 లక్షల ఇళ్లను కేంద్రం మంజూరు చేసిన తర్వాత, మొత్తం కేటాయించిన ఇళ్లను జిల్లాల వారీగా లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేస్తారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చొరవతో : 'ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన (అర్బన్)-1.0' పథకం కింద రాష్ట్రానికి సుమారు 19 లక్షల ఇళ్లు మంజూరయ్యాయి. వీటిలో 2024కు ముందు మంజూరైన 3.71 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణ పనులు ఇంకా ప్రారంభం కాలేదని కేంద్రం గుర్తించింది. ఇవి కాకుండా, మరో 4 లక్షల ఇళ్లు వివిధ నిర్మాణ దశల్లో ఉన్నాయి. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం నివాసయోగ్యం కాని ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల స్థలాలను కేటాయించడం వల్ల, చాలా మంది ఇళ్లు నిర్మించుకోవడానికి వెనుకాడుతూ వచ్చారు. లక్షలాది ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి కాకపోవడంతో, కొత్త ఇళ్లను మంజూరు చేయడానికి ముందు పాత ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తయినట్లు నిర్ధారించే నివేదిక అవసరమని కేంద్రం పట్టుబట్టింది (వైఎస్సార్సీపీ హయాం నుంచే ఈ నిబంధన ఉంది).

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా కొత్త ఇళ్ల మంజూరుకు ఈ సమస్య ప్రధాన అడ్డంకిగా మారింది. ఫలితంగా మొదటి దశలో కేవలం 77,000 ఇళ్లు మాత్రమే మంజూరయ్యాయి. అయితే రాష్ట్రంలో ఇళ్లు లేని పేదలు సుమారు 9 లక్షల మంది ఉన్నందున, కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని వారికి ఇళ్ల కేటాయింపులు సాధించేందుకు కేంద్రంతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరిపింది. దీని ఫలితంగా, కేంద్రం తన వద్ద ఉన్న 25 లక్షల ఇళ్ల 'బఫర్ స్టాక్' (అదనపు నిల్వ) నుంచి 4 లక్షల ఇళ్లను విడుదల చేయడానికి అంగీకరించినట్లు సమాచారం.

లేఅవుట్లలో మౌలిక సదుపాయాలు:

"వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అస్తవ్యస్త స్థితిలో వదిలేసిన గృహనిర్మాణ లేఅవుట్లను నివాసయోగ్యంగా మార్చేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు గృహనిర్మాణ శాఖ మంత్రి పార్థసారథి తెలిపారు. ఈ పనులకు అవసరమైన నిధుల అంచనాలను సిద్ధం చేయాలని ప్రభుత్వం అధికారులను ఆదేశించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం విజయవాడలోని హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలో అధికారులతో ఆయన సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. లేఅవుట్లలో ఇంకా గృహ నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించని లబ్ధిదారుల వివరాలను సేకరించాలని అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్లను ఆయన ఆదేశించారు. 'పీఎం -జన్​మన్​' పథకం కింద ఆదివాసీల కోసం మంజూరైన 43,592 ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేయాల్సిన ఆవశ్యకతను ఆయన నొక్కిచెప్పారు, అలాగే ఈ పనిని పర్యవేక్షించేందుకు తొమ్మిది జిల్లాలకు ప్రత్యేక అధికారులను నియమించాలని ఆదేశించారు".– పార్థసారథి, మంత్రి

రాష్ట్రంలో ఆప్షన్‌-3 ఇళ్ల నిర్మాణంపై సందిగ్ధత - నిధుల విడుదలకు కేంద్రం కొత్తగా స్పర్శ్‌ విధానం

రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపైనే పీఎమ్‌ ఆవాస్‌ ఇళ్ల భారం - వైఎస్సార్​సీపీ హయాంలో కేంద్రమిచ్చిన రూ.2,900 కోట్లు పక్కదారి

TAGGED:

4 LAKH RURAL HOUSES
PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA
REGIONAL WELFARE SCHEMES
కొత్తగా 4 లక్షల గ్రామీణ ఇళ్లు
4 LAKH HOUSES FOR POOR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.